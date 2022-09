Szanghajski Lujiazui podpisuje ponad 30 umów z dostawcami usług z całego świata

SZANGHAJ, 22 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Ponad 30 międzynarodowych podmiotów świadczących profesjonalne usługi podpisało we wtorek umowy w sprawie ustanowienia oddziałów w Lujiazui, strefie finansowej w Szanghaju, co ogłosiło w miniony wtorek Biuro Administracyjne Chińskiej (Szanghajskiej) Pilotażowej Strefy Wolnego Handlu w Lujiazui (Administration Bureau of China [Shanghai] Pilot Free Trade Zone).

We wtorek przedstawiciele czołowych światowych firm podatkowych, kancelarii prawnych, firm konsultingowych i innych dostawców profesjonalnych usług wzięli udział w spotkaniu w sprawie promowania Lujiazui jako światowego ośrodka informacji i usług inwestycyjnych.

Podczas konferencji dostawcy usług profesjonalnych, jak DLA Piper, Mazars i CBRE podpisali również z Biurem umowy w sprawie współpracy strategicznej z Biurem w celu promowania inwestycji.

Dzielnica Finansowa Lujiazui (Lujiazui Financial City) jest miejscem, w którym już zagościło wiele czołowych międzynarodowych kancelarii prawnych, firm podatkowych i konsultingowych oraz firm, które świadczą usługi kadrowe.

Plan rozwoju dla dostawców profesjonalnych usług o zasięgu globalnym, ogłoszony przez Biuro we wtorek, ma na celu przyciągnięcie większej liczby czołowych podmiotów świadczących inteligentne usługi profesjonalne i promowanie wysokiej jakości w branży - powiedział Yuan Yefeng, zastępca dyrektora Biura Administracyjnego Lujiazui.

