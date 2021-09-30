台湾话题影集《国际桥牌社》打开国际市场，海外同步上映
台湾首部近代历史电视剧《国际桥牌社》第二季（英文名称：Island Nation 2）突破困境走出台湾，携手新创平台 Asiania 打入国际市场。
Sep 30, 2021, 12:03 ET
西雅图2021年9月30日 /美通社/ -- 赶上 COVID-19 防疫成绩让台湾在国际间声名大噪，台湾题材近年引起国际兴趣。《国际桥牌社》宣布第二季播映细节后即刻引起海外华人热烈讨论。终于在今年10月，《国际桥牌社》与海外官方伙伴 Asiania 合作上档网友们最期待的台湾第一部政治电视剧。
《国际桥牌社》总制作人汪怡昕以“台湾不是世界中心，但世界局势、角力都会在台湾”为主轴，全剧故事改编自 1990 年解严之后主要政治势力间的斗争、以及民主化推动的过程。 描述台湾在第一届总统直选和台海危机下“同岛一命、死里求生”的精神。
《国际桥牌社》除了故事取材于 1990 年代台湾民主化历程，影射台湾社会运动、政党事件。《国际桥牌社》同时为首部职人近代史剧，找来各领域真实人物客串，准确还原现场，创下台湾影剧史上最多的政治人物客串纪录。
汪怡昕表示该剧有信心能吸引海外观众：“第二季的故事背景着重在美、中、日、台的关系，对于外国观众来说，即使不知道台湾历史和人名，剧中的军事，感情，政治相互交错的情节必定会吸引观众朋友。”
《国际桥牌社》全剧共规划八季，第一季已于 2020 年初上映，并得到网友热烈回响，创下 600 万不重复播放纪录。《国际桥牌社》第二季将在 10 月 1 日上架后续集数，邀请海外所有朋友一起线上看剧。
- 《国际桥牌社》第二季为台湾第一部政治主轴戏剧，全剧共有 10 集。
- 制作：汪怡昕、熊九山
- 导演：林世章、林龙吟
- 主要演员：路斯明、范宸菲、杨烈
- 第一季与第二季剧情各自独立，不用担心没看过第一季内容衔接不上问题。
- 将提供英文字幕
- Asiania 为《国际桥牌社》海外官方播映伙伴。
- 《国际桥牌社》预告：https://youtu.be/BAQmqUJqq-4
- 海外套票 + 限定商品预购：https://in.asiania.me/
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