TAICCA apresenta o melhor das histórias de Taiwan na Feira Internacional do Livro de Guadalajara

À medida que as edições on-line de exposições se tornam a norma, a TAICCA promove continuamente as obras editoriais de Taiwan em todos os cantos do mundo. Para aumentar a promoção de conteúdo de Taiwan no mercado editorial espanhol, a TAICCA criou uma versão em espanhol do Pavilhão de Taiwan, produziu um vídeo promocional e uma série de comerciais animados sobre a adaptação editorial por IP.

O presidente da TAICCA, CF HU, afirma que existe um grande número de leitores espanhóis em todo o mundo e que a FIL é um dos principais mercados editoriais espanhóis. HU acrescentou que TAICCA fez a curadoria de uma série de atividades para aprofundar o conhecimento da cultura taiwanesa na indústria editorial espanhola, e para mostrar o panorama editorial diversificado de Taiwan por meio de uma combinação de vídeos e animações.

O tema do pavilhão virtual de Taiwan segue o da Feira do Livro de Frankfurt, "Lo pequeño es grande" (O pequeno é grande!)," e convidou o mesmo designer visual para criar um visual consistente, mas moderno, para a FIL com os mesmos elementos visuais vívidos.

Com base na experiência anterior, a TAICCA observou que o mercado editorial em língua espanhola privilegia trabalhos com diversos estilos gráficos. Portanto, para acompanhar o tema deste ano, a TAICCA recomendou uma linha de livros ilustrados e histórias em quadrinhos notáveis, com tópicos que vão desde o crescimento infantil, bactérias, história, sonhos e muito mais.

Um catálogo on-line de todos os títulos também está disponível no pavilhão virtual de Taiwan, consistindo de títulos excepcionais de seleções abertas, bem como trabalhos premiados do Gold Tripod Awards, Gold Comic Awards e Golden Butterfly Award. Todos os títulos apresentados na feira do livro deste ano também estão disponíveis no site da TAIWAN PUBLICATION DA TAICCA , disponibilizando o melhor da publicação de Taiwan para editoras internacionais com a facilidade de um clique.

A fim de apresentar o panorama editorial de Taiwan, a TAICCA produziu um vídeo promocional da Taiwan Publishing e estendeu nosso parentesco com as filmagens dos bastidores da Feira Internacional do Livro de Taipei, Festival Wordwave, Cerimônia do Prêmio Golden Comic e outras atividades importantes das indústrias editoriais. O vídeo promocional também incorporou os elementos de direitos autorais de IP e adaptações entre mídias, que são conceitos que o TAICCA incentiva ativamente.

Durante a Feira do Livro de Frankfurt, os seis comerciais "Book-to-Animation" foram bem recebidos pelo público. Não só serviram como um exemplo de sucesso de adaptação entre mídias de publicação e animação, mas também abriu novas possibilidades de marketing para a indústria editorial.

Além de traduzir os comerciais de animação anteriores para versões em espanhol, a TAICCA também selecionou mais nove obras da iniciativa Books from Taiwan para produzir comerciais para a FIL. A TAICCA convidou o diretor Gooshun WANG para colaborar nesses comerciais de 10 a 15 segundos, na esperança de atrair compradores internacionais e aumentar a visibilidade do conteúdo de Taiwan no mercado global.

A FIL está na 34ª edição e é uma feira do livro abrangente que combina IP e venda de livros, perdendo apenas para a Feira do Livro de Frankfurt. A FIL cresceu rapidamente nos últimos cinco anos, com o número de editoras participantes crescendo de 1.900 para 2.417, e o número total de visitantes passando de 720.000 para quase 850.000. As editoras europeias e as instituições relacionadas são os participantes mais entusiasmados, o que é indicado pela procura de centros de direitos de autor e transações por IP. Ao longo da feira do livro, a cidade de Guadalajara também receberá muitas celebrações culturais, incluindo música, artes, cinema, teatro e muito mais; criando um evento cultural de grande escala.

Os países latino-americanos têm sido frequentemente convidados para ser o país tema da FIL, mas nos últimos anos, os organizadores oficiais da feira do livro também convidaram Israel, Índia ou Sharjah e outros países asiáticos, mostrando os esforços para incentivar uma maior cooperação mundial. A feira do livro concentra a sua atenção especial nas atividades e fóruns relacionados à poesia, muitos dos quais abertos ao público, atraindo um fluxo consistente de público. A TAICCA espera trazer editoras taiwanesas e seus livros para participarem de exibições físicas no próximo ano se a pandemia global acabar, na esperança de lançar mais histórias taiwanesas e IPs no mercado editorial espanhol.

Pavilhão de Taiwan da FIL on-line: http://taiwan-filguadalajara2020.taicca.tw

Pavilhão de Taiwan da FIL 2020 - Vídeo de introdução Lo pequeño es grande: https://www.youtube.com/watch?v=wUlR5VIavcg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1357831/TAICCA.jpg

FONTE Taiwan Creative Content Agency

