Sylvox réinvente le divertissement de plein air et présente son téléviseur portable et étanche ainsi que son téléviseur d'extérieur intelligent 75 pouces au CES 2024

LAS VEGAS, 6 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le monde entier est désormais votre cinéma. Sylvox, qui a fourni d'incroyables téléviseurs d'extérieur à plus de 100 pays, change une fois de plus la donne avec de nouvelles innovations. La gamme de Sylvox comprend des téléviseurs d'extérieur intelligents, des téléviseurs portables étanches, des téléviseurs de cuisine intelligents, des téléviseurs de salle de bain intelligents et des écrans d'affichage numérique commerciaux.

Sylvox's 15.6-inch Portable Waterproof Smart TV

Cette année, Sylvox crée une toute nouvelle catégorie : le téléviseur portable étanche 15,6 pouces, qui bénéficie d'un indice d'étanchéité IP66. Sa conception permet aux utilisateurs de le placer à la surface de l'eau, transformant ainsi des moments banals en expériences cinématographiques.

Pesant à peine 2,2 kg, il est facile à transporter. Bénéficiez de l'intégration transparente de Google TV grâce à la commande vocale. Ajustez votre vue grâce à un support pivotant à 360° et profitez de 4,5 à 6 heures de lecture grâce à la batterie intégrée. Compatible avec la duplication d'écran iOS et Android. Divertissez-vous où que vous soyez !

Autre nouveauté pour 2024, le produit phare de Sylvox, le téléviseur d'extérieur intelligent 75 pouces, qui bénéficie d'une luminosité impressionnante de 3 500 nits couplée à un rétroéclairage dynamique. Il se distingue par son étanchéité, qui garantit un plaisir de visionnage ininterrompu, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Pour les passionnés de cuisine, le téléviseur intelligent pour cuisine 15,6 pouces est doté d'une clarté HD 1080P et d'un design pliable unique qui se glisse sous les armoires, optimisant ainsi l'espace de la cuisine sans faire de compromis en matière de divertissement.

Le téléviseur intelligent d'extérieur Elevating est le plus impressionnant. Alliant parfaitement fonctionnalité et esthétique, ce téléviseur peut facilement sortir d'une table lorsqu'il est en cours d'utilisation. Une fois le divertissement terminé, il se rétracte avec et devient une table élégante.

Sylvox présentera également une série de solutions d'affichage numérique commercial, y compris l'affichage numérique intérieur et extérieur, qui conviennent à divers scénarios d'application tels que les menus numériques, les vidéos de marque, la diffusion d'informations, etc, ce qui permet de fournir des méthodes d'affichage commercial plus flexibles et de faire profiter l'environnement commercial de plus de technologie et d'éléments tendance.

« Sylvox ne se limite pas aux téléviseurs grand écran ; il s'agit de redéfinir la manière et le lieu où nous vivons le divertissement et d'influencer et de changer l'industrie de la vente au détail, a déclaré le PDG, M. Yang. En présentant nos produits au CES 2024, nous souhaitons démontrer notre dévouement à l'innovation et à la conception centrée sur l'utilisateur. »

Pour en savoir plus, lus d'informations, venez rencontrez Sylvox au salon CES, stand 53313, ou consultez les liens ci-dessous.

