Tadej Pogacar remporte « la lutte pour le vert » en Slovénie

LJUBLJANA, Slovénie, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- La 27ème édition de la course cycliste du Tour de Slovénie a été incroyable dans toute sa splendeur. Au cours de la grande bataille de 5 jours, l'as du cyclisme slovène Tadej Pogačar, qui a également remporté la course du Tour de France, a une fois de plus prouvé sa suprématie et remporté la lutte pour le maillot vert.

Avec des partenaires de classe mondiale et sous le slogan « Lutte pour le vert », le Tour de Slovénie devient également l'un des principaux événements faisant la promotion internationale de la Slovénie en tant que destination cinq étoiles pour des vacances actives. En partenariat avec Adria Mobil Cycling, l'Office slovène du tourisme a déjà loué pour la quatrième fois des espaces publicitaires sur le réseau mondial de télévision Eurosport. Cela a considérablement contribué à une plus grande reconnaissance et réputation de la Slovénie comme une excellente destination pour les expériences actives et un pays de cyclistes de haut niveau. La course met l'accent sur la durabilité, ce qui renforce la réputation de la Slovénie en tant que destination durable. « Lutte pour le vert » : le slogan de la course a également souligné cette année l'engagement de la Slovénie pour la durabilité et a exhorté à protéger l'environnement.

Peu de pays peuvent se comparer à la Slovénie en termes de diversité naturelle. Qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques sentiers alpins et des parcs à vélos, de faire du vélo dans les vignobles verdoyants des régions de Dolenjska et de Prekmurje ou de se lancer dans des randonnées à vélo sur de longues distances, chaque cycliste peut trouver quelque chose qui lui convient en Slovénie. Avec toute sa beauté, concentrée dans une zone relativement petite, la Slovénie offre de nombreuses merveilles que les voyageurs sur deux roues peuvent admirer . De plus, le pays compte de nombreux hôtels, auberges, pensions, appartements de vacances et autres types d'hébergement adaptés aux cyclistes. Partout dans le pays, vous trouverez des hébergements certifiés pour les cyclistes ayant été classés d'un à cinq vélos.

L'Office slovène du tourisme accorde une attention particulière au cyclisme comme l'un des produits clés des vacances actives et renforce la visibilité en tant que destination pour d'excellentes vacances cyclistes en s'associant avec les champions du cyclisme, Tadej Pogačar et Primož Roglič. Pour promouvoir la course du Tour de Slovénie de cette année, l'Office du tourisme slovène a également lancé une vidéo spéciale avec Tadej Pogačar et une vidéo de remerciement.

SOURCE Slovenian Tourist Board