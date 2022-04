SYDNEY SWEENEY WIRD MARKENBOTSCHAFTERIN VON TORY BURCH

NEW YORK, 21. April 2022 /PRNewswire/ -- Tory Burch freut sich, Sydney Sweeney als Botschafterin der Marke für Handtaschen und Schuhe anzukündigen.

Die preisgekrönte Schauspielerin und Multi-Hyphen-Autorin Sweeney hat durch ihre Rolle in der HBO-Rekordserie Euphoriaschnell weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Sie hat in einer Vielzahl von Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, darunter The White Lotus, The Handmaid's Tale und dem bald erscheinenden Marvel-Film Madame Web.