System pamięci masowej z serii OceanStor Pacific firmy Huawei zajmuje drugie miejsce na liście IO500

wysokiemu poziomowi obsługi obciążeń hybrydowych: rozwiązanie to współpracuje z OceanFS, opracowanym przez Huawei systemem równoległym, korzystając z szeregu najnowocześniejszych technologii, w tym partycjonowania katalogowego rozproszonych tablic mieszających (DHT), wysokiej przepustowości I/O i niskiego poziomu agregacji I/O, jak również zarządzania miejscem na dysku w oparciu o granulację wielokrotną, co pozwala mu zapewniać wysoką przepustowość dla dużych plików oraz niski poziom operacji wejścia-wyjścia na sekundę w przypadku małych plików. Jest to odpowiedź na rozmaite potrzeby związane z różnymi obciążeniami hybrydowymi.

Niezawodna ochrona danych: OceanStor Pacific korzysta z technologii Erasure Coding (EC), w której wprowadzono ochronę danych N+M, zapewniając niezawodność i dostępność danych w klasie korporacyjnej przy zwiększonej pojemności i wyższym poziomie wykorzystania zasobów.

IO500® jest jednym z najważniejszych na świecie rankingów wydajności systemów pamięci masowej w zastosowaniach HPC. Cieszy się on powszechnym uznaniem wśród instytucji badawczych, w tym uczelni wyższych i państwowych laboratoriów, jak również komercyjnych przedsiębiorstw. Od listopada 2017 r. lista IO500 publikowana jest na najważniejszych konferencjach poświęconych HPC (SC w Stanach Zjednoczonych i ISC w Niemczech). Wydajność I/O stała się zatem ważnym miernikiem w zastosowaniach związanych z superkomputerami. Mówiąc ściślej, jest to miara wydajności przechowywania danych oparta na dwóch kluczowych wskaźnikach: przepustowości danych (GB/s) i prędkości odczytu/zapisu (IOPS). Systemy pamięci masowej oceniane są na podstawie symulacji różnych modeli I/O uwzględniających obciążenia od małych do dużych. Wyniki otrzymywane są ze średniej geometrycznej wszystkich wartości wydajności uzyskanych w poszczególnych scenariuszach. Ograniczając wydajność wzorcową do 10 węzłów, w teście sprawdzana jest wydajność systemu pamięci masowej dla pojedynczego klienta. Lista oparta na wzorcu 10-węzłowym stanowi dobre ramy odniesienia dla użytkowników, ponieważ dobrze oddaje skalę, jaką może osiągnąć rzeczywisty program równoległy, a także lepiej odzwierciedla wydajność I/O zapewnianą przez system pamięci masowej w praktyce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Huawei OceanStor Pacific Storage

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1698802/Huawei_OceanStor_Pacific_Storage.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei