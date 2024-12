Syrebo dévoile des robots de rééducation innovants à MEDICA 2024 : une présentation spectaculaire !

SHANGHAI, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Syrebo a présenté, le 11 novembre, plusieurs types innovants de robots de rééducation, à l'occasion du salon MEDICA 2024 de Düsseldorf. Son robot de rééducation des membres supérieurs, son robot de rééducation interface cerveau-ordinateur et son nouveau robot de rééducation à domicile ont attiré l'attention.

Le robot de rééducation des membres supérieurs est très flexible et précis, il convient à une variété de scénarios de rééducation des lésions des membres supérieurs et a reçu les éloges des experts. Le robot de rééducation à interface cerveau-ordinateur est également très attrayant, avec des caractéristiques telles que la collaboration multipartite, la portabilité intelligente, et convient aux projets de recherche. Le robot de rééducation à domicile est conçu pour la rééducation à domicile. Facile à utiliser, sûr et fiable, il permet aux patients de bénéficier d'une formation professionnelle à la rééducation, à domicile.

Syrebo est présent dans plus de 80 pays et a livré 4 000 unités médicales, pour le bénéfice de plus de 60 000 familles. Cette année, son robot de rééducation de la main a obtenu des brevets aux États-Unis, en Europe et au Japon. Syrebo continuera à fournir des produits et des services de haute qualité pour promouvoir le développement de l'industrie de la réhabilitation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578466/1.jpg