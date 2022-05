Tact.ai opretter kunderådgivningsudvalg og udpeger den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis Andreas Müller som rådgiver

SUNNYVALE, Californien, 4. maj 2022 /PRNewswire/ -- Tact.ai, kundeengagement-virksomheden inden for biovidenskab, annoncerede i dag, at den tidligere globale CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, Andreas Müller, har sluttet sig til virksomheden som rådgiver. Hans rolle vil fokusere på at arbejde med kommercielle og medicinske ledere for at accelerere et vellykket hybridt kundeengagement, der understøtter nye og mere smidige modeller for markedsføring.

Tact.ai, der er grundlagt af tidligere direktør hos Salesforce.com, Chuck Ganapathi, hjælper lægemiddelvirksomheder med at arbejde mere effektivt sammen med sundhedspersonale (HCP'er) for hurtigere at levere innovative lægemidler til patienter.

Tact's platform for kundeengagement bruges af lægemiddelorganisationer, der har en mere holistisk, resultatorienteret tilgang til, hvordan de engagerer kunder på tværs af alle kanaler: personlige møder, telefon, e-mail, video, chat og selvbetjening. Platformens innovationer inden for mobil, kunstig intelligens (AI) og brugeroplevelse – som har fået tildelt seks patenter – gør det muligt for feltteams at øge produktiviteten, personliggøre alle interaktioner, give HCP'er mulighed for at engagere dem efter behov og levere en samlet oplevelse til medarbejdere og kunder.

"Andreas' dygtighed og resultater, der hjælper lægemiddelorganisationer med at overgå deres konkurrenter, gjorde ham til den ideelle brancheleder, der kan hjælpe Tacts kunder med at udnytte de bedste teknologier inden for feltet til at accelerere strategiske krav, der fremmer innovative lægemidler", siger Chuck Ganapathi, grundlægger og administrerende direktør for Tact.ai. "Andreas' stærke engagement i vores mission om at hjælpe med at skabe et mere meningsfuldt kundeengagement sammen med hans globale ekspertise gør ham til en fremragende tilføjelse til og et aktiv for Tact".

Nu har Tact.ai, der støtter en tredjedel af de 15 førende lægemiddelvirksomheder i verden, givet Andreas mulighed for at udvide samarbejde og partnerskaber på tværs af virksomheder inden for biovidenskab og teknologi og udvikle økosystemet for integration til Tacts kundeengagementsplatform. Andreas bliver desuden formand for Tact.ai's kunderådgivningsudvalg for at sikre, at løbende læring og innovation fortsat forbliver en central del af platformen. Forud for sin rolle hos Tact.ai var Andreas global CIO og SVP for lægemidler hos Novartis, hvor han styrede alle kommercielle og medicinske teknologiinvesteringer for Novartis' lægemiddel-, onkologi- og Sandoz-virksomheder. Forud for Novartis besad han også lederroller hos Roche og andre nye virksomheder.

"Det, der bragte os hertil, vil ikke bringe os dertil. Det er en unik periode for lægemiddelbranchen, ikke kun ved at gentænke interessenternes engagement, men også ved at udvikle nye forretningsmodeller med partnere inden for sundheds-, teknologi- og dataførende virksomheder", siger Andreas Müller, rådgiver og formand for Tact.ai kunderådgivningsudvalget. "At være fokuseret på oplevelsen, at give kunderne flere valgmuligheder og større fleksibilitet, parret med den smidighed, der er nødvendig for at tilpasse sig skiftende markedskrav, ligger i Tact.ai's DNA og deres førende engagementsplatform. Jeg er meget spændt på at deltage i og være formand for rådgivningsudvalget for at hjælpe med at fremme innovation i stor skala og fortsat føje mere til deres allerede imponerende vækstrejse, der hjælper med at accelerere patienternes adgang til livsvigtige lægemidler".

Se Andreas tale om udvikling af engagement på NEXT Pharma Summit den 18. maj kl. 15.00 CET. I marts 2022 modtog Tact.ai en ny investering fra Hikma -- den fjerde investering i biovidenskabsindustrien inden for de seneste seks måneder -- efter deres fundraising på 33 mio. USD sidste år fra Novartis (dRx Capital ), Lilly og McKesson Ventures i slutningen af 2021.

Tact.ai er på en mission for at hjælpe organisationer inden for biovidenskab med at skabe meningsfuldt kundeengagement gennem vores menneskevenlige software. Vores AI-drevne engagementsplatform giver feltteams mulighed for at arbejde sammen med deres kunder på nye måder for at skabe bedre resultater.

SOURCE Tact.ai