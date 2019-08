Swonkie é lançada no Afiliados Brasil como estratégia de crescimento

LISBOA, Portugal, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Swonkie, plataforma de gestão de redes sociais em português, foi lançada no programa de parceiros do Evento Afiliados Brasil 2019, o segundo maior evento de marketing de afiliados.

Nesse evento, João Cortinhas foi um dos palestrantes ( https://www.afiliadosbrasil.com.br/palestrante/joao-cortinhas/ ) e lançou o programa de parcerias para o Brasil, que hoje já representa 15% de faturação total da empresa.

A receptividade deste programa superou as expetativas, reunindo de imediato 25 novas agências como parceiras Swonkie que trabalharam lado a lado com a Swonkie na sua promoção no mercado brasileiro.

Atualmente a plataforma Swonkie trabalha com várias agências no Brasil, como a Inédita, Nação Digital, Mandorla, S8 SAMPA ou ainda com a RD Station, uma das maiores plataformas de Inbound Marketing.

Com objetivo de reforçar a sua estratégia neste mercado, a Swonkie estará presente em dois novos eventos em Agosto, no Dig&tal conference, dia 10 de Agosto no Rio de Janeiro, e no Digitalks em São Paulo, dia 28 e 29 de Agosto.

O mercado brasileiro continua a ser a forte aposta da empresa portuguesa que conseguiu uma afirmação neste mercado no espaço de menos de um ano.

"A nossa aposta no Brasil é continua e significativa no nosso plano de internacionalização pois foi o primeiro mercado não europeu que mereceu a nossa aposta e que hoje já é o segundo mercado no volume das vendas. No final de 2018 atingimos a sustentabilidade da empresa e projetamos para 2019 um crescimento cinco vezes maior que a nossa performance de 2018. O Brasil irá assumir entre 20% a 30% da faturação total da empresa", assumiu João Cortinhas, CEO e Fundador do Swonkie.

Após o programa "Shark Tank Portugal", de Portugal para o mundo, a empresa tem demonstrado que é possível crescer. Hoje, no seu país origem, trabalha já com mais de 250 agências e com 90% da Media Publisher.

Mas uma empresa digital não vive só de números e como referiu João Cortinhas: "Acima de tudo a nossa estratégia passa pelas pessoas, essa é a nossa verdadeira estratégia de internacionalização pois além de todos os parceiros com quem trabalhamos para o nosso crescimento, hoje a empresa já apresenta 20% de trabalhadores com nacionalidade brasileira porque acreditamos que essas pessoas entendem melhor do que nós o mercado."

Um produto focado para as agências digitais, publishers de noticias ou marcas com presença no mercado digital assumindo-se como um produto de produtividade e poupança de tempo a todos os profissionais.

Qualquer negócio na área digital que pretende ser parceiro Swonkie pode-se inscrever diretamente aqui: https://partners.swonkie.com/

FONTE Swonkie

