Tadhamon Bank se prepara para a era do open banking com o software da Azentio iMAL R14.5

SINGAPURA, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Azentio Software ("Azentio"), uma empresa de tecnologia com sede em Singapura, de propriedade de fundos assessorados pela Apax Partners anunciou hoje que o Tadhamon Bank, uma das maiores instituições financeiras islâmicas na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), com sede no Iêmen, atualizou e está ao vivo com a versão mais recente do iMAL, a plataforma bancária digital líder do setor da Azentio.

Esta versão de ponta do iMAL com suas principais funcionalidades de negócios e um mecanismo de processamento central flexível e ágil acelerará a transformação do Tadhamon Bank para um banco digitalmente avançado. As proficiências de multithreading do iMAL em vários níveis oferecerão recursos de processamento de alto volume de dados e permitirão o processamento paralelo de registros. Seus recursos de serviços web impulsionarão a integração contínua com vários canais conectados. Esses recursos líderes maximizarão a agilidade nas operações internas do banco, permitirão a interoperabilidade entre sistemas, facilitarão a escalabilidade dos negócios e acelerarão o tempo de lançamento no mercado para novos produtos. O banco pode impulsionar a inovação digital e a eficiência dos recursos para criar novas oportunidades para seus negócios.

Qasem Mohammed, gerente de TI do Tadhamon Bank, disse: "Nosso banco está operando na plataforma iMAL desde 2010. Reconhecemos a contribuição da plataforma em nossa jornada agitada e bem-sucedida até agora. O banco islâmico agora está no auge de uma revolução digital e, nesse contexto, com a atualização para o iMAL R14.5, pretendemos alavancar o melhor dos recursos bancários digitais para atender às expectativas cada vez maiores de nossos clientes. A atualização também inclui várias características específicas que nos ajudarão a aderir sem problemas ao regime regulatório em evolução que rege as finanças islâmicas, um requisito crítico para nós em um segmento altamente competitivo".

L Guru Raghavendran, Vice-Presidente Sênior de mercados bancários e de capitais da Azentio, acrescentou: "Estamos muito orgulhosos de nossa parceria duradoura com o Tadhamon Bank e de nosso papel em sua transformação em um provedor líder de serviços financeiros islâmicos na região. A transição do banco para o iMAL R14.5, uma solução pronta para nuvem construída em uma plataforma aberta com amplas funcionalidades, está preparada para revolucionar o banco digital para milhões de clientes, ao mesmo tempo em que mantém os mais altos padrões de conformidade da Sharia".

A transformação digital está no centro desta atualização. Agora, o Tadhamon Bank pode atender a mais regiões no Iêmen sem adicionar novas filiais físicas e pode melhorar seus padrões de serviço, oferecendo experiências sem atrito ao cliente.

O iMAL é o primeiro e único software certificado pela Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). A versão R14.5 é habilitada para nuvem, totalmente escalável com arquitetura n-tier e suporta open banking e transformação digital, oferecendo uma experiência verdadeiramente omnicanal, alavancando inteligência artificial (IA), blockchain e outras novas tecnologias. Clique aqui para saber mais sobre o iMAL.

FONTE Azentio Software Pvt Ltd

