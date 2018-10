- Taiho Ventures amplía su fondo de inversiones a 300 millones de dólares estadounidenses para continuar haciendo inversiones de calidad y acelerar la innovación abierta

MENLO PARK, California, y TOKIO, 16 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Taiho Ventures, LLC, rama corporativa estratégica de capital riesgo de Taiho Pharmaceutical, Co., Ltd., ha anunciado el 16 de octubre que Taiho Ventures ha agregado 250 millones de dólares estadounidenses a los 50 millones iniciales de su fondo de inversiones para alcanzar los 300 millones de dólares estadounidenses. El incremento del fondo de inversiones refleja el sólido compromiso de Taiho Ventures con el apoyo continuo a las startups innovadoras de biotecnología que realizan actividades de descubrimiento de fármacos revolucionarios a partir de la ciencia más puntera. A través de estas iniciativas de inversión, Taiho Pharmaceutical también pretende acelerar su innovación abierta.

Taiho Ventures busca activamente por todo el mundo oportunidades de inversión en empresas emergentes prometedoras que se dediquen al descubrimiento de fármacos de primera clase y establezcan tecnologías de plataforma únicas, principalmente en el campo de la oncología, aprovechando los recursos que Taiho Pharmaceutical ha reunido como pionera de los fármacos anticáncer orales. Desde que se fundara en 2016, Taiho Ventures ha creado una novedosa cartera de inversión que incluye a Arcus Biosciences, PACT Pharma, Harpoon Therapeutics, Storm Therapeutics, ORIC Pharmaceuticals y Quentis Therapeutics.

Con Arcus Biosciences, la primera inversión de Taiho Ventures, Taiho Pharmaceutical suscribió en septiembre de 2017 un acuerdo de opción sobre los derechos exclusivos bajo licencia de desarrollo y comercialización de productos candidatos de los programas de desarrollo de Arcus en Japón y en el resto de Asia (excepto China). En julio de 2018, Taiho Pharmaceutical ejerció la opción sobre su antagonista del receptor de adenosina AB928.

«Taiho Pharmaceutical quiere ser una empresa oncológica global» dijo Masayuki Kobayashi, presidente y director representativo de Taiho Pharmaceutical. «Llevamos a cabo innovadoras tareas de I+D de nuevos fármacos desde Japón en nuestras instalaciones de descubrimiento de fármacos de Tsukuba, Ibaraki. Esto ha llevado a muchos compuestos a la fase de estudio clínico*. Además de su fundamental descubrimiento interno farmacológico, Taiho Pharmaceutical seguirá teniendo acceso a las novedades más punteras, sobre todo en el campo de la oncología, a través de Taiho Ventures, para fortalecer así aún más su capacidad de descubrimiento farmacológico».

Acerca de Taiho Ventures, LLC

Taiho Ventures, LLC es la rama corporativa estratégica de capital riesgo de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., una compañía japonesa de especialidades farmacéuticas centrada en las áreas de oncología, alergias e inmunología, y urología. Taiho Ventures sigue de cerca el trabajo de empresas de oncología preclínica en fases tempranas, así como el de compañías de tecnologías de plataforma, para sus áreas terapéuticas básicas. Taiho Ventures examinará la amplia variedad de modalidades de fármacos de origen biológico y moléculas pequeñas. La compañía también considerará las inversiones tipo opción y la creación de empresas derivadas, además de las inversiones puras de capital.

Acerca de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)

Taiho Pharmaceutical, una filial de Otsuka Holdings Co., Ltd. (https://www.otsuka.com/en/), es una compañía farmacéutica de I+D centrada en los campos de oncología, alergias e inmunología, y urología. Su filosofía corporativa es un compromiso: «Nos esforzamos por mejorar la salud humana y conseguir una sociedad con más sonrisas». En el campo de la oncología en particular, Taiho Pharmaceutical es conocida como una compañía líder en Japón por el desarrollo de medicinas innovadoras para el tratamiento del cáncer, una reputación que se está extendiendo rápidamente gracias a sus importantes iniciativas de I+D a nivel global. Además, en otras áreas distintas de la oncología, la compañía crea y comercializa productos de calidad que tratan enfermedades eficazmente y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Poniendo siempre al paciente en primer lugar, Taiho Pharmaceutical también pretende ofrecer productos médicos de venta libre que apoyen los esfuerzos de las personas por llevar vidas satisfactorias y gratificantes. Para más información acerca de Taiho Pharmaceutical, visite https://www.taiho.co.jp/en/

