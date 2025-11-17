Synack stellt neue agentenbasierte KI-Penetrationstest-Lösung vor

Agenten beschleunigen Testergebnisse, senken Kosten und skalieren über die gesamte Angriffsfläche hinweg.

REDWOOD CITY, Kalifornien, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Synack, ein Pionier im Bereich der offensiven Sicherheit, hat heute Sara Pentest vorgestellt, ein neues agentenbasiertes KI-Produkt, das auf der Synack-Autonomous-Red-Agent (Sara)-Architektur aufbaut. Sara Pentest führt Penetrationstests auf Hosts und Webanwendungen durch, beschleunigt die Erkennung und Behebung von Schwachstellen und reduziert das Risiko einer Gefährdung von Monaten auf Tage. Unternehmen erzielen eine bessere Gesamtabdeckung bei Tests und können der Bedrohung durch KI-gestützte Angreifer begegnen, indem sie Open-Source-Agenten einsetzen, um ihre eigenen offensiven Sicherheitsmaßnahmen zu beschleunigen.

Sara-Pentest-Agenten ahmen das Verhalten realer Tester nach, um ausnutzbare Risiken in einem Umfang zu identifizieren, zu validieren und zu priorisieren, der mit herkömmlichen Penetrationstests nicht erreicht werden kann. Organisationen können:

Kosten reduzieren - Verwenden Sie weniger teure Ressourcen für grundlegende Sicherheitstests. Menschliche Pentester können sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren.

Schnell handeln – Starten Sie Tests zu jeder beliebigen Zeit. Sofort auf Produktaktualisierungen oder Zero Days reagieren.

In großem Maßstab testen – Testen Sie so viele Assets wie nötig, ohne Einschränkungen durch die Verfügbarkeit von Pentestern.

Menschliche Pentester anleiten – Führen Sie erste Tests mit KI-Agenten durch. Die Ergebnisse nutzen, um menschliche Pentester anzuleiten und ihre Bemühungen zu fokussieren.

„Die Zusammenarbeit von Menschen und KI-Agenten ist die Zukunft der offensiven Sicherheit", sagte Dr. Mark Kuhr, CTO und Mitbegründer von Synack. „Unternehmen können mit unserer Plattform Zeit und Geld sparen und gleichzeitig böswilligen Hackern, die ebenfalls KI einsetzen, um ihre Operationen zu skalieren, einen Schritt voraus sein."

Die Synack-Plattform vereint menschliches Fachwissen und agentenbasierte KI, um das Risiko von Angriffen auf Unternehmen schnell und in großem Umfang zu reduzieren. Sara Pentest hilft Kunden, indem es den Kompromiss löst, den Sicherheitsteams zwischen der Ausweitung der Penetrationstests und den damit verbundenen steigenden Kosten und Aufwänden eingehen müssen. Es gibt Unternehmen die Flexibilität, Tests an den Geschäftsrisiken auszurichten, sodass sie ausnutzbare Schwachstellen schneller und über eine größere Angriffsfläche hinweg entdecken und beheben können, ohne dabei Ressourcen oder Budgets zu strapazieren.

Sara Pentest nutzt eine Reihe spezialisierter KI-Agenten, um Tests schnell und effizient durchzuführen. Ein Aufklärungsagent identifiziert offene Ports, Webdienste und Endpunkte, die im Spiel sind. Ein Team von Angriffsagenten wird eingesetzt, um Exploits auf die gleiche Weise wie ein menschlicher Pentester zu versuchen. Verifizierungsagenten testen erneut und bestätigen Schwachstellen, wodurch Fehlalarme minimiert werden. Alle ausnutzbaren Ergebnisse werden von einem Synack-Triage-Team überprüft, um ihre Genauigkeit zu bestätigen. Die Untersuchung wird in einem herunterladbaren Bericht zusammengefasst, wobei alle ausnutzbaren Ergebnisse zusammengefasst und auf der Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Um mehr darüber zu erfahren, wie die PTaaS-Plattform von Synack mit Sara mit KI-gestützten Bedrohungen Schritt hält, gehen Sie zu https://www.synack.com/platform/agentic-ai-for-pentesting/

Informationen zu Synack

Synack ist führend im Bereich der von Menschen durchgeführten und KI-gestützten Penetrationstests und transformiert die offensive Sicherheit, um Unternehmen dabei zu helfen, Risiken proaktiv zu reduzieren, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und sich gegen sich ständig weiterentwickelnde Cyber-Bedrohungen zu schützen. Synack nutzt innovative KI-Technologien und eine talentierte, geprüfte Community von Sicherheitsforschern, um kontinuierliche Penetrationstests und autonomes Schwachstellenmanagement anzubieten. Synack wurde von ehemaligen NSA-Mitarbeitern gegründet und hat fast 10 Millionen Stunden an Expertentests durchgeführt, um kritische Ressourcen zu schützen, von globalen Finanzsystemen bis hin zu Netzwerken des US-Verteidigungsministeriums. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/838158/Synack_Logo_v2.jpg