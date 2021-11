Tableau expose sa vision des produits et de l'avenir de l'analytique lors de la Tableau Conference 2021

Des innovations pour démocratiser l'analytique et libérer le pouvoir des données pour tous

De nouvelles opportunités pour les partenaires et la communauté des données permettent à la Tableau Economy de libérer la créativité et d'accélérer le succès de l'analytique

SEATTLE, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, la première plateforme d'analyse au monde (NYSE: CRM), partage sa vision pour rendre l'analytique plus puissante, plus fiable, plus collaborative et plus facile à utiliser. La Tableau Conference présentera les innovations nouvelles et futures pour aider n'importe qui, n'importe où, à travailler avec n'importe quelle donnée grâce à l'analytique collaborative, aux aperçus alimentés par l'IA, aux données fiables à l'échelle et à une plateforme et un écosystème élargis. L'événement présentera également des clients tels que Lyft, les Seahawks de Seattle et Jaguar Land-Rover qui partageront la manière dont la culture des données les aide à réussir dans le monde du numérique.

« La mission de Lyft est d'améliorer la vie des gens grâce aux meilleures technologies de transport au monde et nous ne pourrions y parvenir sans exploiter les données, dans tout ce que nous faisons », a déclaré Heather Torres, Responsable de l'analyse et de la stratégie des ressources humaines chez Lyft. « Notre forte culture des données associée à la bonne technologie a permis de débloquer de nouvelles façons de travailler, de mesurer nos progrès et de constituer des équipes qui reflètent mieux les communautés que nous servons. »

Pour les entreprises numériques, l'exploitation des données peut faire la différence entre rester en tête ou prendre du retard. Une étude récente d' IDC 1 a révélé que si les données en elles-mêmes ne garantissent pas le succès, les entreprises dotées d'une solide culture des données sont plus susceptibles de bénéficier d'un avantage concurrentiel, d'augmenter leurs bénéfices et de fidéliser leurs clients.

« Aujourd'hui, chaque organisation devrait reconnaître l'importance de créer une forte culture des données », a déclaré Chandana Gopal, directrice de recherche, « Future of Intelligence », chez IDC. « Qu'il s'agisse de l'augmentation des revenus ou de l'optimisation des opérations, il est prouvé que les cultures de données ont un impact positif sur les entreprises de toutes tailles. Le défi consiste maintenant à permettre aux gens d'utiliser les bonnes technologies pour générer de la valeur et se centrer sur les renseignements reçus. »

Lors de la Tableau Conference, Tableau ne s'est pas contenté de présenter des innovations de produits nouvelles et futures, mais a également renforcé la Tableau Economy, un écosystème croissant d'entreprises, de partenaires et de personnes menant les transformations de données dans le monde.

Les points forts ont été les suivants :

Rendre l'analytique plus collaborative et accessible en apportant les innovations là où les gens travaillent. Slack-First Analytics permettra à chacun d'accéder aux informations de Tableau directement depuis Slack.

en apportant les innovations là où les gens travaillent. Slack-First Analytics permettra à chacun d'accéder aux informations de Tableau directement depuis Slack. Ask Data in Slack permet à chacun d'interagir avec ses données. Les clients peuvent poser des questions en utilisant un langage naturel et obtenir automatiquement des aperçus de données riches comme réponses.

permet à chacun d'interagir avec ses données. Les clients peuvent poser des questions en utilisant un langage naturel et obtenir automatiquement des aperçus de données riches comme réponses.

Explain Data in Slack aide les clients à comprendre le « pourquoi » de leurs données grâce à des explications basées sur l'IA qui expliquent les tendances d'un ensemble de données.

aide les clients à comprendre le « pourquoi » de leurs données grâce à des explications basées sur l'IA qui expliquent les tendances d'un ensemble de données.

Einstein Discovery in Slack fournit des prédictions dans le flux de travail. Les professionnels peuvent exécuter des prédictions d'IA sur leurs données commerciales les plus importantes pour obtenir des prédictions intelligentes qui identifient les causes principales et produisent des recommandations exploitables sur les prochaines étapes.

fournit des prédictions dans le flux de travail. Les professionnels peuvent exécuter des prédictions d'IA sur leurs données commerciales les plus importantes pour obtenir des prédictions intelligentes qui identifient les causes principales et produisent des recommandations exploitables sur les prochaines étapes. L'expansion des capacités de Business Science pour permettre aux clients non seulement de voir et de comprendre les données, mais aussi de prendre de meilleures décisions grâce aux dernières technologies d'IA.

pour permettre aux clients non seulement de voir et de comprendre les données, mais aussi de prendre de meilleures décisions grâce aux dernières technologies d'IA. Model Builder permet aux équipes commerciales de construire et de consommer en collaboration des modèles prédictifs, en utilisant le moteur Einstein Discovery, sans avoir à quitter leurs flux de travail Tableau. Avec Model Builder, les utilisateurs peuvent construire des modèles pour les aider à prédire et à planifier leurs ventes futures.

permet aux équipes commerciales de construire et de consommer en collaboration des modèles prédictifs, en utilisant le moteur Einstein Discovery, sans avoir à quitter leurs flux de travail Tableau. Avec Model Builder, les utilisateurs peuvent construire des modèles pour les aider à prédire et à planifier leurs ventes futures.

