TAG Airlines se asocia con GO7 para ampliar su red y ofrecer más opciones para viajes en Centroamérica y México

La aerolínea nacional guatemalteca ahora cuenta con poderosas capacidades de emisión de pasajes internacionales y generación de ingresos para ingresar a nuevos mercados utilizando las soluciones de GO7.

LONDRES, MIAMI y TEL AVIV, Israel, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- TAG Airlines, la aerolínea nacional de Guatemala, se ha asociado con GO7, una empresa de tecnología de viajes comprometida a transformar las marcas de viajes al devolverles el poder para aumentar de manera más eficiente su alcance de ventas globales para escalar su presencia internacional. TAG utilizará W2 de GO7 para la emisión y distribución de pasajes en los mercados internacionales.

Como aerolínea regional, la estrategia de crecimiento de TAG Airlines depende en parte de su capacidad de lanzar rápidamente nuevas rutas y distribuir su inventario de manera más amplia. Con solo un acuerdo, la solución W2 permite a TAG activar la capacidad de emisión de pasajes en más de 190 mercados a nivel mundial, incluidos los mercados que participan en la cámara de compensación de facturación y pagos de IATA (denominada "BSP" o "Plan de facturación y liquidación") y aquellos que no lo hacen.

A la vez que la aerolínea se esfuerza por convertirse en el operador con la mayor conectividad en la región de la Ruta Maya, su asociación con GO7 permite que TAG Airlines ahorre costos y aumente los ingresos a través de la emisión de pasajes BSP a nivel mundial; más de 100 mil agencias de IATA ahora pueden emitir pasajes de TAG Airlines en todo el mundo.

Conocida como la aerolínea oficial de la región de la Ruta Maya (sur de México y norte de Centroamérica), TAG Airlines ya es un actor clave en el mercado de viajes de pasajeros de Centroamérica y México, aprovechando el crecimiento de la región como destinos turísticos populares. Según el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ("CPTQ"), para octubre de 2022, el flujo de pasajeros de la terminal de Cancún había aumentado casi un 16 % en comparación con los niveles previos a la pandemia.

A medida que los viajes sostenibles y basados en la naturaleza se vuelven más populares, está creciendo el atractivo de las exuberantes selvas tropicales de Guatemala y de los puntos turísticos de buceo, como Roatán en Honduras. Con el aumento de la tasa de inflación global, los turistas buscan opciones de destino más económicas como Guatemala, que se clasifica como el país centroamericano menos costoso para viajar, según el índice de costos de viaje de Budget Your Trip. Con sus rutas existentes que conectan estos populares destinos turísticos, TAG Airlines se encuentra perfectamente posicionada para capitalizar esta creciente demanda.

"Esperamos trabajar con GO7 para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento de ingresos al ampliar nuestra red en Centroamérica y México. Podemos llegar al mercado rápidamente con cualquier ruta nueva ahora que tenemos habilitada la emisión de pasajes", afirmó Guillermo Bran, director de Alianzas de TAG Airlines. "Elegimos a GO7 como nuestro socio porque su solución W2 se adaptó a nuestras necesidades y ofreció mejores condiciones comerciales que cualquier otro proveedor del mercado. La red de operadores de GO7 es de primera clase, lo que nos ofrece muchas opciones de interconexión que nos permitirán comenzar a operar estas nuevas rutas".

Apertura a mercados desatendidos y optimización de pagos

La solución de emisión de pasajes W2 de GO7 permite a los operadores obtener mayores ingresos en mercados desatendidos, mercados presenciales como agentes físicos y remotos, nichos o mercados no estratégicos donde participar en un BSP no está disponible o no es rentable. W2 aborda un problema importante para las aerolíneas que ingresan y operan en nuevos mercados: los pagos. Los socios aéreos pueden evitar el largo proceso de establecer acuerdos con entidades emisoras de tarjetas de crédito país por país utilizando los acuerdos existentes de plan de facturación y liquidación (BSP) de W2 en 190 mercados.

"Nuestra solución de emisión de pasajes W2 ayudará a TAG a vender su inventario de manera más eficiente a través de su red existente de agencias de viajes tradicionales en los Estados Unidos, Canadá y España, así como a expandirse a nuevos mercados", afirmó Peer Winter, director de distribución de GO7. "Estamos ansiosos de ayudar a TAG Airlines a expandirse y ofrecer más servicios a nuevos mercados, democratizando aún más los viajes aéreos en las regiones de Centroamérica y México".

Para obtener más información sobre la alianza de GO7 y TAG Airlines, o para hablar con ejecutivos de la empresa, comuníquese con Vanessa Horwell en [email protected].

Acerca de GO7

GO7 representa un nuevo enfoque para la tecnología de viajes, unido por la convicción fundamental de dar control a las aerolíneas y a otros operadores de viajes a través de tecnología flexible y centrada en el cliente. El paquete de soluciones integradas de GO7 permite a las aerolíneas transformar sus operaciones comerciales utilizando tecnología moderna y ágil diseñada con flexibilidad como una solución "integral" o personalizada. Las bases de GO7 están comprobadas, y más de 185 aerolíneas de todo el mundo ya utilizan GO7 para la emisión y distribución de pasajes, servicio a pasajeros, programa de lealtad, pagos, interconexión, gestión de equipaje y asesoramiento operativo. Visite www.go7.io para obtener más información.

Acerca de TAG Airlines

TAG Airlines, la aerolínea de bandera de Guatemala, es conocida como la aerolínea oficial de la región de la Ruta Maya (incluido el sur de México y el norte de Centroamérica). Durante más de 60 años, la aerolínea ha mantenido un firme compromiso con la conectividad y el desarrollo aéreo y es el operador más antiguo con servicio ininterrumpido a Guatemala. TAG Airlines opera actualmente 27 vuelos diarios en Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y México, con una flota moderna de más de 20 aeronaves.

