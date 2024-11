Swisscom et SoftAtHome déploient la première passerelle domestique Wi-Fi 7 à trois bandes en Suisse

PARIS, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, société indépendante de logiciels spécialisée dans le haut débit, la vidéo et l'analyse, a annoncé aujourd'hui que son logiciel active l'Internet-Box 5 Pro, la dernière passerelle domestique de Swisscom équipée de la technologie de pointe Wi-Fi 7 annoncée le 20 novembre et qui est la première introduite sur le marché suisse. Cette passerelle avancée est désormais disponible exclusivement pour les clients fibre de Swisscom, ce qui représente une avancée significative dans la fourniture de l'expérience de réseau domestique la plus rapide et la plus fiable de Suisse.

L'Internet-Box 5 Pro de Swisscom atteint 18,3 Gbps de vitesses WLAN combinées en tirant parti des capacités tri-bandes de Wi-Fi 7 sur 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande sans interférence de 6 GHz. Avec une latence et une stabilité améliorées, la passerelle est parfaite pour les foyers connectés qui ont besoin d'une diffusion en continu, de jeux et d'une navigation à haut débit simultanés. Son port Ethernet 10 Gbps permet aux clients de bénéficier de vitesses de connectivité filaires et sans fil maximales.

Le logiciel de SoftAtHome est au cœur de l'Internet-Box 5 Pro de Swisscom, permettant des fonctionnalités de pointe et garantissant que l'appareil offre des vitesses ultra-rapides et une expérience utilisateur transparente. L'expertise de SoftAtHome en matière de Wi-Fi 7 et de connectivité de nouvelle génération permet aux clients de Swisscom d'être parmi les premiers en Europe à bénéficier de ces innovations.

Débloquer le potentiel de la Wi-Fi 7 : la Wi-Fi 7 introduit des capacités tri-bandes avec l'opération multi-link (MLO), permettant l'agrégation de trois bandes de fréquences pour offrir des vitesses sans précédent et réduire considérablement la latence. Cela garantit une connexion plus stable et plus fiable, même dans les maisons très connectées avec de nombreux appareils.

Performances 10 Gbps réelles : le logiciel intégré de SoftAtHome optimise les capacités de 10 Gbps de la passerelle, garantissant que la connexion Ethernet peut fonctionner à pleine capacité. Le logiciel optimise dynamiquement le trafic entre les appareils filaires et sans fil, garantissant aux clients de Swisscom les vitesses promises.

Efficacité énergétique grâce à une technologie intelligente : l'Internet-Box 5 Pro peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 98 % en s'éteignant automatiquement pendant les périodes d'inactivité. L'appareil est également fabriqué avec 65 % de plastique recyclé et son emballage est entièrement exempt de plastique.

Excellence HOME LAN en matière de gestion : l'identification robuste des appareils de SoftAtHome simplifie l'expérience de l'utilisateur et facilite les fonctions telles que le contrôle parental et les réseaux d'invités. SoftAtHome fournit également un support VPN intégré.

« Avec la nouvelle Internet-Box 5 Pro, Swisscom continue d'offrir les meilleurs produits Wi-Fi à ses clients finaux », a déclaré Marcel Burgherr, responsable des dispositifs domotiques chez Swisscom. Il a ajouté : « Grâce au logiciel de SoftAtHome, au matériel puissant et à l'introduction de Triband Wi-Fi 7, l'Internet-Box 5 Pro offre l'Internet à domicile le plus rapide et le plus fiable. »

M. Burgherr a conclu : « L'indépendance du logiciel par rapport au matériel permet d'accélérer la mise sur le marché, d'accroître la flexibilité du matériel et d'unifier les API entre les différentes générations, ce qui simplifie les opérations et améliore les outils tels que notre application mobile. »

Le logiciel SoftAtHome prend en charge les cinq générations de boîtiers, ce qui simplifie la maintenance et accroît l'efficacité.

« Notre travail avec Swisscom sur l'Internet-Box 5 Pro illustre notre engagement à concrétiser l'avenir de la connectivité domestique », a déclaré Arnaud Bellivier de Prin, PDG de SoftAtHome. « La Wi-Fi 7 change la donne et nous sommes ravis de fournir la base logicielle durable pour les services 10 Gbps de Swisscom, permettant à ses clients de bénéficier de vitesses et d'une fiabilité inégalées. »

À propos de SoftAtHome

SoftAtHome est un fournisseur indépendant de logiciels proposant sept solutions essentielles : haut débit (Connect'ON), Wi-Fi (Wifi'ON), sécurité (Secure'ON), maison intelligente (Things'ON), vidéo (Watch'ON), analyse et contrôle de la qualité de l'expérience (Eyes'ON) et un environnement de magasin d'applications de passerelle (Orchestr'ON). Les solutions de SoftAtHome alimentent plus de 30 millions de maisons connectées dans le monde, offrant des expériences inégalées en matière de haut débit, de Wi-Fi et de maison intelligente. En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et les communautés source ouverte comme prpl, SoftAtHome continue d'innover pour l'avenir de la maison connectée.

Pour plus d'informations : www.softathome.com

Contact presse : Marta Twardowska pour SoftAtHome

E-mail : [email protected] | LI : https://www.linkedin.com/company/softathome/ | T : @SoftAtHome

À propos de Swisscom

Swisscom est la première entreprise de TIC en Suisse et, avec Fastweb, le principal concurrent en Italie. L'entreprise propose des services de téléphonie mobile, d'internet et de télévision, ainsi que des services informatiques et numériques complets aux particuliers et aux entreprises. Swisscom est l'entreprise de télécommunications la plus durable au monde et est détenue à 51 % par la Confédération suisse.

