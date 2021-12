Syntach AB reçoit une subvention de l'UE de € 2,5 millions

LUND, Suède, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Syntach AB à Lund, en Suède, a reçu une subvention de € 2,5 millions et une partie du financement mixte d'un montant maximal de € 17,5 millions du Conseil européen de l'innovation (EIC) pour soutenir le développement de son système unique d'assistance cardiaque mini-invasive.

Plus de 60 millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque, et c'est l'une des causes de décès les plus courantes dans le monde. Un système d'assistance cardiaque peut prolonger et sauver de nombreuses vies. Syntach AB développe un système d'assistance ventriculaire gauche peu invasif qui, contrairement aux systèmes actuels, ne nécessite pas de chirurgie à cœur ouvert pour être implanté. En outre, il est alimenté par une batterie implantée, ce qui permet d'éviter une ligne d'entraînement à travers la peau et bon nombre des effets secondaires négatifs associés aux dispositifs d'assistance ventriculaire gauche classiques.

Plutôt que de remplacer la fonction cardiaque, le système Syntach soutient et améliore le mouvement naturel du plan de la valve mitrale dans le cœur, rendant chaque battement de cœur plus efficace. La réduction de l'exposition du sang à un matériau étranger permet une interaction biocompatible et physiologique qui réduit encore les effets secondaires négatifs.

L'EIC a été créé dans le cadre du programme européen Horizon Europe. Son objectif est d'identifier et de soutenir les nouvelles technologies et les innovations pionnières, de la recherche initiale au lancement sur le marché et à la transposition à l'échelle internationale. Le financement accordé par l'EIC permettra à Syntach d'accélérer le développement de son système d'assistance cardiaque implantable et peu invasif.

« Nous sommes fiers et heureux d'avoir obtenu cette reconnaissance et ce soutien pour un nouveau traitement susceptible de changer la donne et d'aider des centaines de milliers de patients en leur offrant des années supplémentaires de qualité de vie », déclare le professeur Jan Solem, PDG et inventeur de Syntach AB.

Tor Peters, Président du Conseil d'administration, déclare : « Notre objectif est de révolutionner la façon dont les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sont traités, tout en créant une entreprise capable de proposer ce traitement à l'échelle mondiale. Il reste beaucoup de travail à faire, mais nous avons une équipe fantastique en place et, associée au grand soutien des patients, ainsi que des communautés mondiales de la cardiologie interventionnelle et de la chirurgie cardiaque, nous sommes très optimistes quant à notre avenir. »

Syntach AB est basée à Lund, en Suède, et développe des systèmes innovants d'assistance cardiaque ainsi que des systèmes d'intervention sur la valve mitrale en coopération avec plusieurs centres de recherche universitaires. Syntach travaille avec le Cardiac MR Group du département des sciences cliniques et de physiologie clinique de l'université de Lund. L'équipe académique de l'université de Lund a été pionnière dans la recherche sur le fonctionnement du cœur.

