Taiho Oncology y Servier anuncian la publicación de datos de fase 3 de trifluridina/tipiracilo (LONSURF®)

- Taiho Oncology y Servier anuncian la publicación en el New England Journal of Medicine de datos centrales de fase 3 de trifluridina/tipiracilo (LONSURF®) en combinación con bevacizumab en pacientes con cáncer colorrectal metastásico refractario

PRINCETON, N.J. y PARÍS, 4 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. y Servier han anunciado hoy la publicación de los resultados del ensayo clínico central de fase 3 SUNLIGHT* de trifluridina/tipiracilo (LONSURF®), solo o en combinación con bevacizumab, en cáncer colorrectal metastásico (CCRm) refractario en el número del 4 de mayo de la revista New England Journal of Medicine (NEJM).

Los resultados de este ensayo multinacional, dirigido por el Profesor Josep Tabernero, MD, PhD, responsable de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España, mostraron que el tratamiento con la combinación en investigación de trifluridina/tipiracilo y bevacizumab produjo mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en pacientes con CCRm refractario tras progresión de la enfermedad o intolerancia a dos regímenes de quimioterapia previos, en comparación con trifluridina/tipiracilo solo. Además, la mediana del tiempo transcurrido hasta el empeoramiento de la puntuación del estado funcional del ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) se retrasó significativamente en los pacientes que recibieron la combinación en investigación de trifluridina/tipiracilo y bevacizumab. El perfil de seguridad de la combinación en investigación fue coherente con el de cada agente.

"Las personas que padecen cáncer colorrectal metastásico y que han progresado tras el tratamiento con fluoropirimidina, oxaliplatino, irinotecán, bevacizumab y anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) -si son de tipo RAS salvaje- tienen opciones de tratamiento limitadas. Hay una necesidad creciente de nuevos enfoques que mejoren la supervivencia en esta población", explicó Marwan Fakih, MD, profesor de Oncología Médica e Investigación Terapéutica del City of Hope, e investigador principal en Estados Unidos del ensayo SUNLIGHT. "La publicación de los resultados de SUNLIGHT en el New England Journal of Medicine demuestra la calidad científica y el impacto potencial de esta combinación experimental en el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico".

El profesor Tabernero añadió: "Trifluridina/tipiracilo más bevacizumab pueden representar una nueva opción de tratamiento significativa en pacientes con CCRm que han progresado tras dos líneas de terapia".

Basándose en los resultados del ensayo SUNLIGHT, Servier y Taiho Oncology presentaron respectivamente una variante de tipo II para su aprobación a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y una solicitud suplementaria de nuevo fármaco (sNDA) a la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos para la combinación de trifluridina/tipiracilo y bevacizumab en el tratamiento de pacientes adultos con CCRm tratados previamente con quimioterapia a base de fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán, un tratamiento biológico anti-VEGF y, en caso de ser RAS salvaje, un tratamiento anti-EGFR. Taiho Oncology anunció el 18 de abril de 2023 que la FDA aceptó la sNDA para Revisión Prioritaria y estableció una fecha de acción anticipada de la Ley de Cuotas de Usuarios de Medicamentos Recetados (PDUFA) para el 13 de agosto de 2023.

Haga click aquí si desea consultar el artículo original, "Trifluridine–Tipiracil and Bevacizumab in Refractory Metastatic Colorectal Cancer".

Haga click aquí si desea consultar el video NEJM "Quick Take" que resume los descubrimientos del artículo.

Acerca del cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer más común en todo el mundo1, con casi 1,4 millones de personas diagnosticadas de cáncer colorrectal (CCR) cada año, lo que equivale al 10% de los casos de cáncer a nivel mundial1. El CCR es la segunda causa más común de mortalidad por cáncer, siendo responsable de 881.000 muertes en todo el mundo en 20182. Se espera que la incidencia mundial de cáncer colorrectal supere los 3 millones de casos anuales en 20403, y se prevé que el número de muertes aumente en más del 70% hasta 1,6 millones al año3.

Acerca del ensayo SUNLIGHT

SUNLIGHT es un ensayo clínico de fase 3 multinacional, aleatorizado, activo-controlado, abierto y de dos brazos para investigar la eficacia y seguridad de trifluridina/tipiracilo más bevacizumab frente a trifluridina/tipiracilo solos, en pacientes con CCRm refractario tras dos regímenes de quimioterapia. Un total de 492 pacientes fueron asignados aleatoriamente (en una proporción 1:1) a recibir trifluridina/tipiracilo en combinación con bevacizumab o trifluridina/tipiracilo en monoterapia. El objetivo primario era evaluar trifluridina/tipiracilo más bevacizumab frente a trifluridina/tipiracilo solos, en términos de SG (criterio de valoración primario). Los criterios de valoración secundarios clave fueron la SLP, la tasa de respuesta global (TRG), la tasa de control de la enfermedad (TCE) y la calidad de vida (CdV), así como la seguridad y tolerabilidad de trifluridina/tipiracilo utilizados en combinación con bevacizumab en comparación con la monoterapia con trifluridina/tipiracilo.

