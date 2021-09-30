台灣話題影集《國際橋牌社》打開國際市場，海外同步上映
台灣首部近代歷史電視劇《國際橋牌社》第二季（英文名稱：Island Nation 2）突破困境走出台灣，攜手新創平台 Asiania 打入國際市場。
Sep 30, 2021, 12:04 ET
西雅圖2021年9月30日 /美通社/ -- 趕上 COVID-19 防疫成績讓台灣在國際間聲名大噪，台灣題材近年引起國際興趣。《國際橋牌社》宣布第二季播映細節後即刻引起海外華人熱烈討論。終於在今年10月，《國際橋牌社》與海外官方夥伴 Asiania 合作上檔網友們最期待的台灣第一部政治電視劇。
《國際橋牌社》總製作人汪怡昕以「台灣不是世界中心，但世界局勢、角力都會在臺灣」為主軸，全劇故事改編自 1990 年解嚴之後主要政治勢力間的鬥爭、以及民主化推動的過程。 運用台灣第一屆總統直選和台海危機真實事件描述危機下「同島一命、死裡求生」的精神。
《國際橋牌社》除了故事取材於 1990 年代台灣民主化歷程，影射台灣社會運動、政黨事件。《國際橋牌社》同時為首部職人近代史劇，找來各領域真實人物客串，準確還原現場，創下台灣影劇史上最多的政治人物客串紀錄。
汪怡昕表示該劇有信心能吸引海外觀眾：「第二季的故事背景著重在美、中、日、台的關係，對於外國觀眾來說，即使不知道台灣歷史和人名，劇中的軍事，感情，政治相互交錯的情節必定會吸引觀眾朋友。」
《國際橋牌社》全劇共規劃八季，第一季已於 2020 年初上映，並得到網友熱烈迴響，創下 600 萬不重複播放紀錄。《國際橋牌社》第二季將在 10 月 1 日上架後續集數，邀請海外所有朋友一起線上看劇。
- 《國際橋牌社》第二季為台灣第一部政治主軸戲劇，全劇共有 10 集。
- 製作：汪怡昕、熊九山
- 導演：林世章、林龍吟
- 主要演員：路斯明、范宸菲、楊烈
- 第一季與第二季劇情各自獨立，不用擔心沒看過第一季內容銜接不上問題。
- 將提供英文字幕
- Asiania 為《國際橋牌社》海外官方播映夥伴。
參考連結：
- 《國際橋牌社》預告：https://youtu.be/BAQmqUJqq-4
- 購票，捐款：https://in.asiania.me/
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