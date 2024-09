Taco Bell® suma un nuevo paquete a su línea de salsas picantes: Disha Hot™, la salsa picante de la familia de Omar Apollo

La primera colaboración de Taco Bell en su línea de salsas picantes celebra la tradición culinaria de la familia del músico mexicoamericano Omar Apollo, inspirada por una receta casera pasada de generación en generación

Taco Bell da la bienvenida por tiempo limitado a un nuevo sabor, la primera colaboración en su icónica línea de salsa en paquete, al reversionar Disha Hot™ Hot Sauce, la salsa picante de la familia de Omar Apollo , para los fans en todo el país.

A partir del jueves 26 de septiembre, los fans podrán pedir paquetes de Disha Hot Hot Sauce y la Disha Hot™ Discovery Box edición limitada, hasta agotar existencias. Los miembros del programa Taco Bell Rewards tendrán acceso anticipado a partir del martes 24 de septiembre*.

Disha Hot Hot Sauce tiene un equilibrio suntuoso entre el sabor ahumado y el picante que se siente en cada bocado. En este video, podemos ver cómo Omar y su mamá preparan la versión familiar de la salsa en la cocina de pruebas de Taco Bell.

Los afortunados miembros del programa Taco Bell Rewards podrán acceder a una edición especial de Taco Bell X Disha Hot del nuevo álbum de Omar "God Said No", en un disco de vinilo relleno de líquido, disponible en la aplicación de Taco Bell el 24 de septiembre a las 2 PM, PST como parte de las ofertas especiales de los martes "Tuesday Drop".**

Pueden encontrar aquí diferentes imágenes relacionadas con Disha Hot Hot Sauce.

IRVINE, Calif., 23 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Taco Bell está sumando a su línea emblemática un paquete de salsa completamente nuevo, Disha Hot, inspirada en la receta secreta de salsa picante de la familia del músico pionero Omar Apollo. Estará disponible para los miembros del programa Taco Bell Rewards a partir del martes 24 de septiembre y se podrá disfrutar de este sabroso condimento en los menús de todos los restaurantes del país a partir del jueves 26 de septiembre, hasta agotar existencias. Los deliciosos sabores ahumados de esta primera colaboración de la marca en su salsa en paquete son los mismos que perfeccionó la madre de Omar en su receta original. Se pueden disfrutar en la Disha Hot Discovery Box que incluye una selección de los productos favoritos del menú de Taco Bell y tres paquetes de salsa, o comprarse por separado (y sí, tienen sus dichos propios creados por Omar Apollo). Como parte de la celebración, Taco Bell y Omar han creado una edición especial Taco Bell X Disha Hot del último álbum de Omar "God Said No", un disco de vinilo relleno de líquido, que estará disponible para los miembros del programa Taco Bell Rewards en cantidades limitadas, por orden de llegada, como una oferta especial de Tuesday Drop en la aplicación de Taco Bell el 24 de septiembre a las 2 PM, PST. Esta es la colaboración más reciente de la marca con una celebridad, que destaca la importancia de la autenticidad en forjar alianzas que brinden a los fans una experiencia más profunda y exclusiva.

Crecimiento de la familia de salsas en paquete de Taco Bell

Durante el trabajo con Omar como artista miembro del programa Feed the Beat de Taco Bell, la empresa tomó conocimiento del objetivo personal del artista de acercar la salsa Disha Hot de su madre a un público más grande, lo que generó un intercambio de ideas creativas a principios de 2023 sobre la forma de hacer realidad este sueño. Después de que los padres de Omar se emigraron de Guadalajara a los EE. UU., abrieron un pequeño restaurante mexicano, El Super Taco, donde la madre de Omar transformó la receta de la salsa Disha Hot en la especialidad de la casa. La salsa se convirtió en un favorito de la familia, a tal punto que Omar y sus hermanos pedían la salsa para sus cenas de cumpleaños y, si ya había salsa preparada, solía estar en un envase de crema agria en el refrigerador. Los padres de Omar soñaban con compartir su comida y recetas en su restaurante pero lamentablemente tuvieron que cerrarlo después del nacimiento de Omar.

"Todas las familias tienen esa receta que quieren compartir con el resto del mundo y para mí es Disha Hot Hot Sauce. No solo se trata de los sabores que me transportan a mi infancia, también tiene que ver con honrar mi cultura y los innumerables sacrificios que hicieron mis padres para que yo pudiera seguir mis pasiones", dijo Omar Apollo. "Presentar al mundo Disha Hot Hot Sauce siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido por la asociación con Taco Bell para celebrar los sabores que nos hacen quienes somos y crear nuevos recuerdos con las personas que amamos".

