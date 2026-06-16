TACO BELL®REIMAGINA LA EXPERIENCIA DE LAS FAJITAS CON LAS NUEVAS FAJITA STREET CHALUPAS Y LAS CHICKEN FAJITA NACHO FRIES

A partir del 18 de junio, Taco Bell lanza a nivel nacional y por tiempo limitado las nuevas Fajita Street Chalupas y Chicken Fajita Nacho Fries, llevando el sabor de las fajitas a los fans al estilo Taco Bell, con sabores irresistibles y perfectos para disfrutar en cualquier momento y lugar.

Resumen:

El sabor clásico de las fajitas llega al menú de Taco Bell de una manera totalmente nueva con las Fajita Street Chalupas y Chicken Fajita Nacho Fries, disponibles en todo el país por tiempo limitado a partir del 18 de junio.

Las Fajita Street Chalupas están preparadas con pimientos y cebollas sazonados, carne asada marinada o pollo rostizado a fuego lento, salsa Creamy Jalapeño y una mezcla de cebolla y cilantro, todo dentro de las irresistibles Cheesy Street Chalupas.

Las Chicken Fajita Nacho Fries ofrecen una forma totalmente nueva de disfrutar el sabor de las fajitas, ahora sobre las icónicas Nacho Fries de Taco Bell.

Además, Taco Bell está colaborando con Ian Charms para un exclusivo Tuesday Drop el 23 de junio, que ofrecerá a los miembros del programa Taco Bell Rewards la oportunidad de obtener un collar de edición limitada inspirado en los nuevos productos del menú.

Puedes encontrar las imágenes de las Fajita Street Chalupas y Chicken Fajita Nacho Fries aquí.

IRVINE, Calif., 16 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las fajitas son conocidas por llamar la atención dondequiera que se sirven, y ahora Taco Bell presenta una nueva forma de disfrutarlas. Disponibles a nivel nacional por tiempo limitado a partir del 18 de junio, las nuevas Fajita Street Chalupas ($5.99*) y Chicken Fajita Nacho Fries ($5.49*) traen por primera vez pimientos y cebollas al estilo fajita a nivel nacional. La conversación que siguen generando las fajitas demuestra lo que Taco Bell sabe desde hace tiempo: a los fans les encanta su sabor. Tras años de pruebas y de escuchar a los fans, Taco Bell ha creado una nueva versión portátil que incorpora los característicos pimientos, cebollas y el sabor de las fajitas que tanto les gusta, ahora en un formato práctico y fácil de disfrutar, sin convertir el momento en un gran espectáculo.

Las populares Cheesy Street Chalupas de Taco Bell reciben una nueva versión inspirada en el sabor de las fajitas con las nuevas Fajita Street Chalupas y Chicken Fajita Nacho Fries, disponibles por tiempo limitado.

"Las fajitas son conocidas por causar una gran impresión, y queríamos llevar esa misma emoción y ese sabor inconfundible al menú de una manera que los fans pudieran disfrutar en cualquier lugar", dijo Luis Restrepo, Principal Ejecutivo de Marketing de Taco Bell.

Queríamos que los pimientos y las cebollas, que hacen tan icónicas a las fajitas, fueran el centro de estas innovaciones y llevar ese sabor característico a dos de los formatos favoritos de los fans, para que disfruten de todo lo que les gusta de las fajitas en cualquier momento y lugar, pero sin necesidad del clásico chisporroteo".

El sabor de las fajitas llega a las Street Chalupas

Las fajitas han sido parte de la historia de Taco Bell durante décadas. Desde el Steak Fajita Sandwich de los años 80 hasta los burritos de fajita y otros favoritos de mercados de prueba regionales, los fans han disfrutado durante años la interpretación de Taco Bell de este querido clásico de inspiración Tex-Mex.

Ahora, Taco Bell lleva ese legado inspirado en las fajitas a una de las favoritas de los fans: las Street Chalupas. Diseñadas para disfrutarse en cualquier momento y lugar, las nuevas Fajita Street Chalupas combinan pimientos y cebollas sazonados con notas de chile, cebolla y ajo dentro de las irresistibles Cheesy Street Chalupas. Servidas en pares con carne asada marinada o pollo rostizado a fuego lento, y acompañadas de salsa Creamy Jalapeño y una mezcla de cebolla y cilantro, ofrecen una nueva forma de disfrutar este sabor favorito en una de las versiones más antojables de las Street Chalupas hasta la fecha.

