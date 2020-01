Systech implanta primeiras linhas de serialização da Takeda Pharmaceutical International AG para atender a novas regulamentações russas

PRINCETON, Nova Jersey, 29 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Systech, líder mundial em tecnologia de proteção de marca e autenticação digital de produtos, anunciou hoje que atualizou com sucesso as linhas de serialização da Takeda para atender às novas regulamentações de serialização russas. O dia 1º de outubro de 2019 representou o fim do primeiro prazo para o sistema de rotulagem de medicamentos (sistema de rastreamento e serialização criptográfica) da Federação Russa. As embalagens de fármacos para produtos do grupo 7 de nosologia de alto custo passaram a ter de ser serializadas de acordo com estas diretrizes técnicas específicas da Rússia. Em conformidade com os novos regulamentos russos, era obrigatório que algumas das linhas de serialização da Takeda cumprissem o prazo de 1º de outubro.

Uma dificuldade específica dos regulamentos de serialização russos são os novos requisitos de rotulagem de medicamentos que estipulam o uso de codificação criptográfica. A mudança alterou drasticamente os requisitos técnicos para a impressão de identificadores e a configuração do sistema de informação de serialização da Takeda. As alterações também exigiram uma revisão de todos os equipamentos de impressão e visão de linha de embalagem para que pudessem imprimir e verificar códigos de barras com a nova matriz de dados de código criptográfico. Tal exigência foi cumprida em um período relativamente curto, devido ao forte foco da Takeda na padronização de equipamentos de visão e impressoras.

A Takeda é um cliente de longa data e trabalhou em estreita colaboração com a Systech para atualizar as linhas de serialização a fim de cumprir o prazo de 1º de outubro. A Takeda tem um total de 25 linhas de serialização da Systech em cinco países que são impactadas pela nova regulamentação.

"O calendário foi agressivo para a Systech, e começamos a trabalhar com a Takeda no início de 2019 para avaliar as necessidades de cada linha", disse David DeJean, vice-presidente sênior de gestão de produtos e estratégia da Systech. "Enfrentamos muitos obstáculos pelo caminho, mas a Takeda agora é uma clara pioneira na produção dos primeiros lotes comerciais de código criptográfico e em reportá-los ao longo de toda a cadeia de abastecimento até o banco de dados do governo russo (CRPT)."

"Atualizar e colocar em produção dentro deste período um número tão grande de linhas de serialização globalmente dispersas é uma prova do alcance global da Systech e da sua experiência em serialização", comentou Michael Ritter, chefe de serialização e habilitação digital da Takeda.

Sobre a Systech

A Systech fornece soluções de autenticação e rastreabilidade de produtos digitais para combater a falsificação, evitar desvios e assegurar a conformidade regulatória. Construído com base em décadas de experiência como pioneiro em serialização farmacêutica, nosso abrangente pacote de proteção de marca oferece insight em tempo real, dados de produtos acionáveis, conectividade digital e funcionalidade de engajamento do consumidor a fim de combater as ameaças à cadeia de abastecimento. Marcas globais em diversos segmentos contam conosco para manter seus produtos autênticos, seguros e conectados – desde a fabricação até as mãos do consumidor. Juntos estamos revolucionando a proteção de marcas! Para obter mais informações, visite https://www.systechone.com.

