TACO BELL® Y TAJÍN® SE UNEN CON PESO PLUMA PARA LANZAR UN NUEVO MENÚ DIGNO DE OBSESIÓN

Para los fans que ya le ponen Tajín a todo, esta colección es para ellos. Y para todos los demás, es el comienzo de su próximo antojo. La colección incluye:

Tajín Taco: Un taco con tortilla crujiente sazonada con Tajín, rellena de carne de res sazonada, salsa Spicy Ranch, lechuga fresca, queso rallado y salsa de mango por $2.99*. Cada Tajín Taco incluye un sobre de Tajín Clásico.

Un taco con tortilla crujiente sazonada con Tajín, rellena de carne de res sazonada, salsa Spicy Ranch, lechuga fresca, queso rallado y salsa de mango por $2.99*. Cada Tajín Taco incluye un sobre de Tajín Clásico. Tajín Cheesy Gordita Crunch: Lleva el inconfundible sabor de Tajín a uno de los favoritos de Taco Bell: una tortilla de harina suave y ligera con una mezcla de quesos mozzarella, pepper jack y cheddar, envuelta alrededor de una tortilla crujiente sazonada con Tajín, rellena de carne de res sazonada, salsa Spicy Ranch, lechuga fresca, queso rallado y salsa de mango por $5.99*. Se sirve con un sobre de Tajín Clásico.

Lleva el inconfundible sabor de Tajín a uno de los favoritos de Taco Bell: una tortilla de harina suave y ligera con una mezcla de quesos mozzarella, pepper jack y cheddar, envuelta alrededor de una tortilla crujiente sazonada con Tajín, rellena de carne de res sazonada, salsa Spicy Ranch, lechuga fresca, queso rallado y salsa de mango por $5.99*. Se sirve con un sobre de Tajín Clásico. Tajín Pineapple Strawberry Freeze: Combina el sabor tropical de la piña con un jarabe de fresa y Tajín para crear una bebida congelada que combina notas dulces y frutales con el característico toque de chile y limón de Tajín. El Tajín Pineapple Strawberry Freeze está disponible en tamaños de 16 oz. por $3.99* y 20 oz. por $4.19*.

"Taco Bell y Tajín han construido comunidades de fans con un nivel de lealtad y entusiasmo que solo se logra a través de conexiones auténticas", dijo Luis Restrepo, Principal Ejecutivo de Marketing de Taco Bell. "Esta colaboración reúne a dos marcas icónicas para ofrecer una experiencia emocionante, inesperada y basada en lo que los fans ya conocen y aman".

El nuevo antojo de Peso Pluma

Una colaboración como esta necesitaba a alguien que de verdad compartiera esa pasión por el sabor. Después de unirse a la comunidad de fans de Taco Bell durante Live Más LIVE a principios de este año, Peso Pluma trae su afición de años por Taco Bell y su amor de toda la vida por Tajín al nuevo menú. Además, fue uno de los primeros en probar el menú en el Test Kitchen de Taco Bell, donde le dio su sello de aprobación. Juntos, estos tres íconos reúnen a los fans más fieles en una colaboración que celebra el sabor que ha convertido a Tajín en un favorito a lo largo de generaciones.

Los favoritos de Taco Bell ahora con Tajín

Los fans conocieron por primera vez la colaboración entre Taco Bell y Tajín durante Live Más LIVE en 2024, y la gran respuesta obtenida en los mercados donde se puso a prueba confirmó que estos productos merecían llegar a los restaurantes Taco Bell de todo el país. Esta colaboración por tiempo limitado lleva el inconfundible sabor de Tajín a tres experiencias únicas del menú: desde un taco crujiente hasta una bebida congelada. Cada producto combina el característico toque de Tajín con las texturas y los sabores que los fans ya conocen y aman, para ofrecer una explosión de sabor en cada bocado y sorbo.

"Tajín es mucho más que un sazonador. Es un fenómeno cultural que ha inspirado a millones de personas a descubrir nuevas formas de disfrutar el sabor", afirmó Haydeé Fernández, Directora de Alianzas de Tajín International. "Esta colaboración reúne la combinación perfecta entre Tajín y algunos de los productos más queridos del menú de Taco Bell para ofrecer una experiencia única que celebra lo mejor de ambas marcas".

El accesorio perfecto para los amantes de Tajín

Los fans de Taco Bell y Tajín podrán darle un toque de sabor a su bolso con este juego de dijes para bolso de edición limitada, creado por Taco Bell, Tajín y Peso Pluma. Disponible exclusivamente a través de Tuesday Drops en la app de Taco Bell, este juego incluye una mini botella de Tajín con un portabotellas tejido a mano, una mini bolsa de Taco Bell que también sirve para guardar sobres de salsa picante de Taco Bell y sobres de Tajín Clásico, además de un dije en forma de corazón con el logotipo de Peso Pluma para celebrar su participación en esta colaboración entre Taco Bell y Tajín.

Para celebrar el lanzamiento del nuevo menú, 400 juegos de dijes para bolso de edición limitada estarán disponibles exclusivamente a través de Tuesday Drops en la app de Taco Bell.** Los miembros del programa Taco Bell Rewards podrán visitar la página de Tuesday Drops el 18 de agosto a las 2 p.m. PT para tener la oportunidad de obtener este exclusivo juego de accesorios, disponible hasta agotar existencias.

Descarga la app de Taco Bell y únete al programa Taco Bell Rewards para aceder a Tuesday Drops, ofertas exclusivas y las últimas novedades del menú.

