TAIPEI, 5 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Taiwantrade.com, maior portal B2B oficial de Taiwan, lançou a apresentação on-line de prevenção de desastres em resposta às mudanças climáticas e suas consequências. Os compradores podem navegar por produtos para prevenção de desastres, prontidão, resposta e recuperação, incluindo kits de emergência, suprimentos médicos, equipamentos de telecomunicações, materiais de reconstrução, itens de proteção de segurança, equipamentos de combate a incêndios e todos os tipos concebíveis de merchandise de produtos básicos. Eles também podem entrar em contato diretamente com fornecedores para obter mais informações.

Taiwantrade.com Disaster Prevention Virtual Pavilion e Avatar Online Meetings para fornecedores globais

Além disso, o Disaster Prevention VR Pavilion, utilizando tecnologia de fotografia panorâmica Web VR e 360 graus, permite que os compradores on-line visualizem produtos de todos os lados e ângulos a qualquer hora e em qualquer lugar. Os produtos apresentados incluem:

Uma solução inteligente de gerenciamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), fornecida pela Kiwi Technology, que inclui medição inteligente de gás, monitoramento de segurança 24 horas por dia, sete dias por semana, gerenciamento de ativos de cilindros de GLP, um sistema de planejamento de distribuição e operação de entrega de GLP; um sistema de alerta antecipado de terremoto de IA da P-Waver, que foi colocado em uso em plantas de alta tecnologia, o Taiwan High Speed Rail, hospitais e campi; e+AutOff da YZTEK, que pode ajudar na segurança da cozinha apagando automaticamente o fogo do fogão; e os produtos mais vendidos da PURES Biotech, como creme de proteção solar antimicrobiano, creme hidratante antimicrobiano para as mãos e pastilhas bactericidas VirusOUT que matam 99,9% dos germes. Outros produtos, como alimentos enlatados, conservas, lancheiras aquecidas e suplementos alimentares, também estão disponíveis em https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html

Melhor ainda, de acordo com a mania do metaverso, Taiwantrade.com realizará o "Avatar Online Pavilion – Meet Suppliers Online Meeting" em 24 de novembro. Ao contrário das reuniões de vídeo tradicionais que só permitem que os produtos sejam exibidos manualmente na tela, a tecnologia de reunião 2.0 on-line do Taiwantrade.com, com anfitriões exclusivos de Avatar, Ted e Tiffany, oferece uma experiência tecnológica aprimorada e um ambiente interativo. Por meio dela, os compradores podem visualizar os produtos Avatar e os vídeos de introdução da empresa antes da realização de reuniões virtuais com fornecedores.

Para fabricantes e produtos de alta qualidade nas áreas de prevenção de desastres, economia circular, peças automotivas, assistência médica ou tecnologia de informação e comunicações, inscreva-se na "Avatar Online Pavilion – Meet Suppliers Online Meeting", que será realizada no dia 24 de novembro e vivencie esta nova abordagem para as reuniões. Para se inscrever, localize o escritório da TAITRA mais próximo em https://www.taitra.org.tw/en/iFrame.aspx?n=169.

Site: https://disaster-prevention.taiwantrade.com/home.html

Ad by BOFT

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1912767/Taiwantrade_com_Disaster_Prevention_Virtual_Pavilion_Avatar_Online_Meetings_Global.jpg

FONTE Taiwantrade.com

SOURCE Taiwantrade.com