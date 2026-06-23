TACO BELL® LANZA L.O.C.O.S., SU PRIMERA PLATAFORMA DE TACOS DE APOYO EMOCIONAL PARA LOS MOMENTOS MÁS SENTIMENTALES

Con su debut durante el mayor escenario deportivo de este verano, L.O.C.O.S. (Loss Or Celebration Outcome Support, por sus siglas en inglés) recompensa a los fans con tacos cuando más los necesitan, convirtiendo las mayores victorias y derrotas en un programa global de apoyo emocional con tacos.

Resumen:

Desde celebrar una victoria hasta enfrentar días que se salen completamente de control, los fans ya recurren a Taco Bell cuando viven las emociones más altas y más bajas. Ahora, Taco Bell responde a ese momento con el lanzamiento de L.O.C.O.S. (Loss Or Celebration Outcome Support): su primer programa global de tacos de apoyo emocional.

Debutando durante el mayor escenario deportivo de este verano, L.O.C.O.S. oficializa el ritual del taco de apoyo emocional, ofreciendo tacos gratis y experiencias presenciales únicas en mercados seleccionados para fans de todo el mundo.

Desde hoy y hasta el 13 de julio, los miembros de Taco Bell Rewards podrán acceder a L.O.C.O.S. desde la aplicación de Taco Bell y disfrutar de una experiencia personalizada basada en cómo se sientan, con retos semanales, tablas de clasificación y oportunidades para ganar mercancía exclusiva de L.O.C.O.S. y ganar artículos del menú de Taco Bell. Al participar por primera vez, ya sea que ganen o pierdan, desbloquearán un taco*.

Mantén los ojos bien abiertos para encontrar L.O.C.O.S. en la calle y en la sección de comentarios de tus redes sociales. Esa sera tu señal de que podrían llegar tacos gratis. Con L.O.C.O.S. oficialmente activado a nivel mundial, nunca se sabe dónde aparecerá después.

Los recursos de L.O.C.O.S. están disponibles aquí.

IRVINE, CALIFORNIA, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Desde los momentos más importantes de la vida hasta los más intensos emocionalmente, y esos días difíciles que exigen una visita al drive-thru, los fans han recurrido a Taco Bell durante décadas cuando las emociones fuertes serían más llevaderas con tacos. Ahora, Taco Bell convierte ese ritual de los fans en algo oficial con el lanzamiento de L.O.C.O.S., una plataforma global pionera para la marca diseñada para acompañar a los fans en las secuelas emocionales de momentos como los enfrentamientos más intensos en la cultura del entretenimiento, victorias personales, emociones profundas, rupturas devastadoras y mucho más.

Taco Bell presenta L.O.C.O.S., una plataforma global pionera para la marca que acompaña a los fans en los momentos más importantes de la cultura, sin importar a quién apoyen ni cuál sea el resultado

L.O.C.O.S. debuta hoy durante el mayor escenario deportivo de este verano, donde miles de millones de fans alrededor del mundo vivirán juntos cada oportunidad perdida, sorpresa, victoria y montaña rusa emocional. Activándose en dos modalidades, Modo Celebración y Modo Apoyo, la plataforma ofrecerá a los fans formas de ganar tacos gratis y recompensas a través de la aplicación de Taco Bell, además de experiencias en vivo en mercados internacionales seleccionados. Y aunque el torneo es el punto de partida, L.O.C.O.S. está diseñado para ir mucho más allá, apareciendo dondequiera que la cultura popular genere rivalidades, momentos decisivos y fans que necesiten un taco para potenciar o aliviar sus emociones.

"La pasión de los fans tiene una forma de hacer que cada momento se sienta más grande: las victorias saben mejor, los desafíos son más amargos y Taco Bell siempre ha estado ahí para acompañar esos momentos", afirmó Taylor Montgomery, director ejecutivo global de marca de Taco Bell. "L.O.C.O.S. toma un comportamiento que ya existía entre nuestros fans y construye una plataforma global a su alrededor, dándole a Taco Bell una nueva y audaz manera de estar presente en los momentos que más les importan."

L.O.C.O.S. hace su debut global

El principal escenario deportivo del mundo está hecho para el vértigo emocional: altas apuestas, tensión extrema, victorias electrizantes y desilusiones inevitables. Por eso es el escenario perfecto para el debut inaugural de L.O.C.O.S., ofreciendo oportunidades para ganar tacos gratis en la aplicación de Taco Bell, cupones, experiencias imperdibles y activaciones especiales en mercados internacionales seleccionados para quienes celebran en grande o necesitan apoyo tras una derrota difícil.

Presentamos el L.O.C.O.S. Game

Del 23 de junio al 13 de julio, los miembros de Taco Bell Rewards en Estados Unidos podrán ingresar a la aplicación de Taco Bell para jugar L.O.C.O.S., una experiencia personalizada construida en torno a las dos emociones fundamentales de la fanaticada: celebrar la victoria o recuperarse de la derrota.

