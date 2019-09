Systech lança suíte digital revolucionária de proteção a marcas

LAS VEGAS, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Systech, líder mundial em tecnologia na área de proteção e autenticação digital de marcas, anunciou hoje o lançamento oficial da Suíte de Proteção de Marca da Systech (Systech Brand Protection Suite™) na PACK EXPO Las Vegas. A plataforma disponibiliza uma solução poderosa e inteiramente integrada para combater falsificadores, resolver problemas de desvio de produtos e cumprir a compliance regulamentar.

A Suíte de Proteção de Marca da Systech é a primeira solução a integrar com perfeição os pilares essenciais da proteção de marcas: serialização, rastreamento, autenticação e percepção. Ela transforma um simples código de barras de um pacote para dar aos proprietários de marcas visibilidade completa e percepção prática, acionada por dados, sobre um produto específico, conforme ele é movimentado através da cadeia de suprimento.

"Conforme falsificadores e criminosos do mercado cinza se tornam mais e mais sofisticados, medidas tradicionais como hologramas e tintas especiais apenas não são suficientes para combater ameaças na cadeia de suprimento, enquanto outras tecnologias como a RFID são caras demais para muitos produtos", disse o presidente-executivo da Systech, Ara Ohanian. "A proteção de marcas deve evoluir e a Systech assumiu o compromisso de disponibilizar tecnologias disruptivas e soluções holísticas, que ajudem seus clientes a manter seus produtos autênticos, seguros e conectados, da fábrica aos consumidores".

"Esse lançamento representa uma mudança de paradigma em soluções de proteção de marcas", disse o vice-presidente sênior da Systech, Joe Belenardo. "Observamos que nossos clientes estão demandando uma solução integrada, que lhes permita empregar a tecnologia que precisam, dependendo das ameaças e dificuldades em suas cadeias de suprimento. Com esse lançamento, a solução completa de proteção de marcas que oferecemos não tem rivais. Ela atende as exigências dos clientes em qualquer ponto de suas jornadas de proteção à marca".

Desde seu lançamento a um público limitado (soft launch) no início do ano, a Suíte de Proteção de Marca da Systech foi rapidamente adotada por grandes marcas em diversos setores, como o farmacêutico, de e-cigarette, cosmético e bebidas destiladas. A plataforma fornece uma solução simples, mas abrangente, que protege as marcas da empresa e seus consumidores, ao mesmo tempo que aciona seus códigos de barras para:

Combater a falsificação;

Detectar desvios;

Ganhar percepções da cadeia de suprimento;

Engajar os consumidores.

Visite a Systech na PACK EXPO Las Vegas no estande N-230 ou on-line para saber mais.

Sobre a Systech

A Systech fornece soluções digitais de autenticação e rastreamento de produtos, para combater falsificações, impedir desvios e cumprir a compliance regulamentar. Desenvolvida com base em décadas de experiência como líder em serialização de produtos farmacêuticos, a suíte completa de proteção de marcas da empresa fornece percepções em tempo real, dados de produtos úteis, conectividade digital e funcionalidade de engajamento do cliente, para combater ameaças na cadeia de suprimento.

Marcas globais de diversos setores contam conosco para manter seus produtos autênticos, seguros e conectados – da fabricação às mãos do consumidor. Juntos, estamos revolucionando a proteção de marcas.

Contato com a mídia:

Jefferson Barr, vice-presidente de Marketing

+1 609-235-8446

Jefferson.barr@systechone.com

