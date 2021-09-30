台灣話題影集《國際橋牌社》打開國際市場，海外同步上映

西雅圖2021年9月30日 /美通社/ -- 趕上 COVID-19 防疫成績讓台灣在國際間聲名大噪，台灣題材近年引起國際興趣。《國際橋牌社》宣布第二季播映細節後即刻引起海外華人熱烈討論。終於在今年10月，《國際橋牌社》與海外官方夥伴 Asiania 合作上檔網友們最期待的台灣第一部政治電視劇。

《國際橋牌社》總製作人汪怡昕以「台灣不是世界中心，但世界局勢、角力都會在臺灣」為主軸，全劇故事改編自 1990 年解嚴之後主要政治勢力間的鬥爭、以及民主化推動的過程。 運用台灣第一屆總統直選和台海危機真實事件描述危機下「同島一命、死裡求生」的精神。