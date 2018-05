Synergy Group (01539.HK) annonce un développement de 3,2 millions $US destiné au vanadium et au secteur du stockage énergétique

Invinity Energy Limited (« Invinity HK »), une filiale en propriété exclusive d'Invinity, concentre principalement ses investissements dans l'exploitation minière du vanadium et ses actifs servant au traitement, parmi lesquels l'exploration, le développement, l'exploitation minière et l'extraction du vanadium, ainsi que la production et le financement de différents produits à base de vanadium et d'électrolytes au vanadium prévus pour les batteries, afin de soutenir le secteur du stockage énergétique des batteries à flux de vanadium (Vanadium Flow Batteries — VFB). Invinity HK détient 70 % des titres de participation de Gu Zhang County Vanadium Industry Company Limited (古丈縣宏源釩業有限責任公司) (conjointement avec ses filiales, « Guzhang »). Guzhang est principalement engagé dans l'exploration et l'exploitation minière de charbon minéral contenant du vanadium, dans le traitement des minerais, la production et la vente de produits liés au vanadium, y compris le pentoxyde de vanadium (V 2 O 5 ), les alliages de vanadium et autres produits métallurgiques en Chine. Le principal atout de Guzhang est une mine de charbon minéral couvrant une superficie d'environ 0,98727 km2, située dans la province du Hunan, en Chine. Une équipe de géologues du bureau d'État a estimé que la mine renferme 30 126 900 tonnes de charbon minéral contenant du vanadium, avec une teneur générale en V 2 O 5 de 1,1 % à 1,63 %, une teneur relativement élevée par rapport aux autres mines de charbon minéral en Chine. Guzhang est également en mesure d'exploiter, extraire et traiter les minéraux dans ses installations proches de la mine (avec une capacité de production potentielle de jusqu'à 10 000 tonnes par an) et de produire différents produits à base de vanadium.

D'après les données du marché sur le vanadium, le prix du vanadium a augmenté de plus de 130 % en 2017, surpassant ainsi d'autres métaux utilisés dans les batteries tels que le lithium et le cobalt ; le prix du V 2 O 5 à 98 % s'est maintenu à un prix élevé situé entre 13 et 16 $US par livre (soit 183 000 à 225 000 RMB par tonne) au cours des trois derniers mois.

La Chine, l'un des plus importants marchés en matière de consommation de vanadium, fait l'objet d'un fort potentiel de demande en vanadium, en raison de la nouvelle norme sur les barres d'armature et de la nouvelle interdiction d'importation de scories vanadifères. D'après les prévisions, ces nouvelles politiques en Chine pourraient entraîner un déficit d'approvisionnement estimé à plus de 12 500 tonnes par an, ce qui représente environ 16 % de la production mondiale estimée en 2017. D'autre part, la demande croissante de stockage énergétique due à l'intermittence des énergies renouvelables, à la régulation de la fréquence du réseau, à la capacité à réduire l'écrêtement des pointes et les coûts de demande, ainsi qu'une politique d'assistance mondiale, augmenteront également de manière substantielle la demande en vanadium, un matériau important pour la production de batteries à flux de vanadium (VFB). D'après une base de données sur le marché mondial du stockage énergétique, la capacité installée des batteries à flux de vanadium (comprenant les contrats annoncés et les contrats en cours) a augmenté considérablement en 2016 et 2017, avec une croissance d'environ 400 % par rapport à 2015. Invinity HK développe actuellement un nouveau procédé de purification d'électrolytes de haute qualité (V 2 O 5 à 99,96 %) à moindre coût de production, ce qui à son tour réduit considérablement le coût des batteries à flux de vanadium.

On compte parmi les plus importants partenaires d'Invinity : Brantingham & Carroll International Limited (« BCI »), le principal fournisseur de solutions d'ingénierie industrielle, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, qui détient une expertise unique en matière de fabrication d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie (ayant fourni plus de 12 GW en équipements de systèmes d'énergie renouvelable) ; une importante société américaine d'ingénierie et de modélisation financière dans le domaine du solaire et du stockage énergétique ; et une importante société américaine de batteries à flux de vanadium possédant un certain nombre de technologies brevetées, au service de grandes entreprises d'État chinoises ainsi que de plusieurs sociétés du Fortune 500 aux États-Unis.

Au sujet de l'accord, M. Mansfield Wong, président-directeur général de Synergy Group, a déclaré : « Le vanadium est un produit de base qui connaît une demande solide et croissante, si l'on considère l'offre limitée et concentrée de vanadium et l'absence de nouvelles sources d'approvisionnement d'importance dans un avenir proche. Notamment, avec l'augmentation de la demande dans le secteur de l'acier et du stockage énergétique, de concert avec nos partenaires stratégiques, l'accord permettra au Groupe l'accès à une expertise technique, à plus d'expérience et de connaissances dans les opérations minières liées au vanadium, ainsi qu'au développement d'un ensemble de compétences dans la fabrication d'électrolytes ; cela mènera à la création d'une chaîne d'approvisionnement verticale intégrée allant de l'exploitation des réserves de vanadium à la production d'un produit fini, pour une clientèle sécurisée, tout en optimisant l'efficacité et les coûts dans le but de créer une batterie à flux de vanadium au prix compétitif et d'établir une position forte sur le marché du stockage énergétique. »