Scenario Planning aidera les clients à prendre de meilleures décisions en comparant des scénarios alternatifs, en créant des modèles robustes et en comprenant les résultats attendus, le tout soutenu par Einstein AI.

aidera les clients à prendre de meilleures décisions en comparant des scénarios alternatifs, en créant des modèles robustes et en comprenant les résultats attendus, le tout soutenu par Einstein AI. Des données fiables à l'échelle aident les clients à mieux gérer les données au sein de leur environnement d'analyse, garantissant que des données fiables et à jour peuvent être mises en évidence pour prendre des décisions. Tableau permet aux clients de centraliser la connexion, le catalogage, le nettoyage, la conservation et la sécurisation des données, où qu'elles se trouvent.

aident les clients à mieux gérer les données au sein de leur environnement d'analyse, garantissant que des données fiables et à jour peuvent être mises en évidence pour prendre des décisions. Tableau permet aux clients de centraliser la connexion, le catalogage, le nettoyage, la conservation et la sécurisation des données, où qu'elles se trouvent. Les connexions virtuelles permettent aux administrateurs de sites de créer des points d'accès aux sources de données de manière centralisée et de s'assurer qu'elles peuvent être partagées avec n'importe qui dans leur organisation.

permettent aux administrateurs de sites de créer des points d'accès aux sources de données de manière centralisée et de s'assurer qu'elles peuvent être partagées avec n'importe qui dans leur organisation.

Les fonctionnalités de sécurité centralisée au niveau des rangées augmentent la flexibilité et la segmentation en permettant aux administrateurs de Tableau de configurer de manière centralisée quels utilisateurs et quels groupes ont accès à quelles tranches de données.

augmentent la flexibilité et la segmentation en permettant aux administrateurs de Tableau de configurer de manière centralisée quels utilisateurs et quels groupes ont accès à quelles tranches de données.

Avec Prep Extensions , les clients peuvent rapidement exploiter les outils développés par la communauté pour simplifier et augmenter les flux de préparation des données. Cela libère la créativité de la communauté pour offrir plus de puissance et de flexibilité pour la préparation des données.

, les clients peuvent rapidement exploiter les outils développés par la communauté pour simplifier et augmenter les flux de préparation des données. Cela libère la créativité de la communauté pour offrir plus de puissance et de flexibilité pour la préparation des données.

Partager les flux de préparation dans Tableau Public permet aux gens de partager leurs flux avec la communauté. Cela aidera les gens à partager les meilleures pratiques, à standardiser, à reproduire et à apprendre des autres pour augmenter le succès des processus de préparation des données.

permet aux gens de partager leurs flux avec la communauté. Cela aidera les gens à partager les meilleures pratiques, à standardiser, à reproduire et à apprendre des autres pour augmenter le succès des processus de préparation des données.

L'intégration des catalogues de données d'entreprise (EDC) aidera les clients de Tableau à intégrer des métadonnées externes provenant de catalogues de données d'entreprise tels que Collibra, Alation ou Informatica dans Tableau, en réunissant les informations et le contexte dans un environnement unique.

aidera les clients de Tableau à intégrer des métadonnées externes provenant de catalogues de données d'entreprise tels que Collibra, Alation ou Informatica dans Tableau, en réunissant les informations et le contexte dans un environnement unique. L'expansion de la plateforme et de l'écosystème Tableau avec une série de nouvelles innovations pour aider les clients à se concentrer sur les données, les partenaires à développer une activité de valeur, les développeurs à intégrer facilement l'analyse dans chaque application et les spécialistes des données à développer leur carrière et à fournir des informations sur le flux des activités.

avec une série de nouvelles innovations pour aider les clients à se concentrer sur les données, les partenaires à développer une activité de valeur, les développeurs à intégrer facilement l'analyse dans chaque application et les spécialistes des données à développer leur carrière et à fournir des informations sur le flux des activités. Tableau Exchange est une évolution de notre galerie d'extensions et constitue la plaque tournante des produits, solutions et offres de services intégrés de Tableau. Il offre aux clients un guichet unique pour parcourir les offres qui peuvent les aider à démarrer leur analyse de données.

est une évolution de notre galerie d'extensions et constitue la plaque tournante des produits, solutions et offres de services intégrés de Tableau. Il offre aux clients un guichet unique pour parcourir les offres qui peuvent les aider à démarrer leur analyse de données.

