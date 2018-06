Synergies Annuelles : 5,7 Milliards D'euros Pour Renault-Nissan-Mitsubishi

Aujourd'hui, Renault-Nissan-Mitsubishi annonce des synergies annuelles d'un montant de 5,7 milliards d'euros, en hausse de 14 %, par rapport aux 5 milliards d'euros de 2016. Les membres de la plus grande alliance automobile mondiale bénéficient en effet d'économies et de revenus supplémentaires ainsi que de mesures d'évitements de coûts.

Ces synergies illustrent les économies d'échelle réalisées au sein de l'Alliance, premier groupe automobile mondial avec des ventes cumulées dépassant les 10,6 millions de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers en 2017.

Comme le précise Carlos Ghosn, président-directeur général de Renault-Nissan-Mitsubishi : « l'Alliance a un impact positif direct sur la croissance et le profit de chacune de ses entreprises membres. En 2017, l'Alliance a contribué à l'amélioration de la performance du Groupe Renault, de Nissan Motor et Mitsubishi Motors - ce dernier bénéficiant pour la première fois d'une année complète de synergies.»

« Les synergies continueront d'augmenter dans les années à venir, alimentées par la convergence renforcée de l'Alliance : nous partagerons davantage de sites industriels, de plateformes véhicules et de technologies, tout en profitant de la présence des trois entreprises sur les marchés matures ou émergents. Nous confirmons notre objectif de générer plus de 10 milliards d'euros de synergies annuelles d'ici fin 2022. »

Le plan stratégique à moyen terme Alliance 2022 prévoit des ventes annuelles cumulées de plus de 14 millions de véhicules. Neuf millions de véhicules - dont des véhicules électriques et de segment B - seront fabriqués sur quatre plateformes communes et 75% des véhicules seront équipés de motorisations communes, contre un tiers aujourd'hui.

La convergence de l'Ingénierie renforce la compétitivité des membres de l'Alliance notamment grâce au partage des coûts de R&D et des investissements. L'année dernière, Nissan et Mitsubishi Motors ont ainsi développé conjointement la prochaine génération de kei cars.

En 2017, l'« Alliance Purchasing Organization » (anciennement RNPO) a généré des synergies significatives ainsi que des réductions de coûts en centralisant les approvisionnements en pièces, équipements et outillages, en menant des négociations avec les fournisseurs au niveau mondial, et en mutualisant l'approvisionnement en énergies des différents sites.

Exemples de nouvelles synergies :

Adoption par Mitsubishi Motors des capacités bancaires de Nissan Sales Finance et Renault RCI Bank and Services,

Benchmarking entre Nissan et Mitsubishi Motors dans la région ASEAN,

Partage des entrepôts des pièces de rechange entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors en Europe , au Japon et en Australie.

D'importantes synergies sont également réalisées dans le domaine du Manufacturing grâce à l'utilisation de plateformes communes - qui ont permis le développement de Datsun Redi-Go et de Renault Kwid - et au processus de fabrication croisée. Renault Alaskan, produit dans les usines Nissan de Cuernavaca (Mexique) et de Barcelone (Espagne) en est un exemple. Par ailleurs les coûts de transport des véhicules ont largement diminué en 2017. Nissan et Mitsubishi Motors ont ainsi mutualisé le transport des véhicules depuis les usines de Thaïlande vers leurs distributeurs dans le monde entier.

La création d'une Division Véhicules Utilitaires Renault-Nissan-Mitsubishi a renforcé le développement et la fabrication croisés, générant par la même des synergies pour des véhicules tels les pick-up une tonne de Renault et Daimler, basés sur une plateforme Nissan. Cette nouvelle entité permet à l'Alliance de couvrir 77% du marché des VUL, avec une gamme de 18 modèles Renault, Nissan et Mitsubishi Motors.

« Une convergence plus profonde et des synergies en augmentation renforceront la pérennité de l'Alliance », conclut Carlos Ghosn.

A Propos De Renault-Nissan-Mitsubishi :

Le Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors forment la plus grande alliance automobile du monde. C'est le partenariat interculturel le plus ancien et le plus productif de l'industrie de l'automobile. Les ventes cumulées des trois partenaires ont dépassé les 10,6 millions de véhicules dans près de 200 pays en 2017. Les partenaires sont centrés sur la collaboration et l'optimisation des synergies afin d'accroître au maximum la compétitivité. Ils ont par ailleurs conclu des accords de collaboration stratégique avec d'autres constructeurs, dont Daimler (Allemagne) et Dongfeng (Chine). L'Alliance est en tête dans la fabrication de véhicules zéro émissions, et elle développe les technologies innovantes du véhicule autonome, connecté et abordable de demain.

