TAILG présente 19 vélos électriques au salon 2024 CHINA CYCLE

SHANGHAI, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Du 5 au 8 mai, l'Exposition internationale du vélo de Chine s'est ouverte en grande pompe à Shanghai. TAILG, en tant qu'entreprise leader dans le domaine des deux-roues électriques, a exposé sa dernière gamme complète de vélos électriques. Les ventes sur place ont été florissantes et les clients de Corée du Sud, d'Europe et des États-Unis ont fait de nombreuses éloges.

Sortie de 7 grandes séries et de 19 nouveaux modèles

Dans un contexte de pénurie d'énergie et de hausse des prix du pétrole, des tendances telles que la réduction des émissions de carbone, l'intelligence et la légèreté ont favorisé le développement rapide des vélos électriques, ce qui en fait une nouvelle opportunité exceptionnelle dans l'industrie mondiale des deux-roues.

Lors de l'exposition, les vélos électriques ont attiré beaucoup d'attention en tant que nouvelle voie pour les marques chinoises à l'étranger. L'équipe de TAILG chargée des produits a mené des recherches à long terme sur les utilisateurs locaux dans les pays du monde entier et a lancé sept grandes séries de vélos électriques, notamment des vélos urbains, des vélos de montagne, des vélos semblables à des motos, des vélos fonctionnels et des vélos partagés, avec un total de 19 modèles.

Lors de l'exposition, le stand de TAILG a fait l'objet de transactions actives, en particulier pour les six nouveaux produits clés, tels que ManBa Max, Hornet Max, Ekoo, Pitaya, Snow Swallow et Eco, qui ont été largement plébiscités par les clients d'outre-mer.

Parmi les VTT haut de gamme, le Hornet Max offre une répartition du poids plus équilibrée et d'excellentes capacités ascensionnelles. C'est le premier choix des amateurs de VTT qui privilégient la qualité et la technologie intelligente.

En même temps, le système de transmission efficace est associé à la transmission SR 11 vitesses pour rendre la conduite plus facile. Le Hornet Max est équipé d'un moteur de 48V500W, d'une fourche avant hydraulique réglable et d'un amortisseur à gaz monté au milieu, vous permettant de rouler confortablement sur les routes de montagne accidentées.

La configuration du vélo pliant Snow Swallow attire l'attention. Le moteur à moyeu arrière de 500 W, associé à un cadre pliant en alliage d'aluminium, a une vitesse de pointe de 35 km/h et une autonomie en mode électrique pur de 35 km. Il est également équipé d'un port de charge USB, qui permet de recharger les téléphones portables à tout moment, ce qui en fait un bon choix pour les déplacements quotidiens des employés urbains.

En 2023, les vélos électriques de TAILG fabriqués à l'étranger seront largement reconnus sur les marchés coréen et nord-américain, les ventes de vélos électriques sur le seul marché coréen atteignant près de 30 000 unités.

TAILG étend sa présence mondiale

Dans le cadre de la réalisation de son rêve de mondialisation, TAILG crée activement de nouvelles catégories de produits à long terme, s'empare de la nouvelle voie des vélos électriques et se concentre sur la création de marchés et de pays de référence à l'étranger.

Récemment, TAILG a dépassé son objectif de commandes à la Foire de Canton, et le nombre de clients reçus a largement dépassé les attentes. Lors du premier salon Asiabike Jakarta, TAILG a reçu la visite du président indonésien Joko Widodo et a discuté du processus d'électrification des véhicules à deux roues en Indonésie. Dans le même temps, TAILG a réussi à rencontrer près de 100 des premiers partenaires de distribution lors du premier séminaire indonésien sur la mobilité à faible émission de carbone.

Ces réalisations démontrent non seulement les capacités de TAILG à l'étranger, mais jettent également des bases solides pour sa stratégie de mondialisation. Le salon CHINA CYCLE 2024 aidera également TAILG à conquérir un marché du vélo électrique d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars et à accélérer sa mondialisation.

À propos de TAILG

Le groupe TAILG a été créé à Shenzhen, en Chine, en 2004. Il est devenu une entreprise diversifiée intégrant la recherche et le développement, la production, la vente, le partage, la recharge et l'échange de batteries de deux et trois roues électriques avec des chaînes industrielles complètes. TAILG possède 10 bases de fabrication intelligentes dans le monde, avec une capacité de production annuelle de plus de 15 millions d'unités et plus de 35 000 boutiques. Ses produits sont exportés dans plus de 90 pays et régions et sont plébiscités par les consommateurs.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2405278/TAILG_made_a_wonderful_appearance_at_the_2024_CHINA_CYCLE_with_19_latest_e_bikes_from_7_series.mp4