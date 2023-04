Système de suivi en réalité mixte pour la formation future des pilotes par Vrgineers et ART

Vrgineers et Advanced Realtime Tracking montrent le fonctionnement du casque XTAL 3 avec le SMARTTRACK3/M dans un système de formation de pilote de réalité mixte. Le partenariat entre ces deux entreprises technologiques a débuté en 2018. Lors du salon IT2EC 2023 à Rotterdam, le SMARTTRACK3/M intégré dans un simulateur de classe de type F-35 fabriqué et livré à l'USAF et à la RAF sera exposé.

PRAGUE, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Cette combinaison unique du dernier matériel infrarouge tout-en-un ART et des algorithmes Vrgineers pour la compensation des mouvements du cockpit crée une immersion invisible pour chaque formation en réalité mixte. L'un des défis de la prochaine génération de formation des pilotes utilisant la technologie virtuelle et des plateformes de mouvement est l'alignement de la position du pilote dans le poste de pilotage. En surmontant ce problème, l'industrie des simulateurs va de l'avant pour éliminer les inconvénients de la formation simulée.

« Nous travaillons continuellement à éliminer les défis technologiques des simulateurs modernes, dont l'un est dû à la distance entre la caméra frontale et les yeux des utilisateurs. Nous développons des algorithmes avancés pour la compensation des mouvements afin de minimiser le décalage entre la scène virtuelle et physique, ce qui rend l'expérience réaliste », a déclaré Marek Polcak, PDG de Vrgineers. Et d'ajouter : « La durabilité et la taille compacte du SMARTTRACK3/M, qui a été optimisé pour l'utilisation dans les cockpits, nous permet en tant qu'intégrateur de dispositifs d'entraînement d'en faire une partie intégrante d'une simulation, augmentant ainsi la commodité de son utilisation quotidienne. »

Le SMARTTRACK3/M qui intègre deux caméras infrarouges avec LED est un système pré-étalonné, prêt à l'emploi, dont la solidité lui permet d'être utilisé de façon continue pendant plus de 5 ans sans nécessiter d'entretien. Il constitue la solution parfaite pour être intégré dans les plateformes de formation professionnelle.

Il s'agit d'un système 6DOF parfaitement capable de fournir des données de transition et de rotation en temps réel jusqu'à 240 Hz. Tous les calculs de mouvement et de rotation des données sont effectués par le dispositif SMARTTRACK3/M lui-même, ce qui facilite les performances de l'ordinateur, qui peut être utilisé pour exécuter des applications plus exigeantes sur le plan graphique. Grâce à sa connexion Ethernet, il décharge le trafic USB, souvent surchargé lors de l'utilisation de caméras de réalité mixte haute résolution. « C'est pour cet usage que SMARTTRACK3/M a été conçu, a expliqué Andreas Werner, responsable du développement commercial pour les simulations chez ART. Nous avons repris dans le SMARTTRACK3 le matériel qui a fait ses preuves, et nous l'avons adapté à l'espace limité disponible. Nous avons ainsi obtenu la précision et la fiabilité d'un système éprouvé dans un format adapté aux cockpits des simulateurs. »

Visitez-nous au stand #A31-A33 du IT2EC .

