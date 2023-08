SYGNATURE DISCOVERY ACCÉLÈRE SA CROISSANCE MONDIALE PAR LE BIAIS D'UNE ACQUISITION MAJEURE EN AMÉRIQUE DU NORD

NOTTINGHAM, Angleterre, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Le partenaire leader de la découverte intégrée de médicaments, Sygnature Discovery (« Sygnature ») a annoncé son acquisition d'une des plus grandes organisations de recherche contractuelle en découverte du médicament d'Amérique du Nord, NuChem Sciences, basée au Canada. Cette acquisition renforce le statut de Sygnature en tant qu'un des plus grands acteurs mondiaux en découverte intégrée de médicaments et avance leur ambition de devenir le leader mondial du marché.

La transaction crée un avantage compétitif de taille pour Sygnature en élargissant son empreinte et ses opérations commerciales mondiales, et pourra compter sur sa nouvelle expertise en découverte du médicament sur le marché nord-américain. Ensemble, Sygnature Discovery et NuChem sont en voie de devenir un leader global en découverte du médicament. En combinant le meilleur des opérations nord-américaines et britanniques, les deux organisations permettront à leurs clients de passer de l'étape de l'identification de la cible du médicament à la sélection d'un candidat clinique.

Marc Lebel, PharmD., le président et chef de la direction de NuChem Sciences affirme : « Les valeurs et les objectifs de notre entreprise s'harmonisent parfaitement avec ceux de Sygnature afin de devenir un leader mondial en découverte du médicament. Nous sommes ravis de devenir partie intégrante du groupe Sygnature, particulièrement en augmentant notre solide expertise scientifique et notre présence en Amérique du Nord et en Europe, au profit de nos clients et nos employés ».

NuChem Sciences, une organisation de recherche contractuelle (ORC) ayant une position de leader sur le marché nord-américain, emploie plus de 300 personnes dans trois centres d'excellence dans les régions de Montréal et de Lévis au Canada, où la société continuera d'opérer et d'avancer l'expansion du marché à travers l'Amérique du Nord.

Fondé en 2011, NuChem Sciences a fourni des solutions intégrées ou individuelles en en chimie médicinale, synthétique, de mise à l'échelle, des procédés et computationnelle, ainsi qu'en DMPK, biologie in vitro et pharmacologie in vivo. De plus, la société fournit des services de chimie des protéines et offre une expertise clé en biologie structurale aux stades initiaux de la découverte du médicament, aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier.

Suite à cette acquisition, Sygnature Discovery aura plus de 1 000 employés de 53 nationalités différentes, y compris 900 scientifiques qui travaillent sur des programmes de découverte de médicaments individuels ou intégrés pour des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de capital-risque, et caritatives. Fondée en 2004, la société a livré plus de 40 composés novateurs au stade préclinique, 22 composés au stade clinique, et ses scientifiques sont nommés sur plus de 170 demandes de brevet.

Dr Simon Hirst, PDG de Sygnature Discovery, commente : « Cette acquisition marque une étape clé dans le plan de croissance de Sygnature, nous permettant de fournir de meilleures solutions de découverte du médicament à nos clients du monde entier. L'addition de NuChem Sciences améliore grandement l'offre de Sygnature Discovery, faisant de nous un partenaire en découverte du médicament hautement différencié et intégré, avec un niveau et une gamme de services inégalés. NuChem est une entreprise avec une vision similaire, qui complète les services existants de Sygnature, et partage une mission commune d'améliorer la santé du monde ».

Marc Lebel observe également que « cette acquisition n'aurait pas été possible sans le soutien et la collaboration d'Amorchem, Investissement Québec, le Fonds de Solidarité FTQ et la Banque de Développement du Canada; je souhaite remercier toutes les parties prenantes ».

Cette acquisition marque la troisième d'une série d'acquisitions qui ont fait partie intégrante de l'expansion globale de Sygnature ces seize derniers mois, suite à l'investissement par Five Arrows à l'été 2021. Les acquisitions antérieures incluent Peak Proteins en avril 2022 et SB Drug Discovery en janvier 2023.

Sygnature Discovery est une organisation de recherche contractuelle de classe mondiale en découverte intégrée du médicament basée au Royaume-Uni, avec son siège social à Nottingham et des installations supplémentaires à Alderley Park, Macclesfield, et Glasgow. Ses plus de 1 000 employés, parmi lesquels on trouve 900 scientifiques, collaborent avec des organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, et caritatives mondiales.

Depuis 2004, Sygnature Discovery a livré plus de 40 composés novateurs au stade préclinique, 22 composés au stade clinique, et ses scientifiques sont nommés sur plus de 170 brevets. Les domaines d'expertise thérapeutique comprennent l'oncologie, l'inflammation, l'immunologie, les sciences neurologiques, ainsi que les maladies métaboliques, infectieuses, et fibrotiques, parmi d'autres.

NuChem Sciences, une ORC avec plus de 300 employés scientifiques et auxiliaires, a son siège social à Montréal au Québec et offre une gamme de services de découverte du médicament individuels et intégrés en chimie, biochimie, biologie in vitro, DMPK, biologie structurale, et pharmacologie in vivo.

Five Arrows est la branche d'actifs alternatifs de Rothschild & Co et a 23 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ainsi que des bureaux à Paris, Londres, New York, Los Angeles, San Francisco, et Luxembourg. Avec plus 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion, la branche de capital-investissement d'entreprise de Five Arrows focalise ses investissements sur des sociétés avec des positions sur le marché hautement défendables, des équipes de gestion solides, des modèles commerciaux avec une forte visibilité de la croissance du volume d'unités organiques et une solide économie des unités, et de multiples leviers opérationnels pouvant être utilisés pour révéler des valeurs latentes. Les secteurs sont limités aux données et aux logiciels, les services commerciaux technologiques, et aux services de la santé.