*En los restaurantes participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para consultar precios, horarios y participación, ya que pueden variar. Se aplicarán impuestos. Los precios aumentan con pedido con entrega a domicilio.

**NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. El Taco Bell® x Tajín® Trio of Bag Charms Tuesday Drops Sweepstakes está abierto únicamente a los miembros del programa Taco Bell Rewards que sean residentes legales de los 50 estados de EE. UU. o D.C., y que tengan 16 años de edad o más y tengan un dispositivo móvil con acceso a internet al 18 de agosto de 2026. Los menores de edad deben contar con el permiso de sus padres o tutores legales para participar. Comienza a las 2:00 p.m. (hora del Pacífico) y finaliza a las 3:00 p.m. (hora del Pacífico) el 18 de agosto de 2026. Límite de una (1) participación por persona, dirección de correo electrónico o cuenta del programa Taco Bell Rewards ("Cuenta"). Crear una Cuenta es gratuito. Se aplican los términos y condiciones. Cuatrocientos (400) premios : Un (1) trío de dijes para bolso Tajín® seleccionado por el patrocinador. Valor aproximado de venta al público (ARV): $77 cada premio. Valor aproximado total de todos los premios: $30,800. Los detalles del premio quedarán a discreción exclusiva del patrocinador. Límite de un (1) premio por persona, dirección de correo electrónico o Cuenta. Las probabilidades de ganar dependen del número de participaciones elegibles recibidas. Los ganadores serán notificados por el administrador alrededor del 21 de agosto de 2026 al correo electrónico proporcionado en su participación (el cual debe coincidir con el correo electrónico asociado a la Cuenta utilizada para participar). Este sorteo se rige por las leyes de los Estados Unidos. Nulo donde esté prohibido o restringido por la ley. Sujeto a las Reglas Oficiales completas y a la Política de Privacidad de Taco Bell. Patrocinador: Taco Bell Corp., 1 Glen Bell Way, Irvine, CA 92618. Administrador: Don Jagoda Associates, Inc., 100 Marcus Drive, Melville, NY 11747.

Acerca de Taco Bell Corp.

Desde 1962, Taco Bell ha llevado su innovadora y antojable comida inspirada en la cocina mexicana a generaciones de fans. Como una de las principales marcas de restaurantes del mundo, Taco Bell atiende a millones de clientes cada semana en cerca de 10,000 restaurantes en más de 40 países. Reconocida por su impacto cultural, su enfoque centrado en los fans y su trayectoria desafiando las expectativas, Taco Bell ha sido nombrada una de las compañías más innovadoras del mundo por Fast Company y una de las compañías más influyentes por TIME. Para obtener más información sobre Taco Bell, visita www.TacoBell.com y www.TacoBell.com/news. Mantente al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell siguiéndonos en Instagram, LinkedIn, TikTok, X y YouTube.

Acerca de Tajín

Industrias Tajín® es líder del mercado en México y Estados Unidos en productos a base de chile, además de ser una de las marcas más importantes del mundo en la producción y comercialización de productos derivados del chile. Actualmente, tiene presencia en más de 70 países. Tajín fue fundada en 1985, sorprendiendo a los consumidores con la combinación perfecta de chiles suaves, limón y sal de mar. En 1993, Tajín realizó su primera exportación a Estados Unidos y estableció Tajín International Corporation en Houston, Texas, desde donde dirige todas las operaciones comerciales de la marca en el país. En 2006, la marca llegó a los mercados de Centroamérica y Europa. Para obtener más información, visita www.tajín.com.

Acerca de Peso Pluma

Peso Pluma es un artista innovador reconocido por su estilo único y su autenticidad. Con 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, hizo historia al convertirse en el primer artista en liderar simultáneamente el Billboard Global 200 y el Billboard Global 200 Excl. U.S. con dos canciones diferentes. Su álbum GÉNESIS rompió récords de reproducciones y le valió su primer GRAMMY® al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2024. Además, se convirtió en el primer mexicano en presentarse en los MTV Video Music Awards (VMAs), donde interpretó su éxito "LADY GAGA"; el primer mexicano en actuar en los MTV Europe Music Awards (EMAs) 2024; y el primer artista mexicano en presentarse dos veces en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El año pasado también hizo historia al convertirse en el primer Embajador de la CFDA para la Semana de la Moda de Nueva York. Su proyecto más reciente, un álbum colaborativo con su primo Tito Double P titulado Dinastía, continúa destacándose en las listas de éxitos a nivel mundial y permaneció durante 19 semanas consecutivas en el primer lugar de la lista global de álbumes. Este éxito también cobró vida durante su gira por Estados Unidos, Dinastía by Peso Pluma, Tito Double P & Friends, que agotó todas sus entradas. Su alcance global lo ha llevado a colaborar con artistas como Karol G, Cardi B, Ye, Yeat, Junior H, Quavo, Becky G, Eladio Carrión, Arcángel y muchos más, impulsando aún más su impresionante carrera. Peso Pluma no solo es una figura destacada de la música, sino también un ícono cultural convertido en empresario de la industria musical, con su propio sello discográfico y empresa de representación, Double P Records y Double P Management, en alianza con George Prajin. Peso Pluma continúa rompiendo esquemas y demostrando a la próxima generación de artistas que el mayor superpoder de un músico es mantenerse fiel a sí mismo.

Jacqueline Cisneros – Taco Bell Corp.

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Rosie Herzog – Edelman

[email protected]

Ricardo Gomez – Tajín

Tají[email protected]

FUENTE Taco Bell Corp.