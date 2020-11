Sympla lança plataforma de cursos online e sob demanda

O Sympla Play representa a entrada da Sympla em um novo mercado, que passa a atuar não somente na área de eventos on e offline, mas também na de cursos online, oferecendo ao consumidor a possibilidade de consumir conteúdo em vários formatos, e, ao produtor, a chance de explorar todos os formatos de produção de conteúdo dentro de uma mesma plataforma. "Um dos grandes diferenciais do Sympla Play é a atenção que estamos dando ao tipo de conteúdo que será hospedado na plataforma. Temos um espaço com conteúdos de qualidade, produzidos por pessoas de todos os 'tamanhos' e segmentos", salienta Rodrigo Cartacho, CEO da empresa.

Primeiros cursos

A diversidade de conteúdos deverá ser uma das grandes fortalezas da nova plataforma. Para o lançamento, o Sympla Play conta com centenas de conteúdos publicados sobre diversos temas, como empreendedorismo, culinária, gestão, contabilidade, ortografia e gramática, educação, saúde, entre outros. Para garantir a qualidade, os cursos deverão seguir as diretrizes da plataforma. Cursos com propagandas falsas, por exemplo, não serão permitidos.

Entre os produtores dos cursos que marcam o lançamento da plataforma está Manuela Xavier, que é psicóloga, mestre e doutora em Psicologia Clínica, e também, psicanalista, feminista e engajada na emancipação feminina, que tem no Sympla Play, a leitura dirigida do livro "Mulheres que Correm com os Lobos", em 15 capítulos acompanhados de exercícios terapêuticos.

Para falar sobre empreendedorismo, o escritor, empreendedor e palestrante Geraldo Rufino - que iniciou sua carreira como catador de latinhas na periferia de São Paulo e hoje é presidente da JR Diesel, maior empresa de reciclagem de caminhões da América Latina - ministra um curso sobre como superar as crises que podem acontecer no seu negócio. José Felipe Carneiro, responsável pela criação da cerveja Wäls, conta no seu curso todos os erros que cometeu em sua carreira antes de atingir o sucesso.

Com temática semelhante, o montanhista e palestrante Gustavo Ziller – criador do programa 7Cumes, no Canal Off – criou um curso sobre autoconhecimento em momentos de alta tensão, ensinando um pouco do que passou escalando 15 das montanhas mais altas do mundo. Ele conta também, sobre gestão e inovação em negócios.

Diversão, arte e criatividade também estão presentes. Dois bons exemplos disso são o curso de "Passinho de Funk", ministrado pelo Lá Da Favelinha, instituto cultural do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, MG, e o curso do casal Henrique e Sabrina, mais conhecidos pelo Instagram "Terra Adentro", sobre edição de fotos e vídeos.

Para conhecer o Sympla Play, acesse a plataforma em http://sympla.com.br/solucoes/sympla-play.

Sobre a Sympla

A Sympla é a maior plataforma de eventos do Brasil com o objetivo de transformar a venda de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana. Recentemente, lançou o Sympla Play, plataforma que hospeda cursos on line e sob demanda, com foco em conteúdo real e qualificado.

Com tecnologia em seu DNA, a empresa busca atender produtores e público com soluções dinâmicas e confiáveis, em todos os segmentos em que atua. Fundada em 2012, a empresa está em mais de 3.000 cidade pelo país, possibilitando o acesso a uma ampla variedade de eventos, cursos, palestras e workshops, tanto presenciais como online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333217/Headliners_lan_amento.jpg

FONTE Sympla

SOURCE Sympla