Tacora Resources Inc. anuncia el cierre de la oferta de títulos sénior garantizados

MONTREAL, 12 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Tacora Resources Inc. ("Tacora" o la "Empresa") anunció hoy que ha completado con éxito una suma total de capital de $175 millones del 8,25 % de los títulos sénior garantizados con vencimiento en el 2026 (los "Títulos"). Los Títulos pagarán intereses semestralmente a mes vencido, el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año, a partir del 15 de noviembre de 2021, y vencerán el 15 de mayo de 2026, a menos que se cancelen o vuelvan a comprar antes.

Los ingresos netos provenientes de los Títulos, después del pago de los costos y gastos relacionados, se utilizarán para refinanciar la deuda garantizada sénior de la empresa y el resto se utilizará para fines corporativos y de capital de trabajo.

"Nuestra estrategia de refinanciamiento ha consistido en reducir nuestros costos de préstamos, garantizar una liquidez adecuada y proporcionar flexibilidad financiera para el negocio", afirmó Joe Broking, vicepresidente ejecutivo y director financiero. "La nueva estructura ofrecerá a Tacora el capital necesario para una inversión continua y la flexibilidad para considerar un crecimiento sostenible".

"La finalización de esta iniciativa de financiamiento coloca a la Empresa y a nuestros empleados dedicados en una posición maravillosa para mostrarnos más ágiles en la implementación de capital para la producción de placas de nombres en la mina Scully y hacer crecer el negocio de manera responsable. Mejorar el balance general fue el primer paso para lograr nuestros objetivos estratégicos, que también incluyen mejorar la productividad y otras opciones de crecimiento en la mina Scully, junto con el desarrollo y reinicio de la mina Sydvaranger", concluyó Thierry Martel, presidente y director ejecutivo.

Jefferies LLC actuó como suscriptor único y Clarksons Platou Securities AS como administrador principal conjunto de la oferta.

Acerca de Tacora Resources Inc.

Tacora es una empresa privada que se enfoca en la producción y venta de productos de mineral de hierro de alta grado y calidad que mejoran la eficiencia y el desempeño ambiental de la fabricación de acero. La Empresa posee y opera la mina Scully, productora anual de concentrado de mineral de hierro de 6 millones de toneladas, ubicada en Wabush, Terranova y Labrador, Canadá, y es propietaria de la mina Sydvaranger, una mina ubicada en Sør-Varanger, Noruega, en la que se acaba de realizar un estudio de viabilidad recientemente finalizado para una expansión de 4 millones de toneladas por año de concentrado de mineral de hierro. Los inversionistas de capital de la Empresa incluyen fondos administrados por Proterra Investment Partners LP; Aequor Holdings LLC; Cargill, Inc.; un fondo administrado por Orion Mine Finance; Titlis Mining AS; y MagGlobal LLC. El 100 % del concentrado de la mina Scully es adquirido y comercializado a nivel mundial por una subsidiaria de Cargill Inc. Puede obtener más información sobre la empresa en www.tacoraresources.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que tienen una naturaleza prospectiva y se relacionan con nuestras expectativas, creencias e intenciones. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas. Aunque Tacora cree que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en supuestos razonables, dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores y no son garantías de rendimiento futuro y, en consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de las declaraciones prospectivas, y estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos que podrían causar que los resultados difieran de nuestras expectativas. La información prospectiva que aquí se presenta refleja las expectativas de Tacora en la fecha de este comunicado de prensa y está sujeta a cambios después de dicha fecha. Tacora no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como consecuencia de información nueva, eventos futuros o de cualquier otra circunstancia.

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar los títulos asegurados sénior de Tacora. Los títulos asegurados sénior de Tacora se ofrecieron únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la "Ley de Valores"), y a personas ajenas a los Estados Unidos de acuerdo con la normativa de la Ley de Valores. Los títulos garantizados sénior de Tacora no se registraron en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores de ninguna otra jurisdicción. Como resultado, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos ni a ninguna persona de los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores, o en una transacción que no esté sujeta a ellos.

Thierry Martel

Presidente y director ejecutivo

Teléfono: (418) 409-9416 -

Correo electrónico: [email protected]

Joe Broking

Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Teléfono: (218) 398-0079

Correo electrónico: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1507883/Tacora_Logo_Blue_Copper_RGB_01.jpg

FUENTE Tacora Resources Inc.

Related Links

https://www.tacoraresources.com



SOURCE Tacora Resources Inc.