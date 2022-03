Synapse Medicine lève 25M€ pour aider patients et soignants à travers le monde à mieux utiliser les médicaments

- Synapse Medicine annonce aujourd'hui un nouveau tour de financement de 25M€, mené par Korelya Capital, le fonds d'investissement créé par Fleur Pellerin, qui rejoint le board de la société. Ses investisseurs historiques (XAnge, MACSF, BNP Paribas Développement) complètent le tour. Mutuelles Impact participe également au tour de table, en tant que nouvel investisseur. C'est la 3ème levée de fonds en 3 ans pour la start-up, pour un total de 35M€.

- L'objectif : accélérer le déploiement de sa plateforme de Medication Intelligence pour le bon usage du médicament en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Clément Goehrs, cofondateur et CEO, également médecin et diplômé de l'université de Stanford, poursuivra le développement aux États-Unis en créant le bureau de New York.

- La société a pour ambition de tripler ses effectifs pour les porter à 150 personnes, avec des recrutements prévus à Paris, Bordeaux, Berlin, Londres, New York et Tokyo aux cours des deux prochaines années.

BORDEAUX, France, 1er mars 2022 /PRNewswire/ --

Développer un leadership international autour du bon usage du médicament

Le bon usage du médicament est un enjeu de santé mondial. Aux Etats-Unis, les évènements indésirables médicamenteux causent 1,3 millions de visites aux urgences et 350 000 hospitalisations chaque année, avec un coût global estimé à plus 528 milliards de dollars. En Europe, les effets indésirables médicamenteux surviennent dans 8% à 12% des hospitalisations. En France, 30 000 décès et 150 000 hospitalisations qui seraient évitables chaque année.

Pour répondre à ce problème, Synapse Medicine commercialise auprès des institutions (ANSM, ANS), des hôpitaux (AP-HP, Hospices Civils de Lyon, Institut Gustave Roussy..), d'acteurs de la e-santé (MesDocteurs, Teladoc Health..) et du grand public (Matmut..) des modules adaptés à leurs besoins. Tous sont accessibles à travers sa plateforme SaaS, basée sur sa technologie propriétaire de «Medication Intelligence». Composée d'algorithmes d'intelligence artificielle, elle permet d'obtenir une vision complète de l'information médicamenteuse pour faciliter la prise de décision des professionnels de santé. Synapse intervient donc à chaque étape du parcours de soin, en permettant une prise en charge adaptée au patient. Fort d'un leadership technologique démontré et d'une excellente traction commerciale en France, la société se déploie désormais aux Etats-Unis, en Europe et en Asie via des partenariats clés avec des institutions publiques et privées.

Recruter de nouveaux talents pour rejoindre une entreprise à impact

Dans une phase d'hyper-croissance depuis 3 ans, Synapse Medicine a pour objectif de continuer à recruter de nouveaux talents en France et à l'international, et ainsi atteindre 150 collaborateurs, à travers l'ouverture de filiales en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Le siège social et principal hub de la société restera à Bordeaux. L'équipe est composée aujourd'hui de profils expérimentés, tous unis par la volonté d'aider quotidiennement soignants et patients. L'équipe a déjà prouvé qu'elle était capable d'avoir un impact positif fort sur le système de santé : la société s'est notamment illustrée pendant la pandémie, d'abord en aidant plus d'un million de français via son initiative « covid19-médicaments.com » puis en déployant nationalement avec l'ANSM (Agence nationale de sécurité de médicament) son « Medication Shield » pour faciliter la gestion des effets indésirables de la campagne de vaccination. Cette initiative a permis à la société d'être lauréate e-santé du prestigieux prix Galien en 2021.

"Nous avons été séduits par la vision des fondateurs de Synapse Medicine qui ont très tôt compris comment la puissance de l'intelligence artificielle pouvait aider nos systèmes de santé en protégeant patients et soignants. Nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien à la l'équipe de management, notamment aux Etats-Unis et en Asie où nous avons pu accompagner nos sociétés de portefeuille par le passé." déclare Fleur Pellerin, Présidente de Korelya Capital.

« Nous accompagnons de nouveau le déploiement de Synapse Medicine, start-up que nous avons repérée très tôt. Nous avions déjà été séduits par les fondateurs, représentants d'une nouvelle génération de médecins entrepreneurs ainsi que par le réel impact du produit en termes de santé publique. La participation de Mutuelles Impact à cette levée, géré par XAnge, permettra notamment d'accélérer les liens avec les acteurs mutualistes et diffuser la technologie au grand public." explique Guillaume Meulle, Managing Partner XAnge.

"Je suis très fier de toute l'équipe de Synapse Medicine, de ses valeurs et de ce qu'elle a accompli jusqu'à aujourd'hui. Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer l'équipe pour continuer d'aider les professionnels de santé et les patients à travers le monde." témoigne le Dr. Clément Goehrs, CEO et co-fondateur de Synapse Medicine.

À propos de Synapse Medicine :

Fondée par des professionnels de santé, Synapse Medicine a pour mission de permettre à tous l'accès au meilleur de la médecine. La start-up, qui collabore avec certains des plus grands CHU français, a développé la première plateforme de Medication Intelligence dédiée au bon usage du médicament. Référence sur cette catégorie, sa solution 100 % indépendante est aujourd'hui utilisée par des milliers de professionnels de santé.

Contact presse : Valérie Le Goc, Marketing Manager - 06 15 15 98 62 - [email protected]

À propos de Korelya Capital :

Créé et dirigé par Fleur Pellerin, ex-ministre déléguée chargée des PME, de l'Innovation et de l'Économie numérique et ancienne ministre de la Culture, Korelya Capital est un fonds d'investissement de late-stage gérant 500 millions d'€ d'actifs depuis ses bureaux de Paris, Londres et Séoul. Depuis sa création en 2016, Korelya capital a investi dans des champions de la Tech européenne dont plusieurs ont le statut de licorne (Vestiaire collective, Glovo, Bolt, Ledger…). Korelya Capital soutient les startups dans leur développement avec l'ambition de créer un écosystème européen fort. Le fonds leur propose également des opportunités de développement en Asie grâce à son antenne à Séoul et son réseau.

À propos de XAnge :

XAnge est un fonds d'investissement early-stage avec 600 millions d'euros sous gestion, basé à Paris et Munich. Son équipe d'investissement accompagne des entrepreneurs européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d'amorçage. Avec une thèse d'investissement centrée sur l'accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Gleamer (Santé), Implicity (Santé), Wandercraft (Deeptech), Treefrog(Biotech) ou encore MDoloris (santé). XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex.

XAnge gère également le véhicule Mutuelles Impact, un fonds initié par la Mutualité Française et conseillé par Investir&+. Le fonds est financé par 46 Mutuelles et est dédié à l'investissement dans des sociétés à fort impact dans le domaine de la santé et de la prévention.

Contact presse XAnge : Héloïse Frantz – [email protected]

Contact presse Mutuelles Impact : Nadja Bresous – [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1667017/Synapse_Medicine_Logo.jpg

SOURCE Synapse Medicine