Syntach AB anuncia €17,5 milhões em financiamento misto, nomeia Patrick NJ Schnegelsberg como novo diretor executivo, eCansel Isikli como vice-presidente de RA/Q

LUND, Suécia, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A startup sueca de tecnologia médica Syntach AB recebeu até €15 milhões em financiamento de capital do European Innovation Council (EIC) para o desenvolvimento do Syntach Cardiac Support System, um dispositivo inovador para pacientes com insuficiência cardíaca. Essa aprovação segue a concessão de uma doação de €2,5 milhões do EIC anunciada pela Syntach AB em dezembro de 2021, e constitui a parte do patrimônio líquido de até €17,5 milhões de financiamento misto no programa EIC Accelerator. A empresa também nomeou Patrick N.J. Schnegelsberg como diretor executivo para acelerar o desenvolvimento do inovador sistema de suporte minimamente invasivo da Syntach para pacientes com insuficiência cardíaca.

O EIC Accelerator é um programa de financiamento para novas empresas pioneiras, que visa apoiar a criação de unicórnios europeus, ajudando-os a trazer grandes inovações para o mercado. Seguindo um processo de avaliação altamente seletivo e rigoroso, o Syntach Cardiac Support System foi reconhecido como uma inovação médica revolucionária, destinada a oferecer uma solução para pacientes com insuficiência cardíaca e necessidades especiais não atendidas.

Mais de 64 milhões de pessoas sofrem de insuficiência cardíaca, uma das causas de morte mais comuns em todo o mundo. O Syntach Cardiac Support é um sistema minimamente invasivo de assistência cardíaca que, ao contrário dos sistemas atuais, não requer cirurgia cardíaca aberta. O sistema Syntach é alimentado por uma bateria implantada, evitando uma linha de acionamento através da pele e muitos efeitos colaterais negativos associados aos dispositivos atuais. Em vez de substituir a função cardíaca, o sistema Syntach Cardiac Support sustenta e aprimora o movimento natural do plano atrioventricular no coração, tornando cada batimento cardíaco mais eficaz.

O novo diretor executivo da Syntach, Patrick NJ Schnegelsberg, possui mais de duas décadas de experiência e especialidade no setor. Mais recentemente, ele atuou como diretor de operações do Occlutech Group. Patrick também ocupou cargos de nível C em startups de tecnologia médica e biotecnologia, além de cargos de diretor em empresas de compra e venda em Wall Street. Patrick também atua nos conselhos da Acorai e da Scandinavian Real Heart.

Para o papel estratégico de vice-presidente de assuntos regulatórios e de qualidade, a Syntach contratou a líder sênior Cansel Isikli, com 15 anos de experiência em P&D de dispositivos médicos e RA/Q. Antes de ingressar na Syntach, Cansel atuou como vice-presidente de P&D do Occlutech Group, onde gerenciou o desenvolvimento e o registro de mais de dez dispositivos médicos de Classe III. Ela também fundou a Prem R&D Consulting e a CERES Healthcare Technologies.

Tor Peters, presidente do conselho, comentou: "Nosso objetivo é revolucionar o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca enquanto criamos uma empresa com a capacidade de oferecer esse tratamento em escala global. Nós reunimos uma equipe fantástica e, com o grande apoio do EIC e das comunidades globais de cardiologia e cirurgia cardíaca, estamos muito otimistas quanto ao nosso futuro".

A Syntach AB está sediada em Lund, Suécia, e desenvolve sistemas inovadores de suporte cardíaco, além de sistemas de intervenção da válvula mitral, em cooperação com vários centros de pesquisa acadêmica. A Syntach trabalha com o Cardiac MR Group do Departamento de Ciências Clínicas e Fisiologia Clínica da Universidade de Lund. A equipe acadêmica da Universidade de Lund é pioneira em pesquisas sobre o funcionamento do coração.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1712747/Syntach_Logo.jpg

FONTE Syntach AB

SOURCE Syntach AB