SWIRL lève 250 000 dollars pour sa plateforme de commerce vidéo en direct, qui aide les entreprises axées sur les ventes à réussir en ligne

VADODARA, Inde, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La plateforme SaaS de commerce en direct Swirl a levé 250 000 USD lors d'un tour de financement de pré-amorçage mené par des investisseurs stratégiques mondiaux et des anges basés aux États-Unis, à Singapour, au Moyen-Orient et en Europe. Parmi les investisseurs figurent notamment Asheesh Khaneja (ancien directeur général mondial d'IBM), Siddarth Razdan (fondateur d'Indianivesh FirstBridge Fund), Vineet Sharma (vice-président de Brandscope Dentsu), Nirmal Shah (Prism Advisory), Gaurav Agarwal (Freedom Financial Network).

Les fonds seront utilisés pour soutenir la croissance de la société en Inde et optimiser sa plateforme technologique de commerce vidéo multicloud qui permet aux détaillants de donner à leurs associés en magasin les moyens d'offrir une expérience d'achat vidéo immersive à un public mondial. Swirl compte plus de 100 clients en Inde, dont Fabelle by ITC, Unlimited Fashion by Arvind, GIVA, Zariin, et a récemment signé avec une marque de mode finlandaise : Ivana Helsinki.

« Partout où le consommateur final est impliqué, le commerce en direct jouera un rôle majeur pour faciliter les ventes en comblant le fossé entre le en ligne et le hors-ligne. Pour l'instant, il s'agit peut-être du commerce électronique, mais si d'autres secteurs tels que les services financiers, l'immobilier, l'automobile, les voyages et l'hôtellerie, etc., s'adaptent, nous pourrons alors envisager une opportunité d'un billion de dollars, ce qui signifie que les modèles de vente par vidéo occuperont 10 à 15 % de la part du marché mondial du commerce électronique d'ici 2025 », a déclaré Kaizad Hansotia, fondateur et PDG.

L'entreprise a connu une croissance de 300 % en glissement trimestrielle cette année et va bientôt commencer à lever un tour institutionnel pour accélérer sa croissance et s'étendre à de multiples catégories au-delà du commerce électronique. En effet, Swirl cherche à entrer officiellement sur les marchés américain et européen d'ici début 2022, avec l'objectif de devenir l'un des 5 premiers acteurs mondiaux qui repoussent les limites de la technologie avec le commerce empirique.

« Je pense que la solution Swirl Live Video Shopping est prête à être adoptée au niveau mondial. Ses divers cas d'utilisation dans de multiples secteurs verticaux tels que la mode, la beauté, le style de vie, la bijouterie, le luxe et au-delà, ont un impact immédiat sur les revenus et augmentent les taux de conversion. Le retour sur investissement est tout simplement incroyable pour les PME et les grandes entreprises qui développent leurs canaux de vente directe aux consommateurs », a déclaré Asheesh Khaneja.

Fondée en 2017, par Kaizad Hansotia et Bheshaj Joshi, Swirl aide les marques à convertir 3X plus de clients en utilisant des vidéos avec des liens d'achat, le shopping en direct sur internet et les achats virtuels 1:1. La technologie est une technologie de pointe, infiniment évolutive et qui contient une couche propriétaire par-dessus la vidéo utilisant le texte, le chat, WhatsApp, les SMS et la voix pour rendre toute l'expérience d'achat semblable à l'expérience réelle.

Swirl offre aux entreprises un contrôle total sur les données des clients et leur permet d'obtenir des analyses d'engagement en temps réel et des points de données post-spectacle afin d'optimiser les campagnes pour les ventes futures. De plus, la solution s'intègre facilement à n'importe quel site Web, qu'il soit hébergé sur Shopify, WooCommerce ou toute autre plateforme personnalisée de commerce électronique ou de CRM, sans avoir à écrire une seule ligne de code.

« Je pense que le commerce interactif par vidéo est une idée qu'il est temps de développer et la 5G ne fera qu'accélérer cette tendance. Je suis heureux de faire partie du parcours de Swirl qui est en passe de devenir un leader mondial dans ce domaine », a déclaré Siddarth Razdan.

