SwitchBot lance Curtain Rod 2, plus compatible sur les tringles larges

Contrôle du rideau à l'aide de l'assistant vocal

SwitchBot fournit également la télécommande pour contrôler l'ouverture ou la fermeture du rideau. Avec le SwitchBot Hub Mini, les utilisateurs peuvent contrôler le rideau depuis l'extérieur ou via un assistant vocal.

SwitchBot Curtain Rod 2 est disponible sur le site Amazon et SwitchBot au prix de 99 $

Lien Amazon : https://www.amazon.com/Upgraded-Version-SwitchBot-Curtain-Electric/dp/B09Y5YW8FJ

Lien SwitchBot.com : https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-curtain-rod2?utm_source=newswire&utm_medium=pr&utm_campaign=rod22022

Kit média : https://drive.google.com/drive/folders/1NgLE7g-RJkhAsC_Z-pfCcQjLCsiPpkYi?usp=sharing

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.switch-bot.com .

À propos de SwitchBot

SwitchBot est une marque japonaise leader sur le marché de la maison intelligente. Son design innovant a conquis la confiance des utilisateurs et rend les produits très faciles d'utilisation. Convient à la plupart des consommateurs. SwitchBot construit son propre écosystème de maison intelligente en introduisant divers produits innovants, dont le robot SwitchBot Bot et le rideau SwitchBot Curtain. SwitchBot est également la première marque au monde à proposer le robot et le commutateur pour rideau intelligent. SwitchBot compte aujourd'hui plus de 400 employés à l'échelle mondiale. La marque est désormais présente sur plus de 100 marchés à l'international. Ses produits ont été testés et recommandés par CNET, People, et Mashable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1823191/SwitchBot_Rod.jpg

SOURCE SwitchBot