Synergi lève 2 millions d'euros pour connecter les foyers et les services publics européens aux marchés de la flexibilité

Faits saillants :

Le tour de financement de démarrage a été mené par Greencode Ventures, une société de capital-risque paneuropéenne, article 9, spécialisée dans les solutions de transition écologique, avec la participation de Vaens, un bureau familial finlandais, ainsi que des investisseurs existants.

Le financement permettra de stimuler les efforts de recrutement de Synergi et son expansion sur les marchés de la flexibilité dans les pays nordiques et d' Europe centrale.

HELSINKI, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Synergi, une entreprise technologique finlandaise qui accélère la transition vers des sources d'énergie durables grâce à des logiciels intelligents et flexibles pour les consommateurs et les services publics, annonce la finalisation de son cycle de financement de démarrage de 2 millions d'euros. Greencode Ventures a mené le tour de table, tandis que Vaens l'a rejoint en tant que nouvel investisseur. Les investisseurs existants Lifeline Ventures, APX (l'investisseur de premier chèque de Porsche et Axel Springer), et Wave Ventures ont également participé à ce tour de table.

Synergi team

L'UE s'est fixé pour objectif de décarboniser son système énergétique par l'électrification et l'adoption d'énergies renouvelables. L'électrification entraînera une augmentation de 60 % de la demande d'électricité d'ici à 2030, que les réseaux existants auront besoin d'aider à intégrer. Toutefois, l'adoption de sources d'énergie renouvelables rendra la demande d'électricité de plus en plus imprévisible. Heureusement, les actifs énergétiques domestiques détenus par les clients ont ouvert une nouvelle possibilité : la flexibilité des ménages. Sous la forme de centrales électriques virtuelles (VPP) qui regroupent les charges des actifs énergétiques domestiques, les consommateurs peuvent être incités et récompensés pour changer leurs habitudes de consommation et soulager le réseau pendant les périodes de pointe.

Consciente de ce besoin, Synergi a lancé sa plateforme en 2023 pour encourager les ménages et les services publics à participer à la transition verte en utilisant de manière flexible leurs actifs énergétiques domestiques, tels que les véhicules électriques, les pompes à chaleur et les panneaux solaires. Pour aider les ménages à optimiser leur consommation d'énergie pendant les périodes les moins chères et les plus vertes, l'entreprise a lancé « l'application Synergi. » L'application a permis à des milliers d'utilisateurs européens d'économiser chaque année 50 % sur la recharge des véhicules électriques et 20 % sur les coûts de chauffage.

« Nous voulons aider les consommateurs et les services publics à bénéficier de la flexibilité du réseau. Auparavant, cela n'était pas possible. Bientôt, les services publics pourront générer des revenus à partir des marchés de flexibilité en regroupant les charges des actifs énergétiques appartenant aux clients sur la plateforme Synergi et en fournissant à leurs clients l'application Synergi en tant que solution clé en main », déclare Antti Hämmäinen, PDG et cofondateur de Synergi.

« La flexibilité énergétique est une opportunité inexploitée. Le modèle commercial de Synergi a le potentiel de rassembler les consommateurs européens, les services publics et les opérateurs de réseaux afin de profiter à tous en équilibrant le réseau et en créant une résilience pour l'ensemble du système », déclare Ines Bergmann-Nolting, associée directrice de Greencode Ventures.

Grâce à ce financement, Synergi procédera à de nouvelles embauches dans les domaines de l'ingénierie, des ventes et du marketing, et se développera sur les marchés de la flexibilité dans les pays nordiques et d'Europe centrale.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2522594/Synergi_Founding_Team.jpg

Pour plus d'informations :

Kim Oguilve

Responsable du marketing et de la communication

[email protected]