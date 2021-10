Synack lance une expérience d'app store pour des solutions de cybersécurité plus flexibles et plus intelligentes

Ces ajouts complètent l'approche de Synack, leader du marché de la cybersécurité participative, avec des capacités inégalées d'intégration des tests de pénétration - et d'autres tâches de sécurité essentielles - dans les opérations de sécurité des organisations. Cette expansion permet aux clients de tirer davantage de valeur de la plate-forme Synack et de la Synack Red Team (SRT), le réseau de Synack composé des hackers éthiques les plus compétents et les plus fiables au monde.

« Cela change la donne », a déclaré Jay Kaplan, PDG de Synack. « La cybersécurité ne devrait jamais être une solution unique. Nous développons notre plate-forme pour la rendre réellement personnalisable, à la demande et transparente. Certains clients ont besoin de tests de pénétration rigoureux, tandis que d'autres souhaitent qu'un hacker effectue une évaluation d'urgence. Désormais, ils peuvent faire tout cela sur une seule plate-forme facile à utiliser. »

SYNACK CAMPAIGNS

Les campagnes Synack permettent aux clients d'accéder à la SRT à la demande pour répondre à des besoins spécifiques et résoudre des problèmes de sécurité uniques. Les campagnes fournissent des informations de sécurité exploitables pour la sécurité des applications, la conformité, la gestion des vulnérabilités, etc. Chaque campagne consiste en un groupe de missions, ou tâches de sécurité, que les chercheurs doivent accomplir. Cela peut aller de la vérification des vulnérabilités du Top 10 de l'OWASP à la vérification de la configuration du cloud, en passant par la perspective d'un pirate sur un bien.

CATALOGUE SYNACK

Le catalogue Synack permet aux clients de parcourir, lancer et suivre les campagnes directement dans le portail Synack. Il permet également aux organisations de tirer pleinement parti des talents de la SRT par le biais de la plate-forme Synack et d'obtenir des informations et des connaissances essentielles en matière de sécurité pour améliorer la sécurité dans toute l'entreprise.

CREDITS SYNACK

Avec les crédits Synack , les clients auront plus de flexibilité que jamais pour acheter les campagnes qui répondent le mieux à leurs besoins de test et profiter des offres nouvelles et existantes à tout moment. Grâce aux options intégrées dans cette approche, les organisations peuvent utiliser la plate-forme intégrée et contrôlée de Synack selon leurs besoins pour compléter leurs propres équipes et technologies.

« Il s'agit d'une approche de la sécurité simple, plus intelligente, plus agile et plus facile à gérer » a déclaré Peter Blanks, chef de produit chez Synack. « Nous avons étudié les besoins des clients et nous les avons satisfaits. Il s'agit d'une meilleure approche de la cybersécurité, qui est la plus adaptable et la plus accessible. Nous innoverons en permanence, à l'échelle et à la vitesse requises par nos clients, pour nous adapter au paysage dynamique des menaces. Au final, cela rendra les organisations plus sûres et, par conséquent, améliorera la cybersécurité pour tout le monde. »

Pour plus d'informations sur ces nouveaux produits et services, veuillez consulter le site www.synack.com.

À PROPOS DE SYNACK :

Synack est la principale plate-forme collaborative pour l'expertise en sécurité sur demande. La plate-forme Synack propose des tests de pénétration, la gestion des vulnérabilités et l'évaluation des vulnérabilités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un réseau mondial de chercheurs de confiance et à une technologie intelligente, afin d'accélérer les missions essentielles de cybersécurité des organisations internationales. Basée dans la Silicon Valley et avec des équipes régionales dans le monde entier, Synack protège les banques mondiales, les agences fédérales, les actifs classés par le DoD et plus de 6 000 milliards de dollars de revenus de Fortune 500 et Global 2000. Synack, qui a été quatre fois l'entreprise Disruptor 50 de CNBC, a été fondée en 2013 par d'anciens experts en sécurité de la NSA, Jay Kaplan, PDG, et le Dr Mark Kuhr, directeur technique.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1663670/Campaigns_Overview_Video.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1663669/synack_campaigns_pr.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo.jpg

Related Links

http://www.synack.com



SOURCE Synack