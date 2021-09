Tableau lanceert nieuwe innovaties en ondernemingsplannen om de organisatiebrede analytics te versterken

End-to-endoplossing maakt het eenvoudiger om self-service analytics te kopen, te schalen, te beheren en in te zetten

SEATTLE, 2 september 2021 /PRNewswire/ -- Tableau, 's werelds toonaangevende analytics-platform (NYSE: CRM), heeft vandaag nieuwe mogelijkheden voor het data- en analytics-platform onthuld. De nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen en de nieuwe abonnementsformules voor ondernemingen zullen klanten helpen hun digitale transformaties te bevorderen door iedereen in een organisatie te voorzien van vertrouwde en beheerde data. Zo kunnen ze meer succes boeken met data en analyses op schaal en betere bedrijfsresultaten behalen.

"We wilden met behulp van data onze klanten beter begrijpen en bedienen en Tableau heeft ons hier volop mee geholpen", zei Megan Oertel, Director of Product Analytics, Sysco LABS. "Tableau wordt in onze hele organisatie gebruikt om ons te helpen op een geregelde en vertrouwde manier te rapporteren uit alle verschillende gegevensbronnen die wij hebben."

Volgens McKinsey slaagt 92 procent van de bedrijven er niet in analytics te schalen. En uit nieuwe gegevens van Mulesoft and Coleman Parkes Research blijkt dat 87 procent van de IT- en bedrijfsleiders bezorgd is dat beveiliging en governance het innovatietempo vertragen.

"IT-leiders staan vandaag voor ongekende uitdagingen en de COVID-19 pandemie heeft de noodzaak onderstreept om de zelfvoorzienendheid wat betreft gegevens te vergroten en iedereen in staat te stellen om meer met gegevens te doen", aldus Doug Henschen, Vice President en Principal Analyst, Constellation Research. "Het is voor bedrijven niet langer een luxe om een platform voor gegevensanalyse te hebben, het is een noodzaak die het verschil kan maken tussen overleven en groeien."

De belangrijkste nieuwe mogelijkheden en verbeteringen zijn gericht op:

De chaos van gegevens beheren en gegevensgovernance op schaal mogelijk maken. Nieuwe mogelijkheden maken gegevensuitdagingen gemakkelijker te beheren, schalen en vertrouwen

Nieuwe mogelijkheden maken gegevensuitdagingen gemakkelijker te beheren, schalen en vertrouwen Data Prep: Tableau Prep maakt het nu gemakkelijker voor klanten om de belasting/kosten van serverbronnen automatisch te verminderen en rijen te genereren om trends in gegevens gemakkelijker in kaart te brengen

Governance: Nieuwe functies helpen de kwaliteit van de gegevens te garanderen/handhaven door u te waarschuwen voor mogelijke problemen, en geven gemakkelijker inzicht in het soort gegevens dat u hebt en waar ze vandaan komen

Gecentraliseerde beveiliging op rijniveau: Nieuwe functies zorgen voor meer flexibiliteit en segmentatie doordat Tableau-beheerders centraal kunnen configureren welke gebruikers en groepen toegang hebben tot welke segmenten van gegevens toegang configureren.

Zakelijke referentiearchitectuur: Enterprise Deployment Guidelines (EDG) biedt de Tableau-referentiearchitectuur voor onze zakelijke klanten met een voorschrijvende methodologie om te voldoen aan vereisten rond beschikbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging. EDG is technologie-agnostisch, platform-onafhankelijk en afgestemd op de beste praktijken voor enterprise datacenters.

Dynamic Scaling: De nieuwe functie helpt ondernemingen om hun inzet op de juiste manier te resourcen en zorgt ervoor dat er genoeg containers beschikbaar zijn tijdens de piekuren en dat er wordt teruggeschaald tijdens de periodes met weinig vraag.

Resource Management: IT-teams kunnen de prestaties van Tableau Server beter optimaliseren door limieten voor de hulpbronnen van de toepassing te bepalen.

Nieuwe abonnementsformules voor ondernemingen maken het nog gemakkelijker om Tableau aan te schaffen en in te zetten in een hele organisatie. Door analytics te bundelen met Data Management en Server Management, kunnen zakelijke klanten eenvoudiger de volledige mogelijkheden van Tableau aanschaffen en inzetten, waar iedereen van profiteert.

"Tableau is al lang een favoriet om mensen te helpen met het bekijken en begrijpen van data", zei Francois Ajenstat, Chief Product Officer, Tableau. "Wij maken het voor IT-leiders gemakkelijker om er in de hele onderneming een favoriet van te maken en een end-to-endoplossing te leveren om de volledige kracht van gegevensanalyse te benutten."

De verbeteringen op het gebied van gegevensvoorbereiding en catalogus zullen, samen met de nieuwe abonnementsformules, later deze maand beschikbaar zijn met de release van Tableau 2021.3. De extra functies zullen in de komende maanden beschikbaar zijn. Voor meer informatie, bezoek: www.tableau.com/products/our-platform.

Over Tableau, een Salesforce Company

Tableau helpt mensen gegevens te bekijken en te begrijpen. Als 's werelds toonaangevende analytics platform biedt Tableau visuele analytics met krachtige AI, gegevensbeheer en samenwerking. Van individuen tot organisaties van elke omvang: klanten over de hele wereld gebruiken graag de geavanceerde analytics van Tableau om impactvolle, datagestuurde beslissingen aan te sturen. Kijk voor meer informatie op www.tableau.com.

Over Salesforce

Salesforce, de wereldwijde leider op het gebied van CRM, stelt bedrijven van elke grootte en bedrijfstak in staat om digitaal te transformeren en een 360°-beeld van hun klanten te creëren. Voor meer informatie over Salesforce (NYSE: CRM), bezoek: www.salesforce.com.