"Nuestras salsas en paquete son más que simples condimentos; son una parte amada de la experiencia de Taco Bell. Cuando Omar compartió la historia de la salsa Disha Hot de su familia y sus sabores únicos y personales, supimos que esta era la clase de asociación significativa que nuestros fans adorarían", dijo Taylor Montgomery, director de Marketing de Taco Bell. "En Taco Bell, siempre buscamos llevar la innovación en el menú al siguiente nivel y esta colaboración es un hito que rompe el molde de los típicos menús de celebridades. La introducción de la Disha Hot a nuestra línea de salsas picantes no solo suma un sabor nuevo, lleno de tradición, sino que honra el espíritu emprendedor que impulsa a Taco Bell hacia delante".

Paquetes de Disha Hot Hot Sauce y notas de sabor

Fieles al estilo clásico de las salsas picantes de Taco Bell, los paquetes de Disha Hot Hot Sauce vienen con sus propias frases típicas (los emblemáticos dichos que se encuentran en cada paquete), creadas por el propio Omar Apollo. Las tres frases son: "Hotter in person", "My mom made this – Omar" y "Who's Omar Apollo?", que aportan el toque personal de Omar a cada paquete de esta salsa inspirada en la atesorada receta de su familia.

Disha Hot es una combinación especial de tradición y sabor moderno. Algunos de sus ingredientes son tomatillos asados, vinagre blanco, pimientos, cebollas, tomates, jugo de limón verde y una mezcla de especias que es un secreto familiar. Aquí podemos ver a Omar y su mamá Enriqueta revelar el legado y los ingredientes de la versión familiar de la salsa Disha Hot durante una visita a la cocina de pruebas de Taco Bell.

Para conmemorar la nueva incorporación a la familia de salsas en paquete exclusivas de Taco Bell, los fans pueden disfrutar de la Disha Hot Discovery Box, edición limitada, una extraordinaria experiencia de degustación de tacos que ofrece productos clásicos del menú de Taco Bell acompañados del delicioso toque de sabor de Disha Hot Hot Sauce. Cada Disha Hot Discovery Box incluye tres paquetes de Disha Hot Hot Sauce, un Cheesy Gordita Crunch, un Doritos® Locos Taco, un Crunchy Taco y nachos con salsa de queso, acompañados de una bebida de tamaño mediano, todo por $8.99.*** Los fans también pueden comprar los paquetes de Disha Hot Hot Sauce por separado para añadirlos a sus platos favoritos de Taco Bell por $.20. ***

Disco de vinilo Taco Bell X Disha Hot edición limitada durante el Tuesday Drop

Para celebrar el arte musical de Omar, Taco Bell fusiona la creatividad con sabores apetecedores en el kit de Taco Bell X Disha Hot del Tuesday Drop el 24 de septiembre a las 2 PM, PST para los primeros 500 miembros del programa Taco Bell Rewards que lo pidan en la aplicación de Taco Bell. En asociación con Omar Apollo, Taco Bell acerca a los fans una edición especial Taco Bell X Disha Hot en vinilo del nuevo álbum de Omar Apollo "God Said No", una oferta exclusiva para los miembros del programa de fidelidad de Taco Bell. Estos discos especiales estarán rellenos de un líquido brillante de color naranja, inspirado en el diseño de los paquetes de Disha Hot Hot Sauce. Eso no es todo: los kits de Taco Bell X Disha Hot también incluirán una exclusiva funda de disco firmada por Omar, tres paquetes de Disha Hot Hot Sauce y una exclusiva botella original de salsa Disha Hot. Asegúrate de estar atento a la aplicación para ser uno de los primeros en conseguir esta increíble oferta de Taco Bell X Disha Hot.

