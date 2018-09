Swonkie chega no Brasil para poupar tempo das agências

LISBOA, Portugal, 4 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Swonkie, plataforma para o gerenciamento e otimização de performance corporativa nas redes sociais, atravessa o Atlântico e chega agora ao mercado brasileiro, começando uma expansão para a América Latina. O lançamento oficial acontece durante duas conferências em São Paulo, na Expoforum Digitalks, dia 4 de Setembro, e Social Media Week, dia 12 de Setembro. A Swonkie tem neste momento uma campanha onde oferece às agências do Brasil 45 dias gratuitos de experimentação.

Um ano depois de ter sido criada em Portugal, e três meses depois do lançamento em Londres, a Swonkie (http://swonkie.com/) procura o mercado brasileiro de agências de comunicação, publicidade e marketing digital, oferecendo uma maior produtividade de tempo para os profissionais de gerenciamento de redes sociais.

Ao contrário dos seus competidores, a Swonkie é focada no Instagram, na postagem, engajamento e edição de stories, fazendo as mesmas funções para as restantes redes, como Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr, Blogspot, Wordpress, Pinterest e outras.

Algumas das famosas funcionalidades do Swonkie:

Criação de Conteúdo - Integre a ferramenta com seu blog, crie conteúdo, e receba, em até três segundos, uma análise SEO de performance e uma explicação de como criar um melhor conteúdo.

- Integre a ferramenta com seu blog, crie conteúdo, e receba, em até três segundos, uma análise performance e uma explicação de como criar um melhor conteúdo. Compartilhamento de Conteúdo - Compartilhe o seu conteúdo através de diversas redes sociais com formatos específicos como carrosséis, posts em grid, reposts e stories. Veja aqui e aqui como funciona.

- Compartilhe o seu conteúdo através de diversas redes sociais com formatos específicos como carrosséis, posts em reposts e stories. e como funciona. Relatórios - As KPIs completas para Facebook e Instagram, com mais de 30 KPIs prontas para serem enviadas aos clientes em segundos.

- As KPIs completas para Facebook e Instagram, com mais de 30 KPIs prontas para serem enviadas aos clientes em segundos. Concorrência – Monitore a concorrência em tempo real, veja o engajamento e seja notificado quando um post se tornar viral.

O cupom BRAZILPR45, exclusivo para o lançamento da Swonkie no Brasil, permite experimentar a ferramenta durante 45 dias gratuitos.

Mais informações:

http://swonkie.com/

https://www.facebook.com/Swonkie/

FONTE Swonkie

Related Links

http://swonkie.com