Swisscom déploie AvailabilityGuard de Continuity Software, afin de renforcer la stabilité et la qualité de son infrastructure TI critique

Continuity Software aide des organisations de premier plan du monde entier (y compris de nombreux fournisseurs de services de télécommunications, banques, compagnies d'assurances et compagnies aériennes les plus importants au monde) à atteindre leurs objectifs en matière de résilience TI, ainsi qu'à garantir des niveaux de disponibilité très élevés.

Le déploiement d'AvailabilityGuard chez Swisscom a démarré au niveau de l'environnement de production SAP critique de la société, fondé sur l'infrastructure convergente Dell EMC VxBlock.

Décrivant la complexité de l'infrastructure TI moderne, Peter Messer, responsable de la fourniture d'infrastructures dans le cloud chez Swisscom, a déclaré : « Même de nouveaux systèmes peuvent ne pas être configurés correctement et peuvent recéler des points de défaillance qui ne seront découverts que suite à la survenance d'un problème ». Si l'on ajoute à cela la série de changements, de mises à jour et ajustements permanents effectués par les équipes internes et externes chargées des TI, on comprend que la préservation de niveaux de résilience TI aussi élevés que possible devient de plus en plus dure jour après jour. Et, bien entendu, l'on souhaite éviter les coupures, car elles s'avèrent très coûteuses à de nombreux égards ».

Pour faire face à ce défi immense, la solution AvailabilityGuard met en corrélation et analyse des données de configuration en provenance de l'ensemble des couches de l'infrastructure TI. Utilisant une base de connaissances intégrée contenant plus de 7 000 meilleures pratiques et recommandations fournisseur, AvailabilityGuard détecte de façon proactive les points individuels de défaillance et les mauvaises configurations susceptibles de déboucher sur des indisponibilités ou des pertes de données. La solution alerte ensuite les équipes pertinentes et met à leur disposition un protocole d'actions correctives à suivre, avant que les affaires ne se voient impactées par l'incident. Les équipes chargées de TI programment une exécution quotidienne d'AvailabilityGuard, afin d'éviter les défaillances et les coupures.

Évoquant les raisons ayant poussé Swisscom à mettre en œuvre AvailabilityGuard, Stephan Haeusler, chef d'équipe pour les opérations système et application, plateformes convergentes, a déclaré : « En fait, pendant des années, nous avons cherché un outil qui trouverait de façon proactive les mauvaises configurations et les erreurs. Nous avons aimé l'approche adoptée par Continuity Software, car leur solution est indépendante des fournisseurs et se fonde sur ce que je pense constitue une arme secrète, à savoir, une immense base de connaissances des meilleures pratiques des fournisseurs de technologies, qui comporte aussi des contributions de la communauté d'utilisateurs. Il s'agit là de quelque chose d'unique dans le secteur ».

Et à Gil Asherie, vice-président des ventes chez Continuity Software, d'ajouter : « Nous sommes ravis que Swisscom ait rejoint notre famille d'utilisateurs. La société est respectée dans le monde entier pour le maintien des normes les plus exigeantes dans chacun des aspects de son activité commerciale. C'est un honneur pour nous d'aider Swisscom à atteindre les niveaux les plus élevées de résilience et de disponibilité pour son infrastructure TI critique ».

Pour en savoir plus, veuillez consulter l'étude de cas complète ici.

À propos de Continuity Software

Fondée en 2005, la société Continuity Software aide les organisations leaders du monde entier, y compris 6 des 10 principales banques des États-Unis d'Amérique, à assurer la résilience de leurs environnements hybrides TI. Créées par une équipe d'experts des TI et de la protection des données, nos solutions évitent de manière proactive les coupures et les pertes de données des infrastructure TI critiques. C'est ainsi que les coupures imprévues des infrastructures sont réduites, en moyenne, à hauteur de 80 % et les erreurs de configuration sont résolues avant de devenir des incidents coûteux.

À propos de Swisscom

Swisscom, la société de télécommunications leader sur le marché suisse, ainsi que l'une des principales entreprises spécialisées dans les TI du pays, a son siège à Worblaufen, à proximité de la capitale, Berne. Les activités internationales de Swisscom se concentrent, principalement, sur l'Italie, où sa filiale Fastweb est un des fournisseurs de haut débit de premier plan. Plus de 20 000 salariés ont généré un chiffre d'affaires d'environ 11,7 milliards CHF en 2017, et de 2,88 milliards CHF au cours du premier trimestre 2018. Swisscom est une des sociétés les plus viables de Suisse et d'Europe.