El ensayo SUNLIGHT se llevó a cabo por medio de Servier y Taiho Oncology, Inc. Si desea más información acerca de SUNLIGHT visite la página web: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04737187 .

Acerca de LONSURF

LONSURF es un agente antitumoral nucleósido oral descubierto y desarrollado por Taiho Pharmaceutical Co, Ltd. LONSURF consiste en un análogo nucleósido basado en la timidina, la trifluridina, y el inhibidor de la timidina fosforilasa (TP), el tipiracilo, que aumenta la exposición a la trifluridina al inhibir su metabolismo por TP. La trifluridina se incorpora al ADN, lo que provoca la disfunción del ADN y la inhibición de la proliferación celular.

Indicaciones y uso en Estados Unidos

INFORMACIÓN, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Indicaciones y uso

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mielosupresión severa:

LONSURF causó una mielosupresión grave y potencialmente mortal (Grado 3-4) consistente en neutropenia (38%), anemia (18%), trombocitopenia (5%) y neutropenia febril (3%). Dos pacientes (0,2%) fallecieron por infección neutropénica. El 12% de los pacientes tratados con LONSURF recibieron factores estimulantes de colonias de granulocitos. Obtener recuentos sanguíneos completos antes y el día 15 de cada ciclo de LONSURF y con mayor frecuencia según se indique clínicamente. Suspender LONSURF en caso de neutropenia febril, recuento absoluto de neutrófilos inferior a 500/mm3 o plaquetas inferiores a 50.000/mm3. Al recuperarse, reanudar LONSURF a una dosis reducida según esté clínicamente indicado.

Toxicidad embrio-fetal:

LONSURF puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Aconsejar a las mujeres embarazadas sobre el riesgo potencial para el feto. Aconsejar a las mujeres en edad reproductiva que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y al menos 6 meses después de la última dosis.

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Lactancia: Se desconoce si LONSURF o sus metabolitos están presentes en la leche humana. No existen datos para evaluar los efectos de LONSURF o sus metabolitos en el lactante amamantado o los efectos en la producción de leche. Debido al potencial de reacciones adversas graves en lactantes, se recomienda a las mujeres no amamantar durante el tratamiento con LONSURF y durante 1 día después de la dosis final.

Anticoncepción masculina: Debido al potencial de genotoxicidad, aconsejar a los varones con parejas femeninas con potencial reproductivo que utilicen preservativos durante el tratamiento con LONSURF y durante al menos 3 meses después de la dosis final.

Uso geriátrico: Los pacientes de 65 años o más que recibieron LONSURF tuvieron una mayor incidencia de lo siguiente en comparación con los pacientes menores de 65 años: Neutropenia de grado 3 o 4 (46% frente a 32%), anemia de grado 3 (22% frente a 16%) y trombocitopenia de grado 3 o 4 (7% frente a 4%).

Insuficiencia hepática: No iniciar el tratamiento con LONSURF en pacientes con insuficiencia hepática inicial moderada o grave (bilirrubina total superior a 1,5 veces el valor ULN y cualquier AST). No se estudió a pacientes con insuficiencia hepática grave (bilirrubina total superior a 3 veces el ULN y cualquier AST). No se recomienda ajustar la dosis inicial de LONSURF en pacientes con insuficiencia hepática leve.

Insuficiencia renal: No se recomienda ajustar la dosis inicial de LONSURF en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (CLcr de 30 a 89 mL/min). Reducir la dosis inicial de LONSURF en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr de 15 a 29 mL/min) a una dosis recomendada de 20 mg/m2.

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones adversas al fármaco más comunes en pacientes tratados con LONSURF (≥5%): Las reacciones adversas al fármaco más comunes en pacientes tratados con LONSURF frente a pacientes tratados con placebo con mCRC, respectivamente, fueron astenia/fatiga (52% frente a 35%), náuseas (48% frente a 24%), disminución del apetito (39% frente a 29%), diarrea (32% frente a 12%), vómitos (28% frente a 14%), infecciones (27% frente a 16%), dolor abdominal (21% frente a 18%), pirexia (19% frente a 14%), estomatitis (8% frente a 6%), disgeusia (7% frente a 2%) y alopecia (7% frente a 1%). En el cáncer gástrico metastásico o de la unión gastroesofágica (UGE), las reacciones adversas más frecuentes fueron, respectivamente, náuseas (37% frente a 32%), disminución del apetito (34% frente a 31%), vómitos (25% frente a 20%), infecciones (23% frente a 16%) y diarrea (23% frente a 14%).

