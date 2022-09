Tailândia eleva sua ambição de tornar-se centro de saúde com medicina integrativa

BANGKOK, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Vivendo com a pandemia da COVID-19, as pessoas começam a reconhecer a igual importância da medicina moderna e das práticas preventivas na manutenção da boa saúde e bem-estar. Com uma sólida infraestrutura de saúde e bem-estar e reputação de contar com profissionais altamente qualificados, a Tailândia está, mais do que nunca, pronta para realizar seu objetivo de se tornar "o centro médico e de bem-estar do mundo". O país avançou na oferta de serviços de saúde abrangentes e holísticos para atender à crescente demanda dos consumidores por tratamento integral do corpo e da mente.

Medicamentos modernos acessíveis, mas de alta qualidade, combinados com o tratamento terapêutico tradicional, impulsionaram a demanda internacional pelos serviços médicos e de bem-estar da Tailândia.

Em 2021, a Tailândia ficou em quinto lugar no mundo e em primeiro lugar na Ásia no Global Health Security Index da Universidade John Hopkins por sua capacidade de resposta à pandemia. O Health Care Index 2021 da CEO World Magazine classificou a Tailândia em 13º lugar com base em fatores gerais de saúde.

Custos acessíveis, profissionais médicos de alta qualidade, instalações sanitárias de primeira linha e excelentes serviços de bem-estar impulsionaram a demanda internacional pelos serviços médicos e de bem-estar da Tailândia. Antes da pandemia do coronavírus, o valor do turismo médico na Tailândia era de cerca de USD 9 bilhões em 2019 e estava previsto para atingir aproximadamente USD 24,4 bilhões em 2027, de acordo com a Statista. Entre os serviços médicos mais procurados estão atendimento médico e cirurgias em geral, ortopedia sofisticada, fertilização in vitro, atendimento odontológico e avaliação física completa.

"O fortalecimento do setor da saúde na Tailândia teve o respaldo de profissionais médicos altamente qualificados e atenciosos e de instalações com padrão mundial. Dos mais de 370 hospitais e instalações médicas, 60 eram credenciados pela Joint Commission International (JCI) dos EUA em dezembro de 2021, colocando o país entre os cinco primeiros do mundo em termos de número de instalações de saúde credenciadas pela JCI", disse Joel A Roos, vice-presidente de credenciamento internacional, melhoria da qualidade e segurança, em uma entrevista ao International Travel & Health Insurance Journal.

Com uma base sólida, o país pretende promover dez áreas de serviços médicos e de bem-estar: ciências regenerativas e antienvelhecimento, medicina alternativa, ciência cardíaca, musculoesquelética, clínica odontológica, fertilização in vitro, tratamento do câncer, cirurgias, oftalmologia (catarata) e medicina de precisão.

O tratamento terapêutico tradicional, como massagem tailandesa e medicina fitoterápica, vem ganhando cada vez mais reconhecimento mundial. Muitos hospitais na Tailândia preencheram a lacuna entre o tratamento médico e o tratamento preventivo, tornando a assistência médica mais efetiva e abrangente. O país também conquistou a reputação de "capital do spa da Ásia" por sua experiência de bem-estar de primeira linha, que combina diversas práticas tradicionais de cura com tecnologias de saúde e bem-estar de última geração.

Contando com a crescente conscientização sobre os benefícios da medicina alternativa, principalmente os efeitos preventivos e holísticos, o governo tailandês lançou a Green Medicine para inovar sua rica herança de medicina tradicional. Mais pesquisas científicas estão sendo realizadas para validar e desenvolver as ervas tradicionais, para que sejam reconhecidas e integradas aos serviços de saúde modernos.

Passou da hora de serem adotadas soluções modernas e tradicionais para uma vida mais saudável e feliz.

FONTE DITP

