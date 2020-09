Swisscom, Ericsson et Qualcomm recherchent ensemble les applications 5G les plus innovantes au monde

La 5G, nouvelle génération de communication mobile, offre un large éventail de nouvelles possibilités grâce à des connexions extrêmement solides et à haut débit avec une faible latence. Au niveau mondial, la compétition pour la construction des premiers réseaux fait rage afin de tirer parti de cette technologie au plus tôt. Dès avril 2019, Swisscom a été le premier opérateur européen et le cinquième opérateur mondial à mettre en service et à étendre progressivement son réseau 5G. Les gagnants profitent de cette avance: avec ses partenaires Ericsson et Qualcomm CDMA Technologies, Swisscom lance le Swisscom 5G Startup Challenge et invite les vainqueurs à tester et développer de manière approfondie leurs applications 5G les plus innovantes sur son réseau 5G live.

En 2020, le Swisscom Startup Challenge, créé en 2013, est entièrement consacré à la 5G et s'adresse pour la première fois à des startups et équipes de recherche du monde entier. Durant les sept dernières années, les vainqueurs du Challenge comme Ava, Exeon Analytics, Futurae ou Sentifi ont participé à un programme d'Acceleration dans la Silicon Valley. Cette année, Swisscom et ses partenaires invitent les gagnants à venir en Suisse pendant une semaine pour tester et développer de manière approfondie les applications les plus innovantes de la prochaine génération de communication mobile – sur le réseau de Swisscom.





Bénéficier d'une expertise 5G et découvrir la Suisse

Nous recherchons des start-ups ou équipes de recherche du monde entier qui veulent exploiter le potentiel de la 5G et ont déjà développé un produit ou des prototypes. Elles ont jusqu'au 11 octobre 2020 pour postuler sur www.swisscom.com/startupchallenge. Les dix applications les plus intéressantes seront invitées à participer à la finale en décembre 2020. Et celles qui termineront parmi les cinq premières viendront en Suisse en mars 2021. Les innovateurs 5G pourront y tester leurs cas pendant une semaine au 5G Lab de Swisscom ou sur le réseau live dans différents endroits et régions – les trains notamment. Des mentors et experts de Ericsson, Qualcomm CDMA Technologies, Venturelab et Swisscom seront là pour les accompagner et ils pourront échanger avec de grands entrepreneurs et investisseurs en capital-risque. Ils auront aussi l'occasion de découvrir la Suisse, de visiter des structures d'innovation leader au plan mondial comme l'EPFZ et l'EPFL et de rencontrer des pionniers en matière de technologie et d'innovation. Swisscom prendra en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration.



Mobile World Congress 2021 pour les favoris du public

En novembre 2020, le grand public aura lui aussi la possibilité de voter pour son application préférée. La start-up ou l'équipe de recherche qui remportera le prix du public se rendra sur invitation des partenaires du programme au Mobile World Congress de Barcelone en 2021.



Voix des partenaires

«La technologie ne développe sa force que lorsqu'elle est associée à des idées innovantes et des applications clients utiles. Avec nos partenaires Ericsson et Qualcomm, nous sommes très curieux d'observer la créativité dont les start-ups ont déjà fait preuve autour de la technologie 5G et sommes heureux d'accueillir les finalistes en Suisse.»

Roger Wüthrich-Hasenböhler, Chief Digital Officer, Swisscom



«Une connectivité fiable et performante est la clé pour les start-ups, en particulier dans le domaine des Smart Services & Apps. Chez Ericsson, nous nous réjouissons en tant que moteur de la 5G de pouvoir proposer une plateforme d'innovation adaptée aux esprits créatifs via la toute dernière technologie mobile.»

Martin Bürki, Managing Director Ericsson Switzerland



«Qualcomm Technologies est fière de proposer le 5G Startup Challenge en partenariat avec Swisscom. En tant que membre du jury, je me réjouis de rencontrer des start-ups innovantes du monde entier qui exploitent le potentiel de la 5G.»

Enrico Salvatori, SVP Qualcomm Europe, Inc. and president Qualcomm EMEA

À propos de Swisscom

Swisscom est l'entreprise leader en matière de télécommunications et l'un des acteurs essentiels du domaine des TIC en Suisse. Son siège se situe à Ittigen à proximité de Berne. À l'international, Swisscom est présente en Italie avec Fastweb. Sur le premier semestre 2020, quelque 19 000 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de CHF 5'443 millions. Swisscom est détenue à 51% par la Confédération suisse et compte parmi les entreprises les plus durables et les plus innovantes de Suisse.

À propos d'Ericsson

Ericsson, dont le siège est situé à Stockholm en Suède, est le leader mondial des technologies et services de communication. Son activité principale est l'équipement de réseaux de communication mobile. 40% du trafic mondial des communications mobiles passe par la technologie réseau d'Ericsson. À travers des solutions et prestations de service innovantes, Ericsson travaille à la vision d'un avenir interconnecté où toute personne et toute industrie peut exploiter son plein potentiel.

Ericsson a actuellement conclu plus de 100 accords commerciaux et contrats 5G avec des opérateurs de communication mobile dans le monde entier. Ericsson détient par ailleurs une part dans la plupart des réseaux 5G live du marché. Des réseaux en Allemagne et en Suisse comptent également parmi les 60 réseaux 5G live financés par Ericsson à travers le monde. www.ericsson.com/5G

Fondée en 1876, l'entreprise emploie aujourd'hui environ 99 000 collaboratrices et collaborateurs à travers le monde et travaille avec des clients dans 180 pays. En 2019, Ericsson a enregistré un chiffre d'affaires net de SEK 227.2 milliards. Ericsson est cotée au NASDAQ OMX à Stockholm et au NASDAQ à New York.

À propos de Qualcomm

Qualcomm est leader mondial dans le développement de technologies de communication mobile innovantes et fait figure de moteur dans le développement, l'introduction et l'extension de la 5G. La révolution mobile a commencé par la combinaison du téléphone et d'Internet. Aujourd'hui, nos technologies de base sont le fondement de l'écosystème mobile et elles sont disponibles sur tous les smartphones 3G, 4G et 5G. Nous apportons les avantages du réseau mobile dans de nouveaux secteurs industriels, notamment dans l'industrie automobile, l'Internet des objets et le Computing – et ouvrons ainsi la voie à un monde où tout et tout le monde peut communiquer et interagir sans interruption.

Qualcomm Incorporated comprend nos activités de licence, QTL et la grande majorité de notre portefeuille de brevets. Qualcomm Technologies, Inc. est une filiale de Qualcomm Incorporated qui exploite avec d'autres filiales toutes nos fonctions d'ingénierie, de recherche et de développement, ainsi que toutes nos activités de produits et services, y compris l'activité des semi-conducteurs QCT.

