Systech expande a solução de proteção de marcas líder do mercado para maior visibilidade da cadeia de suprimentos

PRINCETON, Nova Jersey, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Systech, líder mundial em tecnologia na área de proteção e autenticação digital de marcas, anunciou, hoje, o lançamento da nova Systech Brand Protection Suite™—uma plataforma completamente integrada de combate contra falsificadores, solucionar desvios de produtos e atender às necessidades de conformidade regulatória.

Veja o comunicado à imprensa interativo em multicanais aqui: https://www.multivu.com/players/English/8471153-systech-launches-new-systech-brand-protection-suite/

O pacote é a única solução holística que reúne os principais pilares da proteção de marcas: serialização, rastreabilidade, autenticação e percepção. O produto melhorado conta com a tecnologia premiada da empresa, a e-Fingerprint® de autenticação não aditiva, combinada com capacidades consistentes de localização e rastreamento e de relatórios. Por meio de um simples código de barras na embalagem, os proprietários das marcas garantem visibilidade de ponta a ponta, além de informações práticas baseadas em dados sobre um produto específico durante todo o percurso pela cadeia de suprimentos.

Estão entre as novas funcionalidades do pacote:

Capacidade de envio por push de informações únicas e conteúdo robusto aos usuários quando autenticam um produto com a tecnologia e-Fingerprint em smartphones

Interface melhorada no kit de desenvolvimento de software (SDK) UniSecure®

Compatibilidade total com as novas regulamentações russas de serialização farmacêutica

Compatível para conformidade com a DSCSA do FDA para devoluções de comercializáveis com a oferta de um serviço de roteador de verificação

Acesso a um sólido repositório de dados sobre linhas de embalagem, serialização, agregação e da cadeia de suprimentos para relatórios ad hoc e análises comerciais

"É fundamental agregar de maneira muito próxima todos os elementos do nosso pacote de proteção a marcas, uma vez que cada um oferece um valor crucial para atender às necessidades dos clientes", comentou Ara Ohanian, CEO da Systech. "Não há no mercado nada que se pareça com a combinação que oferecemos de serialização, autenticação, rastreabilidade, autenticação digital e conectividade de produtos. Este lançamento reforça ainda mais nosso compromisso com o cliente de oferecer inovação contínua na área de proteção de marcas".

Sobre a Systech

A Systech fornece soluções digitais de autenticação e rastreamento de produtos, para combater falsificações, impedir desvios e cumprir a conformidade regulatória. Desenvolvida com base em décadas de experiência como líder em serialização de produtos farmacêuticos, a suíte completa de proteção de marcas da empresa fornece percepções em tempo real, dados de produtos úteis, conectividade digital e funcionalidade de engajamento do cliente, para combater ameaças na cadeia de suprimento.

Marcas globais de diversos setores contam conosco para manter seus produtos autênticos, seguros e conectados – da fabricação às mãos do consumidor. Juntos, estamos revolucionando a proteção de marcas.

Contato com a imprensa:

Jefferson Barr, VP Marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr@systechone.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/461585/Systech_Logo.jpg

FONTE Systech

Related Links

https://www.systechone.com/



SOURCE Systech