Gana puntos con los paquetes

El lanzamiento de Disha Hot Hot Sauce ofrece mucho más que un sabor inigualable; después de disfrutar hasta la última gota de la salsa, los fans pueden enviar por correo sus paquetes de salsa USADOS durante el mes de octubre para ganar 80 puntos en el programa Taco Bell Rewards gracias al Programa de reciclaje de envases de salsa de Taco Bell en Estados Unidos en colaboración con Terracycle.**** Ya se han reciclado cientos de miles de paquetes de salsa usados y con la expansión del programa se pretende evitar el vertido de materiales plásticos de uso único en los rellenos sanitarios.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 61 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X (antes llamado Twitter), Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

Acerca de Omar Apollo

La pasión escénica de Omar Apollo, combinada con sus baladas llenas de sentimiento, le han ganado una base de seguidores en todo el mundo y una cantidad de galardones de la industria, que incluyen una nominación a los Premios GRAMMY como Mejor artista nuevo y dos nominaciones a los Premios GRAMMY Latinos por Disco del año y Mejor canción alternativa ("Te Olvidaste," con C. Tangana). Con el lanzamiento de Ivory, el ecléctico debut de Apollo en 2022, su exitoso sencillo "Evergreen (You Didn't Deserve Me at All)" se convirtió en disco de platino y fue la primera canción de Apollo en aparecer en la lista de éxitos musicales Billboard Hot 100.

Poco tiempo atrás, Apollo lanzó su segundo álbum aclamado por los críticos, God Said No, y después de hacer varias giras mundiales y tocar en estadios con SZA, Billie Eilish y Daniel Caesar, el músico está recorriendo el país con su gira God Said No. Al combinar diferentes técnicas que aprendió de R&B, el indie rock y la música latina, Apollo ha demostrado su versatilidad en extraordinarias presentaciones en vivo, que incluyen Good Morning America, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show with Jimmy Fallon, y la serie de conciertos Tiny Desk de NPR.

* Acceso anticipado a Disha Hot™ Discovery Box™ y Disha Hot™ Sauce Packet disponible del 24 al 25 de septiembre solo para los miembros del Programa Rewards a través de la aplicación oficial y la página de Taco Bell, en los restaurantes participantes de Taco Bell® en los EE. UU., hasta agotar existencias. No disponible para pedidos con entrega a domicilio, a menos que se haga el pedido desde la aplicación de Taco Bell. Consulta la disponibilidad en el restaurante. No tiene valor monetario. Se requiere una compra. El programa Taco Bell Rewards está sujeto a los siguientes términos y condiciones: ta.co/terms.

** No es necesario realizar una compra. Disponible solo para los primeros 500 miembros del programa Taco Bell® Rewards que pidan la oferta el 24 de septiembre, a partir de las 2 PM, PST. Límite de una (1) caja por titular de la cuenta. Nulo donde esté prohibido por la ley. El envío puede tardar de 4 a 6 semanas. La caja solo se puede enviar dentro de los Estados Unidos. No proporcionar la información de envío antes de la fecha de vencimiento de la oferta constituye una renuncia a cualquier derecho a reclamar la mercadería. La entrega de mercadería sobrante quedará a criterio exclusivo de Taco Bell. La oferta no es transferible y no se puede combinar con ninguna otra oferta. El beneficiario es responsable del pago de los impuestos que corresponda. El Programa Taco Bell Rewards está disponible en los restaurantes participantes de Taco Bell® en los EE. UU. Se aplican términos y condiciones. Sujeto a la Política de Privacidad en: https://www.tacobell.com/legal/privacy-policy. ©2024 Taco Bell IP Holder, LLC.

*** En los restaurantes participantes por tiempo limitado solamente, hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para consultar precios, horarios y su participación, ya que puede haber diferencias. Se aplicarán impuestos. Los pedidos con entrega a domicilio tienen precios más altos. En menús y cajas, las bebidas no incluyen bebidas heladas.

**** Solo en los Estados Unidos. Obtiene 80 puntos en el programa Rewards al reciclar tus paquetes de salsa, potes de salsas, vasos/tapas de soufflé de 2 onzas y cápsulas de crema para café usados y vacíos con TerraCycle® del 1 al 31 de octubre de 2024, hasta las 11:59 P. M., PST. (Se aceptan recipientes de Taco Bell y de otras marcas). Los miembros del programa Rewards deben usar la dirección de correo electrónico de su cuenta del programa al reciclar en el sitio de TerraCycle para recibir los puntos. Se asignarán 80 puntos por única vez por cuenta del programa Taco Bell Rewards, independientemente de la cantidad de paquetes que se reciclen. Los puntos se verán reflejados en la cuenta de Taco Bell Rewards alrededor de mediados de noviembre de 2024. No tiene valor monetario. El programa Taco Bell Rewards está disponible en los restaurantes participantes de Taco Bell en los EE. UU., y está sujeto a los siguientes términos y condiciones: https://www.tacobell.com/terracycle.