El sabor de las fajitas se reinventa en las Nacho Fries

El mismo sabor de las fajitas, ahora en las Nacho Fries. Las nuevas Chicken Fajita Nacho Fries llevan el sabor característico de las fajitas a las icónicas Nacho Fries doradas y crujientes de Taco Bell. Sazonadas con una mezcla de especias inspiradas en los sabores de México, esta nueva innovación combina pollo rostizado a fuego lento, pimientos y cebollas sazonados, salsa Creamy Jalapeño, crema agria ligera, salsa de queso nacho y una mezcla de quesos para ofrecer una deliciosa versión del sabor de las fajitas.

Una colaboración con estilo inspirada en las fajitas

Además del menú, Taco Bell lleva la inspiración de las fajitas a una colaboración exclusiva como parte de un Tuesday Drop en colaboración con Ian Charms, una marca de joyería artesanal fundada por una mujer y basada en Los Ángeles, reconocida por sus creaciones coloridas y llenas de nostalgia. Con una fiel comunidad de seguidores que incluye celebridades y fans de la Generación Z, Ian Charms es conocida por sus diseños divertidos inspirados en la cultura pop, el humor y la autoexpresión. Inspirado en los nuevos productos del menú, el collar de edición limitada incluye una divertida combinación de cinco dijes exclusivos de Taco Bell, incluidos dijes de Street Chalupas, paquetes de Fire Hot Sauce, vasos de MOUNTAIN DEW® BAJA BLAST®, las icónicas campanas moradas de Taco Bell y detalles inspirados en las fajitas que celebran los pimientos y cebollas sazonados característicos de los nuevos productos del menú.

Fabricado a mano en pequeñas cantidades con materiales cuidadosamente seleccionados, este collar de edición limitada celebra los nuevos sabores inspirados en las fajitas de Taco Bell, convirtiéndolo en un recuerdo único para los fans. El 23 de junio a las 2 p.m. PT, 300 miembros del programa Taco Bell Rewards tendrán la oportunidad de obtener este exclusivo collar**, disponible únicamente a través de Tuesday Drops en la aplicación de Taco Bell.

Mantente conectado con las últimas novedades de Taco Bell, desde nuevos productos del menú hasta exclusivos Tuesday Drops, descargando la aplicación de Taco Bell y uniéndote a Taco Bell Rewards.

*En los restaurantes participantes por tiempo limitado (cuando corresponda), hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para consultar precios, horarios y participación, ya que pueden haber diferencias. Se aplicarán impuestos. Los precios aumentan con pedido con entrega a domicilio.

**NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. El Taco Bell® x Ian Charms Fajitas Necklace Tuesday Drops Sweepstakes está abierto únicamente a los miembros del programa Taco Bell Rewards que sean residentes legales de los 50 estados de EE. UU. o D.C., y que tengan 16 años de edad o más y tengan un dispositivo móvil con acceso a internet al 23 de junio de 2026. Los menores de edad deben contar con el permiso de sus padres o tutores legales para participar. Comienza a las 2:00 p.m. (hora del Pacífico) y finaliza a las 3:00 p.m. (hora del Pacífico) el 23 de junio de 2026. Límite de una (1) participación por persona, dirección de correo electrónico o cuenta del programa Taco Bell Rewards ("Cuenta"). Crear una Cuenta es gratuito. Se aplican los términos y condiciones. Trescientos (300) premios : Un (1) collar Ian Charms, seleccionado por el patrocinador (talla única), y dos (2) calcomanías. Valor aproximado de venta al público (ARV): $200 cada premio. Valor aproximado total de todos los premios: $60,000. Los detalles del premio quedarán a discreción exclusiva del patrocinador. Límite de un (1) premio por persona, dirección de correo electrónico o Cuenta. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones elegibles recibidas. Los ganadores serán notificados por el administrador alrededor del 26 de junio de 2026 al correo electrónico proporcionado en su participación (el cual debe coincidir con el correo electrónico asociado a la Cuenta utilizada para participar). Este sorteo se rige por las leyes de los Estados Unidos. Nulo donde esté prohibido o restringido por la ley. Sujeto a las Reglas Oficiales completas y a la Política de Privacidad de Taco Bell. Patrocinador: Taco Bell Corp., 1 Glen Bell Way, Irvine, CA 92618. Administrador: Don Jagoda Associates, Inc., 100 Marcus Drive, Melville, NY 11747.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 64 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Jenny Seltzer – Taco Bell Corp.

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Rosie Herzog – Edelman

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FUENTE Taco Bell Corp.