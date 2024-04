Synechron erwirbt Dreamix, ein Unternehmen für digitale Produktentwicklung und Software-Engineering mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien

Dieser Unternehmenszusammenschluss ermöglicht es Synechron, sein Dienstleistungsangebot zu verbessern, seine Fähigkeiten zu erweitern und ein zusätzliches EU-Nearshore Delivery Center zu nutzen.

NEW YORK, LONDON, PUNE, Indien und SOFIA, Bulgarien, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- Synechron, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für die digitale Transformation, das sich auf Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen konzentriert, gab die Übernahme von Dreamix bekannt, einem 2006 gegründeten Unternehmen für kundenspezifische Softwareentwicklung. Dreamix, mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, ist ein Unternehmen für maßgeschneidertes End-to-End-Software-Engineering und die Entwicklung digitaler Produkte und Anwendungen. Dreamix erfüllt die individuellen Anforderungen einer Reihe von weltweit renommierten Unternehmenskunden aus verschiedenen Schlüsselindustrien, darunter Luftfahrt, Transport, RegTech, FinTech, ESG und Gesundheitswesen. Die Übernahme von Dreamix wurde am 26. März 2024 abgeschlossen.

Dieser Zusammenschluss ermöglicht es den beiden Unternehmen, Synergien unter dem gemeinsamen Motto der Entwicklung und erfolgreichen Bereitstellung erstklassiger, moderner Geschäftslösungen für Kunden zu bündeln, wobei deren individuelle Geschäftsanforderungen im Mittelpunkt stehen. Die DNA von Synechron, zu der auch das Streben nach innovativen, digitalen und innovativen Lösungen gehört, wird strategisch mit der umfassenden Erfahrung von Dreamix in verschiedenen Technologien und Plattformen innerhalb des Lebenszyklus der Softwareentwicklung kombiniert. Darüber hinaus erleichtert diese Verbindung die weitere Entwicklung der Outsourcing-Dienstleistungen von Synechron mit Dreamix, da Bulgarien weiterhin zu den führenden Ländern in der europäischen Region für digitale Produktentwicklung gehört. Technology Holdings fungierte bei der Transaktion als Finanzberater für Dreamix.

Faisal Husain, Synechron-Mitbegründer und Geschäftsführer, kommentierte: „Wir freuen uns, Dreamix in der Synechron-Familie willkommen zu heißen. Das Fundament der Gründungsvisionen unserer beiden Unternehmen sowie unsere ähnlichen Kulturen und fokussierten Kernwerte ermöglichen es uns, unsere Stärken zu vereinen, um einem erweiterten Kreis von Zielgruppen einen Mehrwert zu bieten. Durch die Synergie unserer Geschäftsbereiche können wir einer Reihe von bestehenden und neuen Kunden, die ihre Ziele für optimale digitalisierte Betriebsplattformen und maßgeschneiderte Geschäftslösungen verwirklichen wollen, fundiertes IT-Fachwissen bieten."

Stoyan Mitov, Geschäftsführer von Dreamix, sagte: „Wir freuen uns sehr, Teil des hochgeschätzten und von Kunden geschätzten globalen Synechron-Teams zu sein. Wir sind begeistert, unsere Kräfte im Rahmen dieser neuen Partnerschaft zu bündeln, da wir beide unsere leidenschaftlichen Teams und kollektiven Fähigkeiten nutzen, um erstklassige Dienstleistungen für eine Kombination von Kundenunternehmen zu erbringen".

Informationen zu Synechron:

Wir bei Synechron glauben an die Kraft der Digitalisierung, um Unternehmen zum Besseren zu verändern. Unser globales Beratungsunternehmen kombiniert Kreativität und innovative Technologie, um branchenführende digitale Lösungen zu liefern. Die fortschrittlichen Technologien und Optimierungsstrategien von Synechron umfassen die Bereiche Künstliche Intelligenz, Beratung, Digital, Cloud & DevOps, Daten und Software-Engineering und werden von einer Reihe namhafter Finanzdienstleister und Technologieunternehmen genutzt. Durch Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in unseren FinLabs entwickeln wir Lösungen für die Modernisierung, von künstlicher Intelligenz und Blockchain bis hin zu Data Science-Modellen, Digital Underwriting, Mobile-First-Anwendungen und mehr. In den letzten mehr als 20 Jahren wurde unser Unternehmen mit mehreren Arbeitgeberpreisen ausgezeichnet, die unser Engagement für unsere talentierten Teams würdigen. Synechron kann sich rühmen, Top-Kunden zu haben, und beschäftigt weltweit mehr als 13.500 Mitarbeiter und verfügt über 48 Niederlassungen in 19 Ländern auf den wichtigsten globalen Märkten. Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte unsere Website oder LinkedIn Community.

Informationen zu Dreamix

Dreamix ist ein führendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung und Software-Engineering, das IT-Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Fintech, Logistik, Luftfahrt, Medien und ESG anbietet. Zu seinen Kunden zählen führende Unternehmen in ganz Europa und den USA. Dreamix verfügt über branchenführendes Fachwissen in mehr als 35 Technologien und Plattformen für den gesamten Lebenszyklus der digitalen Produktentwicklung und Softwareentwicklung. Am stolzesten sind wir auf die Kultur in unserem Unternehmen, die kollektive Anstrengungen, den Austausch von Wissen und hohe Kompetenz fördert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website https://dreamix.eu/ oder in der LinkedIn-Community https://www.linkedin.com/company/dreamix-ltd/about/ .