Las embolias pulmonares fueron más frecuentes en los pacientes tratados con LONSURF que con placebo: en el CCRm (2% frente a 0%) y en el cáncer gástrico metastásico y la UGE (3% frente a 2%).

Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial (0,2%), incluidos casos mortales, en estudios clínicos y en la práctica clínica en Asia.

Anomalías de las pruebas de laboratorio en pacientes tratados con LONSURF: Las anomalías más comunes de las pruebas de laboratorio en pacientes tratados con LONSURF frente a pacientes tratados con placebo con CCRm, respectivamente, fueron anemia (77% frente a 33%), neutropenia (67% frente a 1%) y trombocitopenia (42% frente a 8%). En el cáncer gástrico metastásico o en UGE, las anomalías de las pruebas fueron, respectivamente, neutropenia (66% frente a 4%), anemia (63% frente a 38%) y trombocitopenia (34% frente a 9%).

Consulte la información de prescripción completa de Estados Unidos.

https://www.taihooncology.com/us/prescribing-information.pdf

Acerca de Taiho Oncology, Inc.

La misión de Taiho Oncology, Inc. es mejorar la vida de los pacientes con cáncer, sus familias y sus cuidadores. La empresa se especializa en el desarrollo de agentes anticancerígenos administrados por vía oral y comercializa estos medicamentos para diversos tipos de tumores en los Estados Unidos. La creciente cartera de productos de Taiho Oncology para agentes anticancerígenos antimetabólicos y selectivamente dirigidos está dirigida por una organización de desarrollo clínico de categoría mundial. Taiho Oncology es una filial de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., que forma parte de Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology tiene su sede en Princeton, Nueva Jersey, y supervisa las operaciones europeas y canadienses de su empresa matriz, situadas en Zug, Suiza, y Oakville, Ontario, Canadá.

Si desea más información visite la página web http://www.taihooncology.com

Acerca de Servier

Fundado para servir a la salud, Servier es un grupo global regido por una fundación que aspira a tener un impacto social significativo, tanto para los pacientes como para un mundo sostenible. Con su modelo de gobernanza único, puede servir plenamente a su vocación con una visión a largo plazo: estar comprometido con el progreso terapéutico al servicio de las necesidades de los pacientes. Los 21.400 empleados del grupo están comprometidos con esta vocación compartida, fuente de inspiración cada día.

Como líder mundial en cardiología, la ambición de Servier es convertirse en un actor de renombre, centrado e innovador en oncología, centrándose en cánceres difíciles de tratar. Por ello, el grupo destina más del 50% de su presupuesto de I+D al desarrollo de terapias específicas e innovadoras en oncología.

Las neurociencias y las enfermedades inmunoinflamatorias son los futuros motores del crecimiento. En estas áreas, Servier se centra en un número limitado de enfermedades en las que un perfil preciso del paciente permite ofrecer una respuesta terapéutica específica a través de la medicina de precisión.

Para favorecer el acceso de todos a una asistencia de calidad a menor coste, el grupo propone también una gama de medicamentos genéricos de calidad que cubren la mayoría de las patologías, apoyándose en marcas fuertes en Francia, Europa del Este, Brasil y Nigeria.

En todas estas áreas, el grupo incluye la voz del paciente en cada fase del ciclo de vida de un medicamento.

Con sede en Francia, Servier cuenta con una fuerte presencia geográfica en más de 150 países y alcanzó unos ingresos de 4.900 millones de euros en 2022.

Más información en la página web del grupo: servier.com

Síganos en los medios sociales: LinkedIn , Facebook , Twitter , Instagram

LONSURF es una marca registrada de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

*El ensayo SUNLIGHT es un estudio de fase III de triflUridina/tipiracilo en combinación con bevacizumab frente a triflUridina/tipiracilo como agente único en pacientes con cáncer colorrectal metastásico refractario.

1 Digestive Cancers Europe. Prevalence of Colorectal Cancer. Disponible en: https://digestivecancers.eu/colorectal-cancer/prevalence-of-colorectal-cancer-prevalence/?menu_id=13873 . Ultimo acceso: mayo de 2023. 2 Tabernero J., Taieb J., Prager G., et al. Trifluridine/tipiracil plus bevacizumab for third-line management of metastatic colorectal cancer: SUNLIGHT study design. Future Oncol. 2021.17(16): 1977–1985. Disponible en: https://www.futuremedicine.com/doi/full/10.2217/fon-2020-1238 . Último acceso: mayo de 2023. 3 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Global burden of colorectal cancer in 2020 and 2040: incidence and mortality estimates from GLOBOCAN. Disponible en: https://www.iarc.who.int/news-events/global-burden-of-colorectal-cancer-in-2020-and-2040-incidence-and-mortality-estimates-from-globocan/#:~:text=The%20authors%20predict%20that%20by,an%20increase%20of%2073%25 ). Último acceso: mayo de 2023.