Los fans podrán elegir su modalidad según cómo se sientan, desbloquear un taco* con compra mínima en su primer juego, ganar recompensas, regresar para retos semanales, escalar posiciones en el ranking y competir por mercancía exclusiva de L.O.C.O.S. Durante tres semanas, los 100 jugadores mejor posicionados en el ranking cada semana recibirán una bufanda exclusiva de L.O.C.O.S. (con envío dentro de EE. UU.), dando a 300 fans la oportunidad de convertirse en verdaderos L.O.C.O.S.

Encuentra L.O.C.O.S., gana tacos: L.O.C.O.S. sale a las calles justo cuando la euforia y la decepción están en su punto más alto.

En Estados Unidos: A partir del 25 de junio, L.O.C.O.S. recorrerá el país con activaciones inmersivas para fans en Los Ángeles y Nueva York, diseñadas para todas las emociones. Pensadas tanto para festejar los triunfos como para consolarte tras una derrota, las activaciones incluirán experiencias interactivas como cabinas para gritar, muros fotográficos y un camión de tacos L.O.C.O.S. con tacos gratis, recompensas, sorpresas y mucho más.

A partir del 25 de junio, L.O.C.O.S. recorrerá el país con activaciones inmersivas para fans en Los Ángeles y Nueva York, diseñadas para todas las emociones. Pensadas tanto para festejar los triunfos como para consolarte tras una derrota, las activaciones incluirán experiencias interactivas como cabinas para gritar, muros fotográficos y un camión de tacos L.O.C.O.S. con tacos gratis, recompensas, sorpresas y mucho más. En el Reino Unido: El 23 y 27 de junio, L.O.C.O.S. cobrará vida en el Reino Unido, llevando la celebración más allá de las reuniones para ver los partidos. Los fans en Camden, Londres, podrán disfrutar de sorpresas de Taco Bell, incluidos tacos gratis, mercancía exclusiva y sorteos, que ayudarán a impulsar la emoción en torno al día del partido.

El 23 y 27 de junio, L.O.C.O.S. cobrará vida en el Reino Unido, llevando la celebración más allá de las reuniones para ver los partidos. Los fans en Camden, Londres, podrán disfrutar de sorpresas de Taco Bell, incluidos tacos gratis, mercancía exclusiva y sorteos, que ayudarán a impulsar la emoción en torno al día del partido. En Australia: A partir del 26 de junio, el equipo de Taco Bell vestido con artículos de L.O.C.O.S. recorrerá South Yarra, Melbourne, repartiendo tacos gratis, cupones y mercancía sorpresa mientras los fans entran y salen de puntos de encuentro y centros de aficionados.

A partir del 26 de junio, el equipo de Taco Bell vestido con artículos de L.O.C.O.S. recorrerá South Yarra, Melbourne, repartiendo tacos gratis, cupones y mercancía sorpresa mientras los fans entran y salen de puntos de encuentro y centros de aficionados. En Canadá: El movimiento L.O.C.O.S. cobrará vida con activaciones urbanas en Toronto y Vancouver. El equipo aumentará la energía con tacos gratis el 12 y 17 de junio en Toronto, seguidos de una activación en Vancouver el 24 de junio.

El movimiento L.O.C.O.S. cobrará vida con activaciones urbanas en Toronto y Vancouver. El equipo aumentará la energía con tacos gratis el 12 y 17 de junio en Toronto, seguidos de una activación en Vancouver el 24 de junio. En Brasil: Taco Bell llevará L.O.C.O.S. al corazón de São Paulo con activaciones en el famoso Parque Ibirapuera desde el 13 de junio hasta el 19 de julio.

Taco Bell llevará L.O.C.O.S. al corazón de São Paulo con activaciones en el famoso Parque Ibirapuera desde el 13 de junio hasta el 19 de julio. En España: Taco Bell lanzará L.O.C.O.S. con promociones en pedidos a domicilio a partir del 16 de junio y ofrecerá tacos gratuitos de apoyo emocional.

"Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, la fanaticada puede verse diferente, pero los sentimientos son universales: celebración, decepción, lealtad y la necesidad de un taco cuando el momento lo exige", afirmó Amy Durini, directora ejecutiva de marketing y estrategia de Taco Bell International. "Con el lanzamiento de L.O.C.O.S. en mercados internacionales seleccionados, Taco Bell acompaña a los fans de todo el mundo de formas auténticas y relevantes para cada afición local, reconociendo la pasión, las tradiciones y las experiencias compartidas que las hacen tan únicas y poderosas."