Des accélérateurs se trouvent dans Tableau Exchange et permettent d'accélérer la création de valeur grâce à des tableaux de bord pertinents et préconstruits qui couvrent largement les secteurs, les lignes d'activité et même des clouds Salesforce spécifiques.

se trouvent dans Tableau Exchange et permettent d'accélérer la création de valeur grâce à des tableaux de bord pertinents et préconstruits qui couvrent largement les secteurs, les lignes d'activité et même des clouds Salesforce spécifiques.

Le bouton « Hire Me » de Tableau Public aide les membres de la communauté des données à se connecter à des opportunités professionnelles. Grâce à ce nouveau bouton, les employeurs potentiels peuvent se connecter directement aux auteurs.

aide les membres de la communauté des données à se connecter à des opportunités professionnelles. Grâce à ce nouveau bouton, les employeurs potentiels peuvent se connecter directement aux auteurs.

Tableau Actions facilite la transformation des idées en actions en ajoutant du contexte et de l'interactivité aux données des clients. Parmi les innovations à venir, citons Tableau Actions avec Salesforce Flow, qui apporte la puissance du moteur de flux de travail Salesforce Flow pour faire progresser un processus commercial, permettant ainsi aux clients de prendre des mesures directement n'importe où dans Salesforce.

facilite la transformation des idées en actions en ajoutant du contexte et de l'interactivité aux données des clients. Parmi les innovations à venir, citons Tableau Actions avec Salesforce Flow, qui apporte la puissance du moteur de flux de travail Salesforce Flow pour faire progresser un processus commercial, permettant ainsi aux clients de prendre des mesures directement n'importe où dans Salesforce.

L'amélioration des offres intégrées permet aux clients et aux partenaires d'intégrer facilement les tableaux de bord, Ask Data et Metrics de Tableau dans leurs applications et de faire de n'importe quelle application une application analytique.

permet aux clients et aux partenaires d'intégrer facilement les tableaux de bord, Ask Data et Metrics de Tableau dans leurs applications et de faire de n'importe quelle application une application analytique.

Les applications connectées donnent aux administrateurs de sites la possibilité d'établir une relation de confiance avec pratiquement n'importe quel service externe à l'aide de protocoles standard. Les clients pourront ainsi rationaliser l'authentification des utilisateurs tout en privilégiant la sécurité et la facilité d'utilisation.

« Aider les gens à voir et à comprendre les données est ce qui nous motive », a déclaré Francois Ajenstat, Responsable des produits chez Tableau. « Que vous soyez analyste, commercial, responsable informatique ou développeur, nous rendons l'analyse plus facile, plus rapide et plus exploitable pour tout le monde, partout. En intégrant l'analytique directement là où le travail se produit, en la rendant plus intelligente et plus exploitable, et en permettant la gestion des données en libre-service, nous permettrons à davantage d'organisations d'instaurer une culture des données et de favoriser le succès de l'analytique. »

Les fonctionnalités Tableau Exchange, Tableau Accelerators in the Exchange, le bouton Hire Me dans Tableau Public, Virtual Connections et Centralized Row-Level Security sont désormais disponibles. Les applications connectées seront bientôt disponibles avec Tableau 2021.4. Les autres innovations seront disponibles l'année prochaine.

Vous trouverez plus d'informations sur l'actualité des produits de Tableau dans l'article du blog consacré aux questions et réponses sur les produits de Tableau .

À propos de Tableau, une société de Salesforce

Tableau aide les gens à voir et à comprendre les données. En tant que plateforme d'analyse leader dans le monde, Tableau offre des analyses visuelles avec une IA puissante, la gestion des données et la collaboration. Qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations de toutes tailles, les clients du monde entier aiment utiliser les analyses avancées de Tableau pour alimenter des décisions importantes basées sur les données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tableau.com .

À propos de Salesforce

Salesforce, leader mondial de la gestion de la relation client, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de se transformer numériquement et de créer une vision à 360° de leurs clients. Pour plus d'informations sur Salesforce (NYSE: CRM), rendez-vous sur le site : www.salesforce.com .

**Les services ou fonctionnalités non disponibles mentionnés dans le présent communiqué de presse ou dans d'autres communiqués ou déclarations publiques ne sont pas encore disponibles et peuvent ne pas être livrés à temps ou pas du tout. Les clients qui achètent des applications Tableau ou Salesforce doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des fonctionnalités actuellement disponibles.**

1 IDC InfoBrief, sponsorisé par Tableau, Why You Should Care About Data Culture, Doc. #US46030720TM, avril 2020.

