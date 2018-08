Syczuańskie Linie Lotnicze podnoszą międzynarodową renomę przez wprowadzenie nowych mundurów dla personelu pokładowego

Zainspirowany głównym kolorem Syczuańskich Linii Lotniczych, czyli syczuańską czerwienią nowy mundur stewardess obejmuje jednoczęściowy kostium, czarną marynarkę, czerwoną marynarkę, czarny, zimowy płaszcz z wełny i czarny toczek. Na mundur stewardów składa się biała koszula z czerwonymi prążkami oraz marynarka z czerwonym akcentem na kieszeni, odpowiadającym kostiumom koleżanek.

– Nowa, siódma edycja mundurów czerpie inspirację z idei ruchu i prowincji syczuańskiej. Kolor czerwony odzwierciedla gościnność i pasję mieszkańców prowincji syczuańskiej oraz ogniste smaki tutejszej kuchni. W ten sposób chcemy dać podróżnym możliwość doświadczenia chińskich elementów i syczuańskich smaków przez wzornictwo i profesjonalne lecz ciepłe podejście pracowników – skomentował Shi Zuyi, dyrektor generalny Syczuańskich Linii Lotniczych.

Syczuańskie Linie Lotnicze zmieniają mundury co pięć do dziesięciu lat, a jak do tej pory każdy wzór był wyrazem wizerunku linii na różnych etapach rozwoju. Firma przykłada dużą wagę do mundurów, od koszul w kropki i białe suknie w pierwszych latach rozwoju aż do szóstej edycji z czerwonymi różami i szafirem i kokardą u boku.

Linie lotnicze są obecnie w posiadaniu największej floty samolotów Airbus w Chinach, a 270 Tras Pandy łączy Azję, Europę, Oceanię i Amerykę Północną. Prezentacja nowych mundurów i zbliżające się wprowadzenie nowych samolotów pasażerskich A350 symbolizują dążenia Syczuańskich Linii Lotniczych do realizacji celu świadczenia połączonych, międzynarodowych i kompleksowych usług.

O Syczuańskich Liniach Lotniczych

Założone w 1986 r. Syczuańskie Linie Lotnicze są jednymi z najbardziej wyróżniających się przewoźników w Chinach. Siedziba linii znajduje się w Chengdu, skąd firma zarządza flotą 134 samolotów kursujących na ponad 270 krajowych, regionalnych i międzynarodowych trasach, w tym w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Oceanii. Firma z oddaniem pracuje nad świadczeniem usług przesiąkniętych „chińskimi elementami i syczuańskim urokiem" na rzecz ponad 29 milionów klientów każdego roku. Jakość i terminowość usług plasują linie w czołówce chińskich przewoźników kontynentalnych. Przez cztery kolejne lata firma została uznana za „najlepsze linie lotnicze w Chinach" przez CAPSE.

Dodatkowe informacje na temat Syczuańskich Linii Lotniczych można znaleźć na stronie: http://global.sichuanair.com/US-EN

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/732467/Sichuan_Airlines_new_7th_edition_uniforms.jpg

