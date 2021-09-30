台湾话题影集《国际桥牌社》打开国际市场，海外同步上映

西雅图2021年9月30日 /美通社/ -- 赶上 COVID-19 防疫成绩让台湾在国际间声名大噪，台湾题材近年引起国际兴趣。《国际桥牌社》宣布第二季播映细节后即刻引起海外华人热烈讨论。终于在今年10月，《国际桥牌社》与海外官方伙伴 Asiania 合作上档网友们最期待的台湾第一部政治电视剧。

《国际桥牌社》总制作人汪怡昕以“台湾不是世界中心，但世界局势、角力都会在台湾”为主轴，全剧故事改编自 1990 年解严之后主要政治势力间的斗争、以及民主化推动的过程。 描述台湾在第一届总统直选和台海危机下“同岛一命、死里求生”的精神。