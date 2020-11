Syngenta Crop Protection anuncia o lançamento do Spiropidion: um novo ingrediente ativo inseticida

Spiropidion é uma nova tecnologia inovadora que pode ser usada para proteger uma ampla gama de culturas de algumas das pragas sugadoras mais prejudiciais, e difíceis de controlar

Spiropidion é seguro para polinizadores e insetos benéficos, fornecendo aos agricultores uma nova e importante ferramenta nos programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP), em linha com o compromisso contínuo da Syngenta de desenvolver produtos inovadores e sustentáveis

BASILÉIA, Suíça, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Syngenta tem orgulho de revelar o lançamento de Spiropidion, uma nova tecnologia inovadora de controle de insetos que ajudará os agricultores a proteger suas culturas contra pragas sugadoras prejudiciais de forma eficaz e ambientalmente sustentável.

Pragas sugadoras, como pulgões, moscas brancas e escamas, devastam frutas e vegetais de alto valor, como tomates, laranjas e melões, bem como importantes culturas aráveis, como algodão e soja. O Spiropidion é seguro para insetos naturais benéficos e polinizadores, oferecendo aos agricultores uma nova ferramenta para programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP).

O Spiropidion é o resultado da inovação impulsionada pela química dentro de uma classe rara de inseticidas que auxilia as culturas por dentro, protegendo todo o corpo da planta do ataque de pragas sugadoras prejudiciais, garantindo assim a qualidade dos cultivos, bem como o rendimento e a produtividade dos agricultores.

"Estamos entusiasmados em oferecer aos agricultores um novo ingrediente ativo que fornece proteção mais precisa contra algumas das pragas de sucção mais difíceis e prejudiciais. A melhor maneira que encontro para descrever esta inovação é que é gentil com a natureza, mas dura com as pragas! ", afirma Jon Parr, Presidente Global da Syngenta Crop Protection. "Spiropidion é outro exemplo claro de como estamos acelerando o investimento para fornecer soluções inovadoras de proteção de culivos que apoiem os agricultores, em todo o mundo, a crescer de forma produtiva e sustentável."

O primeiro registro global de um produto formulado contendo Spiropidion foi obtido na Guatemala, em setembro de 2020, onde o produto será comercializado sob a marca ELESTAL® Neo nos próximos meses. Os lançamentos planejados de formulações contendo Spiropidion também incluem Paraguai e Paquistão em 2021, e Brasil em 2023 (registros pendentes). Na União Européia, a apresentação de regulamentação está prevista para 2022-2023. Futuros lançamentos em uma ampla gama de culturas em mais de 60 países, em todos os continentes, estão previstos para os próximos seis anos, com vendas estimadas para além de US$ 400 milhões.

Sobre a Syngenta

A Syngenta é uma empresa líder no segmento agrícola, que tem como ambição ajudar a nutrir o mundo e cuidar do planeta. Visamos melhorar a sustentabilidade, qualidade e segurança da agricultura por meio de ciência de ponta e soluções inovadoras para os cultivos. Nossas tecnologias permitem que milhões de agricultores em todo o mundo façam melhor uso dos recursos agrícolas disponíveis. Temos 28 mil funcionários em mais de 90 países trabalhando para transformar a forma como os cultivos são plantados e manejados. Por meio de parcerias, colaborações e o The Good Growth Plan, nosso Plano de Agricultura Sustentável, nos comprometemos a aumentar a produtividade nas fazendas, resgatar terras da degradação, promover a biodiversidade e revitalizar comunidades rurais. Para saber mais, acesse www.syngenta.com.br e www.portalsyngenta.com.br. Siga-nos no Facebook em facebook.com/SyngentaBrasil, no LinkedIn em https://www.linkedin.com/company/syngenta/ e no Instagram em @SyngentaBrasil.

Dados de contato Linha Central de assessoria de imprensa [email protected]

Head Crop Protection External Communications Anna Bakola +32 488 43 94 85 [email protected]

A proteção de dados é importante para nós. Você está recebendo esta publicação segundo a base jurídica do artigo 6, parágrafo 1 lit. f GDPR ("interesse legítimo"). No entanto, se você não deseja mais receber informações sobre o Syngenta, envie-nos uma breve mensagem informal e não utilizaremos mais os seus dados para este fim. Mais detalhes podem ser encontrados em nossa declaração de privacidade.

Nota de advertência relativa a declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas, que podem ser identificadas pelo uso de termos como "expectativa", "hipótese", "possível", "planos", "perspectivas", "estimado", "objetivo", "no caminho certo" e expressões semelhantes. Essas declarações podem estar sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados efetivos sejam distintos dessas declarações. Para a Syngenta, esses riscos e incertezas incluem riscos relativos a procedimentos legais, aprovações regulatórias, desenvolvimento de novos produtos, aumento da concorrência, risco de crédito do consumidor, condições econômicas gerais e de mercado, conformidade e reparação, direitos de propriedade intelectual, implementação de mudanças organizacionais, depreciação de ativos intangíveis, percepções do consumidor sobre organismos e culturas transgênicas ou produtos químicos de proteção de culturas, variações climáticas, flutuações das taxas de câmbio e/ou preços das commodities, acordos de fornecimento de fonte única, incertezas políticas, desastres naturais e violações de segurança de dados ou outras inovações de tecnologia da informação. A Syngenta não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas para refletir os resultados efetivos, mudanças nas premissas ou outros fatores.

©2020 Syngenta. Rosentalstrasse 67, 4002 Basel, Switzerland. ELESTALTM e o logotipo da Syngenta são marcas registradas de uma empresa do Syngenta Group. Todas outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1341023/SYN_Logo.jpg

FONTE Syngenta

SOURCE Syngenta