L.O.C.O.S. ya piensa en la próxima gran rivalidad

Mientras L.O.C.O.S. continúa expandiéndose más allá de julio, Taco Bell ya tiene la vista puesta en los próximos momentos divisivos de la cultura del entretenimiento, fanáticos apasionados y rivalidades donde los fans necesitarán tacos más que nunca. Sea cual sea el resultado — victoria o derrota, emoción o decepción, euforia o desilusión — L.O.C.O.S. estará ahí para los fans.

Y esto es solo el comienzo. Los fans deben estar atentos a más momentos L.O.C.O.S. en el horizonte, desde activaciones inesperadas hasta apariciones en secciones de comentarios y dondequiera que la cultura popular presente su próximo gran enfrentamiento emocional.

Los fans pueden seguir toda la acción de L.O.C.O.S. a través de la aplicación de Taco Bell y las redes sociales de @TacoBell para conocer las últimas novedades y experiencias cercanas.

*NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR. Debe ser miembro de Taco Bell Rewards e iniciar sesión en la aplicación móvil de Taco Bell para participar en el desafío de clasificación L.O.C.O.S. (el "Desafío de Clasificación"). El Desafío L.O.C.O.S. comienza el 23/06/26 y finaliza el 13/07/26 a las 11:59:59 p. m., hora del Pacífico ("PT") (el "Período del Desafío"), y el Período del Desafío se divide en tres períodos de clasificación: del 23/06/26 al 29/06/26 a las 11:59:59 p. m. PT; del 23/06/26 al 06/07/26 a las 11:59:59 p. m. PT; y del 23/06/26 hasta el final del Período del Desafío (cada uno, un "Período de Clasificación").

Durante el Período del Desafío, los miembros de Taco Bell Rewards que jueguen L.O.C.O.S. de Taco Bell dentro de la aplicación (el "Juego") podrán acumular estrellas dentro del Juego mediante su participación. En cada Período de Clasificación, los 100 participantes del Juego que acumulen la mayor cantidad de estrellas durante el Período de Clasificación correspondiente podrán recibir una bufanda L.O.C.O.S. (cada uno, un "Participante Elegible para la Bufanda"). Los Participantes Elegibles para la Bufanda recibirán un correo electrónico de Taco Bell en la dirección asociada con la cuenta de Taco Bell Rewards del Participante Elegible para la Bufanda, con instrucciones para reclamar la bufanda L.O.C.O.S. visitando un enlace proporcionado por Taco Bell y enviando su nombre, dirección postal y la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Taco Bell Rewards del Participante Elegible para la Bufanda. Los correos electrónicos con instrucciones para reclamar el premio son intransferibles. Las reclamaciones deben enviarse antes de las 11:59:59 p. m. PT del 28/07/26; de lo contrario, la bufanda L.O.C.O.S. se perderá y Taco Bell tendrá el derecho, a su entera discreción, de otorgarla a un participante alternativo. Límite de 1 bufanda L.O.C.O.S. por persona y por Período de Clasificación. Al participar en el Juego, los participantes aceptan que sus nombres en la clasificación puedan mostrarse o publicarse de cualquier otra forma al público.

Las bufandas L.O.C.O.S. se enviarán únicamente dentro de los Estados Unidos. Espere de 6 a 8 semanas desde el envío completo de la reclamación para recibir la bufanda L.O.C.O.S. Valor aproximado de venta al público de la bufanda L.O.C.O.S.: $35. Todos los impuestos asociados con la bufanda L.O.C.O.S. son responsabilidad del destinatario. Taco Bell no es responsable por actos fuera de su control, incluidos, entre otros, envíos perdidos, tardíos o retrasados, fallas o mal funcionamiento electrónicos, de red o informáticos, ni errores de hardware, software o técnicos de cualquier tipo. No se permiten sustituciones, equivalentes en efectivo ni transferencias de la bufanda L.O.C.O.S., excepto a la entera discreción de Taco Bell; Taco Bell se reserva el derecho de sustituir la bufanda L.O.C.O.S. por un artículo de valor comparable o superior. Cualquier representación de la bufanda L.O.C.O.S. en materiales publicitarios o de otro tipo tiene fines ilustrativos únicamente.

La participación en el Juego y en el Desafío de Clasificación está sujeta a los Términos de Uso de Taco Bell disponibles en ta.co/terms. Cualquier persona que intente participar utilizando múltiples direcciones de correo electrónico o múltiples identidades será descalificada, a discreción de Taco Bell. Taco Bell se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de descalificar a cualquier persona que manipule o intente manipular el funcionamiento del Juego o del Desafío de Clasificación, o que actúe de manera antideportiva o disruptiva. Taco Bell se reserva el derecho de cancelar, posponer o extender el Juego y/o el Desafío de Clasificación a su entera discreción. Las decisiones de Taco Bell son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Juego y el Desafío de Clasificación. Nulo donde esté prohibido.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 64 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Ronald Quintero – Taco Bell Corp.

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Rosie Herzog – Edelman

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FUENTE Taco Bell Corp.