Szkoła Globalnego Zarządzania Thunderbird na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie świętuje ukończenie studiów przez absolwentów kierunku rzeczywistość wirtualna w grudniu 2020 r. z robotami awatarami, hologramem wygłaszającym mowę do absolwentów i nagrodami wręczanymi za pomocą drona

Rocznik 2020 uhonorowany podczas ceremonii wręczenia dyplomów, w ramach której będzie można zobaczyć roboty do teleobecności w wersji VR nowego budynku uczelni, przemówienia hologramów i dziekana sterującego dronem.

PHOENIX, 14 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Dostarczając innowacyjnych i ogólnodostępnych doświadczeń na miarę tego historycznego roku, Szkoła Thunderbird w bezpieczny sposób wyraziła uznanie dla akademickich osiągnięć rocznika 2020 w ramach ceremonii ukończenia studiów, która zakończyła ten wyjątkowy semestr jesienny.

Zdarzenie online odbyło się w formie odtworzenia pogłębionej rzeczywistości wirtualnej nowej globalnej siedziby Szkoły Thunderbird, która została otwarta w 2021. Ceremonia odbyła się w ramach cyfrowej wersji globalnego forum, które będzie stanowić centralny punkt tego nowoczesnego obiektu. Mówca na ceremonii ukończenia studiów pojawił się w postaci projekcji holograficznej w wirtualnym budynku, która odzwierciedla rzeczywistą siedzibę będącą na etapie budowy. Wybitni absolwenci otrzymali również swoje certyfikaty potwierdzające ukończenie studiów drogą powietrzną dzięki dronowi dziekana.

„Pandemia koronawirusa przyspieszyła wprowadzenie nowych technologii, takich jak te, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w Szkole Thunderbird, a które pomagają nam zachować zdrowie, łącząc nas, abyśmy mogli nadal mogli uczyć się i świętować razem" – powiedział dyrektor generalny i dziekan, dr Sanjeev Khagram.

„Zgodnie z naszym zobowiązaniem do wprowadzania skutecznych i ogólnodostępnych innowacji, gdy inni się poddają, wykorzystujemy te potężne narzędzia nie tylko po to, aby dostosować się do trudnych warunków tego historycznego kryzysu zdrowotnego, ale także po to, aby być awangardą w biznesie, przywództwie i edukacji zarządczej dla nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej. Jako najbardziej globalna cyfrowa akademia przywództwa, zarządzania i biznesu na świecie jesteśmy dumni, że w 2020 roku możemy uczcić naszych absolwentów i ich rodziny w sposób wykraczający poza ograniczenia i podkreślający przyszłe umiejętności i doświadczenie zdobyte w Thunderbird. Oprócz tego cieszymy się, że możemy powitać nasz rocznik z jesieni 2021 r. w najnowocześniejszej placówce edukacyjnej na świecie" – powiedział Khagram.

Szkoła Globalnego Zarządzania Thunderbird

Szkoła Globalnego Zarządzania Thunderbird jest jednostką Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Przez 75 lat Szkoła Thunderbird była awangardą globalnego kształcenia w zakresie zarządzania i przywództwa, tworząc ogólnodostępne i zrównoważone możliwości dobrobytu na całym świecie dzięki kształceniu dobrze przygotowanych na przyszłość globalnych liderów, którzy są w stanie radzić sobie z największymi wyzwaniami światowymi. Studia magisterskie w zakresie globalnego zarządzania w Szkole Thunderbird znalazły się na pierwszym miejscu na świecie w 2019 roku w rankingu Wall Street Journal/Times Higher Education. Od sześciu lat z rzędu ASU plasuje się na pierwszym miejscu w kategorii „Najbardziej innowacyjna uczelnia" w kraju według U.S. News & World Report.

ASU

Uniwersytet Stanowy w Arizonie opracował nowy model dla Amerykańskiego Uniwersytetu Badawczego, tworząc instytucję, która stawia sobie za cel dostępność, doskonałość i oddziaływanie. ASU definiuje postawa włączająca, a nie wykluczająca. W ramach prototypu Nowego Uniwersytetu Amerykańskiego ASU prowadzi badania, które przyczyniają się do dobra publicznego, a ASU bierze na siebie główną odpowiedzialność za prężne działanie w aspektach gospodarczych, społecznych i kulturalnych otaczających go społeczności.

