Syntax und Beyond Technologies: Unternehmen aus Québec bündeln Kräfte

Übernahme von Beyond Technologies durch Syntax lässt globale Teamstärke auf 2.800 Mitarbeitende wachsen

Ausbau der Branchen- und SAP-Expertise sowie Verstärkung im Bereich Professional Services

MONTREAL, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Syntax , global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, gibt heute bekannt, die Übernahme von Beyond Technologies mit Sitz in Montreal und seinen Tochterunternehmen zu planen. Die Professional Services-Firma Beyond ist spezialisiert auf die Integration von SAP-Lösungen sowie Business-Performance-Optimierung und hat Standorte in Kanada, den USA, Marokko und Südafrika. Mit der Übernahme erhöht sich die globale Teamstärke auf über 2.800 Mitarbeitende die mehr als 900 Mittelständler und große Unternehmen weltweit betreuen – von insgesamt 26 Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien.

„Beyond Technologies ist bekannt für seine herausragende Professional Services-Expertise und seine Kompetenz rund um das SAP-Ökosystem", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. „Mit seiner gelebten Firmenkultur zieht Beyond Technologies Top-Technologie-Spezialisten an, die dank der Leidenschaft für ihre Arbeit optimale Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Bei Akquisitionen ist für Syntax eines der wichtigsten Kriterien, dass die Unternehmenskulturen wirklich zueinander passen. Und wir sind begeistert von der Mentalität bei beiden Unternehmen – People-first und klare Kundenzentrierung. Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten zusammenzubringen und unsere Energie zu bündeln, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können."

Syntax und Beyond Technologies teilen eine Branchenspezialisierung im Mittelstand: Beide Unternehmen bieten spezifische Lösungen für die Fertigung und die Rohstoffindustrie, die sich ideal ergänzen. Darüber hinaus adressiert das künftige gemeinsame Portfolio auch die Bauwirtschaft, den Handel, die Konsumgüterindustrie, Life Sciences sowie den öffentlichen Sektor.

„Syntax liefert seit bemerkenswerten 50 Jahren umfassende Technologielösungen und -services. Das Angebot aus Enterprise Applikationen, Cloud-Plattformen, Technologie-Know-how und Branchenspezialisierung ergänzt sich perfekt mit der Expertise von Beyond in den Bereichen Integration von SAP-Lösungen und Business Transformationen", erklärt Luc Dubois, Partner und CEO von Beyond Technologies. „Wir freuen uns darauf, künftig zur Syntax-Familie mit all den talentierten Mitarbeitenden zu gehören, und wir sind überzeugt davon, dass unsere Kunden davon ebenfalls profitieren – im Sinne noch besserer Ergebnisse und einem noch größeren Umfang an Mehrwerten."

Die Technologie-Landschaft für mittelständische und große Unternehmen wird immer komplexer. Deshalb benötigen immer mehr Organisationen Expertise rund um Multi Cloud, Multi-ERP und Enterprise Applikationen. Über SAP hinaus wird das gemeinsame Portfolio von Syntax und Beyond Technologies ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Cloud und einzigartigem branchenspezifischen geistigem Eigentum umfassen.

„Novacap ist stolz darauf, die Beyond Technologies-Akquisition durch Syntax zu unterstützen – wir sind überzeugt vom Kurs und der führenden Position in den Bereichen Application Management und Cloud Services. Der Erfolg von Syntax beim Erweitern des Portfolios unterstreicht das Wertschöpfungspotenzial. Als engagierter Partner wollen wir das Wachstum von Syntax auf der globalen Ebene vorantreiben", so Pascal Tremblay, President and CEO, Managing Partner bei Novacap

„In dieser Ankündigung schwingt natürlich ein bisschen Lokalpatriotismus mit", erklärt Christian Primeau. „Das ist schon eine besondere Geschichte: Zwei Technologieunternehmen aus Québec bündeln ihre Kräfte auf globaler Ebene, mit Unterstützung einer der führenden kanadischen Private Equity-Firmen – und sie alle sind in der gleichen Provinz zu Hause."

„Wir haben großes Vertrauen in die Stärken und Fähigkeiten der beiden Unternehmen", sagt Ted Mocarski, Chairman des Syntax Board of Directors. „Mit dieser strategischen Entscheidung bauen wir unsere globale Reichweite aus und sie ermöglicht es uns gleichzeitig, unseren Kunden auf der ganzen Welt konsequent erstklassige Lösungen und Services zu bieten."

Die Übernahme soll bis Ende des Quartals abgeschlossen werden und unterliegt den gängigen Abschlussbedingungen und regulatorischen Genehmigungen. Bis dahin werden Syntax und Beyond Technologies unabhängig voneinander arbeiten. Details der Transaktion werden nicht bekanntgegeben.

Bei der Transaktion fungiert National Bank Financial Inc. als exklusiver Finanzberater für Beyond Technologies.

Über Syntax

Syntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services – damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten.

Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren – als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft.

Mehr Informationen gibt es unter www.syntax.com – oder folgen Sie Syntax auf LinkedIn.

Über Beyond Technologies

Beyond Technologies wurde 2005 gegründet, ist in den vergangenen fünf Jahren von 100 auf 400 Mitarbeitende gewachsen und unterstützt mehr als 150 Organisationen mit seinen sieben Standorten in Kanada, den USA, Frankreich, Marokko und Südafrika. Beyond Technologies bietet Unternehmen SAP-Expertise, Tools und Lösungen für ihre digitale Transformation. Beyond Technologies zählt zu den „20 Best Workplaces" und zu den „Best Managed Companies" in Kanada. Das Service-Angebot umfasst den gesamten Transformationszyklus – von branchenübergreifender funktionaler und technischer Unternehmensberatung bis zu Customer Experience, Projektmanagement, Business Intelligence sowie kontinuierliche Verbesserung der Unternehmensleistung.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.beyondtechnologies.com

Über Novacap

Novacap wurde 1981 gegründet und ist eine führende kanadische Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von mehr als 8 Milliarden kanadischen Dollar, das in über 100 Plattform-Unternehmen investiert ist, und hat mehr als 150 Add-on Akquisitionen abgeschlossen. Das Unternehmen setzt seit 2007 auf einen einzigartigen sektorenfokussierten Investmentansatz in Industrie, Technology, Media & Telecommunications (TMT), Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur. Die tiefgreifende Fachexpertise von Novacap trägt dazu bei, Wachstum von Unternehmen zu beschleunigen und langfristigen Wert zu schaffen. Mit seinen erfahrenen Investment- und Operations-Teams sowie beträchtlichen finanziellen Möglichkeiten verfügt Novacap über die Ressourcen und das Wissen, um dabei zu unterstützen, erstklassige Unternehmen aufzubauen. Novacap hat Niederlassungen in Montreal, Toronto und New York.

Weitere Informationen gibt es unter www.novacap.ca

